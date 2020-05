Mais atualizações

Prolongamento do lay-off

O quadro em Portugal



As praias encheram-se ontem. Temperaturas a rondar os 30 graus convidaram muita gente a voltar aos areais.



O quadro internacional

Os casos confirmados da Covid-19 na Venezuela passaram, em dez dias, de 423 para 1010, segundo dados divulgados no sábado, dia em que Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, prolongou por 30 dias o estado de alerta.O número total de doentes com a Covid-19 foi confirmado pela vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, precisando que 66 dos novos casos foram registados em 24 horas."Dos 1010 casos de coronavírus na Venezuela, 74 por cento são importados. Por isso insistimos que o principal risco para a Venezuela está nos países fronteiriços", afirmou a responsável, em declarações à televisão estatal venezuelana.Delcy Rodríguez explicou que 48.017 venezuelanos foram repatriados recentemente de outros países, designadamente da Colômbia, Peru, Brasil e Chile, dos quais "620 entraram no país contagiados".Do total de casos confirmados, 262 recuperaram da doença e dez morreram.Os Estados Unidos registaram 1103 mortes por Covid-19 em 24 horas, elevando o total de óbitos para 96.983, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.Até às 20h00 de sábado (1h00 de domingo em Lisboa), o país registou também mais 18.467 nas últimas 24 horas, atingindo os 1.618.948 casos confirmados desde o início da pandemia.Os Estados Unidos são o país com mais vítimas mortais em todo o mundo e mais casos de infeções confirmadas.O Estado de Nova Iorque continua a ser o principal foco da pandemia, com 359.926 casos confirmados e 29.031 mortos. Só na cidade de Nova Iorque morreram 21.138 pessoas.Em visita aos armazéns do Banco Alimentar contra a Fome, em Lisboa, no sábado, o Presidente da República exortou os portugueses a auxiliarem quem está a "passar mal" por causa da pandemia do novo coronavírus.Este ano, a pandemia e as subsequentes medidas de contenção impediram a presença de voluntários nos supermercados. Os pavilhões estão vazios e não há pessoas ou alimentos."Há um ano isto estava cheio, a campanha tinha começado há dois dias. Isto está vazio", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, para fazer então "um apelo muito simples, para uma coisa complicada": "Façam esse esforço".Afirmando que "é preciso preencher o que está vazio", porque há pessoas "que sofrem com esse vazio", Marcelo apelou àqueles que "não estão a passar tão pior assim" que pensem "naqueles que estão a passar mal e vão passar mal mais um mês e mais dois meses e mais três meses e mais seis meses e mais um ano, o tempo que durar a crise"."Em muitos casos pessoas já com idades em que não é fácil o retomar o trabalho em condições que são condições que nunca conheceram, assim com esta crueza estão a conhecer quando já não é fácil refazer a vida", apontou o Chefe de Estado, que falou mesmo de "pobreza envergonhada".O Governo está já a preparar a extensão do lay-off simplificado por vários meses, mas com alterações.A ministra do Trabalho confirma que a medida está a ser preparada para haver discussão com os parceiros sociais e partidos políticos.Mais de 100 mil empresas pediram para aderir a este regime e 65 mil solicitaram a renovação por mais um mês.Portugal registava ontem 1302 mortes decorrentes da Covid-19, mais 13 do que na sexta-feira, e 30.471 infetados, mais 271.Face aos dados de sexta-feira, em que se registavam 1289 mortos, verificou-se um aumento de óbitos de um por cento.Quanto ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (30.471), os dados do último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde revelam mais 271 casos(30.200), representando uma subida de 0,89 por cento.A região Norte é ainda aquela que regista o maior número de mortos (732), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (309), do Centro (230), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um óbito.Ainda de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde, 666 vítimas mortais são mulheres e 636 são homens.Das mortes registadas, 880 tinham mais de 80 anos, 252 tinham entre os 70 e os 79 anos, 115 tinham entre os 60 e 69 anos, 39 entre 50 e 59, 15 entre os 40 e os 49 e um dos doentes tinha entre 20 e 29 anos.À escala internacional, segundo o balanço diário da agência France Presse, a pandemia do novo coronavírus já provocou mais de 339 mil mortos e infetou mais de 5,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios.Mais de dois milhões de pessoas foram dadas como curadas.O Brasil registou 965 mortes e 16.508 casos de Covid-19 entre esta sexta-feira e sábado.Desde que foi detetada a doença no país, já foram registadas 22.013 mortes e 347.398 casos confirmados de contágio pelo novo coronavírus.À luz dos dados da Universidade norte-americana Johns Hopkins, o Brasil ultrapassou a Rússia e tornou-se o segundo país com maior número de casos de Covid-19 do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que registou já mais de 1,6 milhões casos de infeção.Na sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde apontou que a América do Sul se tornou "outro epicentro" do novo cornavírus e citou o Brasil como o país mais afetado.