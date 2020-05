Mais atualizações







O Brasil contabilizou 1.124 mortes e 26.928 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, o maior número diário de novos casos registado desde o início da pandemia.



O país sul-americano, foco da pandemia na América Latina, totaliza agora 27.878 óbitos e 465.166 pessoas diagnosticadas com covid-19, sendo que está ainda a ser investigada a eventual relação de 4.245 mortes à doença.





O Brasil ultrapassou assim a Espanha, tornando-se no quinto país do mundo com o maior número total de mortes devido à pandemia de Covid-19.



Em relação ao número de casos, o país fica em segundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que têm mais de 1,7 milhões de casos diagnosticados.

Situação em Portugal





Os últimos dados da Direção-Geral da Saúde referem um aumento do número de mortos, nas últimas 24 horas, em 14. Os casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus aumentaram em 350 e o número de pessoas recuperadas subiu em 274.



Dos 350 novos casos de infeção, 323 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo. Por isso mesmo, o primeiro-ministro anunciou na sexta-feira medidas da nova fase de desconfinamento com regras mais apertadas para Lisboa: não são permitidos ajuntamentos com mais de 10 pessoas e os centros comerciais, para já, não abrem.





Na conferência de imprensa, António Costa considerou que a avaliação do conjunto das medidas do desconfinamento "é positiva para a generalidade do país", mas reconhece que há "motivo de preocupação" em relação a Lisboa.







"Na avaliação do Governo, estão, a nível nacional, reunidas as condições para podermos avançar na concretização das medidas de confinamento que tínhamos previsto para o final de maio, princípio de junho", afirmou o chefe de Governo.





De acordo com o primeiro-ministro, "tal como era previsível" quando Portugal começou o desconfinamento, "houve um pequeno aumento do risco de transmissão, mas ele tem-se mantido essencialmente estável ao longo deste período".





Apesar da situação em Lisboa, António Costa sinalizou que a o crescimento da pandemia "está essencialmente estabilizado" e "significativamente afastado daquilo que era o risco de crescimento exponencial que se previa no início desta crise".