Os Estados Unidos ultrapassaram a marca das 100 mil mortes associadas ao novo coronavírus, número de óbitos que é significativamente superior ao de qualquer outro país, anunciou a Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, Maryland.De acordo com esta instituição do ensino superior, citada pela agência France Presse, o país regista também quase 1,7 milhões de pessoas contagiadas pela pandemia da doença provocada pelo SARS-CoV-2.Cerca de 385 mil pessoas já são consideradas curadas, segundo a contagem feita pela Universidade Johns Hopkins.Contudo, os investigadores desta instituição consideram que o número verdadeiro de infeções é significativamente maior.Especialistas da saúde, políticos e parceiros sociais reúnem-se esta quinta-feira na sede do Infarmed, em Lisboa, para analisar a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal.A reunião, sétima do género, acontece na véspera de o Conselho de Ministros definir a terceira fase de desconfinamento.A sessão de apresentação sobre a "situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal" é uma iniciativa do primeiro-ministro, António Costa, a que se juntam o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e os líderes dos partidos com assento parlamentar, confederações patronais e estruturas sindicais.Os especialistas são também ouvidos pelos conselheiros de Estado, que participam na reunião por videoconferência.



No termo da última reunião, realizada a 14 de maio, o Presidente da República afirmou que o país vinha a registar um "desconfinamento muito contido", que não permitia ainda "conclusões firmes" sobre a reabertura gradual de atividades e estabelecimentos fechados.



"O desconfinamento em Portugal, começado a partir do dia 03 de maio, foi um desconfinamento muito contido. Os portugueses foram sensíveis àquilo que lhes foi pedido de fazerem a abertura por pequenos passos, portanto, a grande maioria continuou a ser muito contida. O que quer dizer que não temos muitos dados que permitam retirar conclusões firmes", sustentava à data Marcelo Rebelo de Sousa.



Segundo os dados do boletim epidemiológico, 692 vítimas mortais são mulheres e 664 são homens.



António Costa garante que osimplificado vai continuar, mas afirma também que terá de evoluir nos próximos meses.O programa de estabilização da economia vai ser apresentado na próxima semana e contempla esta medida.O chefe do Executivo recebeu ontem os parceiros sociais: a CGTP quer vencimentos a 100 por cento no; a UGT defende 80 por cento.Foi divulgada na quarta-feira a tabela de lotação máxima de várias praias portuguesas. Algarve, Lisboa, Setúbal e Oeste são algumas das zonas que já têm lotação definida.Assim, a lotação de banhistas no Barlavento Algarvio será a seguinte:- A Praia de Odeceixe terá uma lotação de Mil e 200 pesssoas;- A Praia da Arrifana de 200;- A Praia da Oura, 550;- Praia da Rocha, 8800;- Praia de Armação de Pêra, 2500.No Sotavento Algarvio:- Praia de Vilamoura, cinco mil pessoas;- Praia da Quarteira, 6600;- Praia da Culatra, 4000;- Praia de Manta Rota, 6300;- Praia do Ancão, 4600.- Praia Nazaré, 17.100;- Foz do Arelho (Lagoa), 6000;- Lagoa de Albufeira (Sesimbra), 3700;- Fonte da Telha, 14. 500;- São João da Caparica, 9700.Recorde-se que a época balnear tem início a 6 de junho.Os últimos dados da Direção-Geral da Saúde indicam que morreram mais 14 pessoas entre terça e quarta-feira. O número total de óbitos aumentou assim para 1356.Ao 10.º dia da segunda fase do desconfinamento, registou-se o valor mais alto de novas infeções dos últimos cinco: 285 novos; o total de infetados é agora de 31.292Os internamentos continuam a diminuir, estando nesta altura internados 510 doentes.O número de recuperados subiu para 18.349.A região Norte é a que regista o maior número de mortos (755), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (335), Centro (235), Algarve (15), Açores (15) e Alentejo, com um óbito. A Região Autónoma da Madeira mantém-se sem registo de óbitos.À escala internacional, de acordo com o balanço diário da agência France Presse, a pandemia da Ccovid-19 já provocou mais de 352 mil mortos e infetou mais de 5,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios.Os diferentes governos decretaram o confinamento de 4,5 mil milhões de pessoas, número que corresponde a mais de metade da população da Terra, paralisando sectores inteiros da economia mundial.Vários países começaram entretanto a aliviar as medidas de restrição face à quebra de novos contágios.