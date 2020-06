Mais atualizações

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos da pandemia do SARS-CoV-2 à escala internacional.











12h05 - Porto sem transportes públicos na noite de São João



Na noite de São João, no Porto, que se celebra de 23 para 24 de junho, e cujas festas foram canceladas, não haverá transportes públicos e as ruas terão fiscalização e policiamento reforçados, anunciou hoje a Câmara Municipal.



Em comunicado, a autarquia, liderada pelo independente Rui Moreira, referiu que os arraiais particulares e os grandes ajuntamentos devem ser evitados.



Sublinhando não ter poderes para proibir as pessoas de circularem nas ruas, nem de se juntarem em casa, o município mostra-se "preocupado", pedindo o contributo de todos.



O autarca apela a que as sardinhas, características desta festa popular, sejam comidas em família e que não se estrague, numa noite, o "admirável exemplo de civismo que os portuenses têm dado ao país".







11h50 - Bruxelas cria "lista de tarefas" para plataformas combaterem notícias falsas



A Comissão Europeia divulga hoje uma "lista de tarefas" para as gigantes digitais combaterem as notícias falsas na União Europeia em altura de pandemia, obrigando-as a serem mais transparentes e a fazerem relatórios mensais sobre medidas implementadas.



"Estamos a criar uma lista de tarefas para todos os envolvidos, principalmente as plataformas digitais, reforçarem o seu trabalho", afirmou a vice-presidente da Comissão Europeia com a pasta dos Valores e Transparência, Vera Jourová.



"Reconheço as importantes medidas adotadas pelas plataformas nesta crise e apoio o esforço feito para disponibilizar acesso a informações credíveis de autoridades de saúde e para remover conteúdos e anúncios falsos ou maliciosos", mas "considero que há espaço para melhorarem", salientou Vera Jourová.



Em concreto, "queremos mais transparência" e, para isso, "temos de saber melhor o que está a acontecer e elas têm de fornecer melhor acesso aos dados por parte dos cidadãos e dos investigadores", elencou a responsável.



"Queremos que elas [as plataformas] comecem a reportar, de forma regular, as medidas relacionadas com a pandemia da Covid-19" e com "dados mais claros", sustentou Vera Jourová.



Bruxelas quer, então, relatórios mensais sobre os esforços das plataformas numa altura em que se multiplica desinformação na internet sobre a pandemia, documentos esses "que serão públicos" e que terão de conter "informações específicas sobre a natureza da desinformação, as técnicas de manipulação utilizadas, a dimensão da rede abrangida, a origem geopolítica e o público-alvo", enumerou a vice-presidente da Comissão Europeia.







11h45 - Macau e Hong Kong abrem "corredor" para permitir regresso de pessoas retidas



As autoridades de Macau anunciaram hoje que vão organizar um serviço especial de transporte marítimo entre o território e Hong Kong, para permitir a pessoas retidas pela pandemia o regresso a casa.



"Muitos residentes, sobretudo estudantes, têm de regressar a Macau, e há pessoas retidas em Macau que querem regressar aos seus países de origem, através do aeroporto de Hong Kong", disse a secretária para os Assuntos Sociais e a Cultura.



Entre as pessoas retidas em Macau, por causa das restrições de viagens instauradas para combater a propagação do novo coronavírus, estarão pelo menos duas dezenas de portugueses, disse hoje à agência Lusa o cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong.



As autoridades de Macau precisaram que haverá dois 'ferries' por dia, às 9h00 e às 19h00, entre Macau e Hong Kong, sublinhando que o corredor especial de transporte só poderá ser utilizado por quem tenha voo marcado entre 16 de junho e 17 de julho, com hora prevista de partida entre as 14h00 e as 23h00, "sem poderem passar a noite no aeroporto".



As autoridades também informaram que as pessoas que queiram sair de Macau devem fazer o registo no aeroporto de Hong Kong com 48 horas de antecedência.







11h26 – Comissão Europeia diz ter “provas suficientes” de desinformação chinesa sobre surto



A Comissão Europeia afirma ter “provas suficientes” da existência de propaganda chinesa na Europa relativa ao surto de Covid-19, um “novo fenómeno” que se junta à desinformação russa e à propagação de informação falsa por “atores europeus”.



“Temos provas suficientes para perceber como é que a propaganda chinesa funciona e como tem funcionado nesta crise da Covid-19 e, devido a essas provas, penso que é altura de dizermos a verdade, de informar as pessoas”, declarou a vice-presidente da Comissão Europeia com a pasta dos Valores e Transparência, Vera Jourová.



“Tomámos conhecimento de uma série de acusações, como a de que o novo coronavírus foi desenvolvido em laboratórios norte-americanos e sobre uma promoção exagerada do apoio da China à UE, com muita propaganda que indica que os Estados-membros e as instituições democráticas europeias não foram capazes de lidar com a crise”, precisou Vera Jourová.



De acordo com a vice-presidente do executivo comunitário, “há uma série de situações em massa deste género e este é um novo fenómeno, com comunicação mais assertiva no território europeu e dirigida aos cidadãos europeus” por parte de Pequim.



Além da China, também a Rússia foi identificada como “promotora ou fonte de desinformação”, naquela que é “a primeira vez” que a União Europeia assinala tão claramente estas origens de ‘fake news’.



Para responder a estas questões, a responsável defendeu um reforço da “cooperação interna e também ao nível da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte] e do G7 [grupo de potências mundiais] porque a desinformação é uma ameaça híbrida e, por isso, uma questão de segurança”.



“Temos de limpar a nossa própria casa e temos de reforçar a nossa estratégia de comunicação e as ligações diplomáticas”, sublinhou Vera Jourová, numa alusão aos “diferentes atores” que, dentro da Europa, “atuam como inimigos exteriores”.







11h10 – Nova Deli poderá registar 550 mil casos de Covid-19 até fim de julho



A Autoridade de Gestão de Desastres de Nova Deli estima que a capital indiana possa ter 550 mil casos registados de infeção por Covid-19 até 31 de julho, caso a propagação da doença não seja travada entretanto.



O vice-ministro de Deli, Manish Sisodia, defende que as autoridades precisam de mais 80 mil camas de hospital para tratar novos pacientes contagiados.



Até agora, mais de 275 mil pessoas testaram positivo para a Covid-19 na Índia, continuando ativos mais de 133 mil casos. Cerca de oito mil pessoas morreram devido ao novo coronavírus.



Apenas em Deli, mais de 31 mil pessoas contraíram o vírus desde a tarde de quarta-feira.







10h55 - Novos casos sobem na Bélgica para 132 e mortes recuam para 10



O número de novos casos de Covid-19 aumentou na Bélgica para os 132 e o de mortes diminuiu, segundo dados oficiais hoje divulgados.



De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, foram registados nas últimas 24 horas mais 43 novos casos face aos 89 divulgados na terça-feira, para um total de 59.469.



Também nas últimas 24 horas, foram reportadas 10 mortes (menos três do que no dia anterior), o que totaliza 9.629 óbitos suspeitos ou confirmados de coronavírus SARS-CoV-2.



Nas últimas 24 horas, foram hospitalizadas 24 pessoas, (17.517) e 68 tiveram alta hospitalar (16.392 no total).



Entre o início de março e 09 de junho foram realizados 613.631 testes na Bélgica.







10h37 - Produção industrial francesa cai mais de 20% em abril



A produção industrial francesa caiu 20,1% em abril, percentagem que compara com o retrocesso de 16,2% registado em março, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística e dos Estudos Económicos (Insee).



No acumulado dos dois meses, a descida da produção industrial francesa atingiu os 33,1%.



Por setor, em abril, destacaram-se as quedas no automobilístico (88%) e no fabrico de materiais de transporte (47,5%).



A construção, por seu turno, cedeu 32,7%, enquanto o fabrico de bens de capital desceu 24,6% e de "outros bens industriais" 22,3%, revelou o Insee.



Já nas indústrias extrativas, energia e água, o retrocesso foi de 11,2% e na indústria agroalimentar de 6,2%.



A contrariar esta tendência, a produção na atividade de tratamento e refinamento de carvão avançou 9%.







10h30 - OCDE prevê recessão de 11,3% em 2020 em Portugal com segunda vaga de contágios



Assumindo uma segunda onda e novas medidas de confinamento, a OCDE vê o Produto Interno Bruto (PIB) a registar uma quebra de 11,3% em 2020, seguida de um crescimento de 4,8% em 2021.



Neste caso, assinala a OCDE, “a recuperação será mais lenta”, devido ao impacto negativo mais prolongado nas exportações, à maior incerteza, aumento de falências e maior dificuldade de os desempregados saírem desta situação.



Relativamente ao desemprego, a OCDE antecipa que a taxa suba para 13,0% em 2020, registando uma descida para 11,8% no próximo ano – tendo em conta o cenário de uma segunda vaga de infeções.



O efeito da pandemia nas exportações será também significativo, com a OCDE a projetar uma queda de 18,5% nas vendas ao exterior, ainda que antecipe que este indicador regresse a terreno positivo no ano seguinte, aumentando 3,5%.







10h14 - Bruxelas dá luz verde a apoio urgente de liquidez de 1,2 mil ME de Governo à TAP



A Comissão Europeia aprovou hoje um "auxílio de emergência português" à companhia aérea TAP, um apoio estatal de 1,2 mil milhões de euros para responder às "necessidades imediatas de liquidez" com condições predeterminadas para o seu reembolso.



"A Comissão Europeia aprovou, ao abrigo das regras comunitárias em matéria de auxílios estatais, os planos de Portugal de conceder um empréstimo de emergência de 1,2 mil milhões de euros a favor da TAP", anunciou o executivo comunitário, notando que a medida visa dotar a transportadora de bandeira "dos recursos necessários para fazer face às suas necessidades imediatas de liquidez, sem afetar indevidamente a concorrência no mercado único".



Porém, uma vez que a TAP já estava numa débil situação financeira antes da pandemia de Covid-19, a empresa "não é elegível" para receber uma ajuda estatal ao abrigo das regras mais flexíveis de Bruxelas devido ao surto, que são destinadas a "empresas que de outra forma seriam viáveis".



"Por conseguinte, a Comissão apreciou a medida ao abrigo das suas orientações relativas aos auxílios de emergência e à reestruturação, que permitem aos Estados-membros apoiar empresas em dificuldade, desde que, em especial, as medidas de apoio público sejam limitadas no tempo e no âmbito e contribuam para um objetivo de interesse comum", sustenta o executivo comunitário.



Em concreto, "as autoridades portuguesas comprometeram-se a reembolsar o empréstimo ou a apresentar um plano de reestruturação no prazo de seis meses, a fim de assegurar a viabilidade futura da TAP", adianta a Comissão Europeia, explicando assim que deu o seu aval também tendo em conta que a aviação foi um setor particularmente atingido pela Covid-19, dada a suspensão das viagens.







10h12 - China deteta três casos nas últimas 24 horas



A China diagnosticou três casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, anunciaram hoje as autoridades de saúde.



A Comissão de Saúde da China indicou que os novos casos são oriundos do exterior e foram detetados na região da Mongólia Interior e na cidade de Tianjin.



A China proíbe a entrada de cidadãos estrangeiros, incluindo residentes, desde 28 de março, pelo que a maioria dos casos "importados" são chineses que regressam ao país.



As autoridades de saúde acrescentaram que seis pacientes receberam alta nas últimas 24 horas. O número de casos ativos fixou-se em 55.





10h05 - OCDE estima contração de 11,5% na zona euro em 2020





08h39 - China ridiculariza estudo que situa em agosto de 2019 a origem da pandemia





A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Hua Chunying, referiu-se ao estudo da Harvard Medical School que, com base em dados do tráfego hospitalar e pesquisas na Internet, sugere o alastramento do novo coronavírus já desde agosto passado e classificou como considerou "ridículo, incrivelmente ridículo, chegar a essa conclusão com base em observações superficiais, como o volume de tráfego".





A pesquisa da Universidade de Harvard salienta o aumento acentuado na ocupação nos parques de estacionamento dos hospitais em agosto de 2019, em comparação com o período homólogo de 2018.



08h10 - Decisão judicial obriga Bolsonaro a disponibilizar estatísticas da pandemia





O Supremo Tribunal Federal obrigou o Governo brasileiro a retomar a divulgação dos dados globais relativos à pandemia, contrariando o que o presidente Jair Bolsonaro anunciara como prática a adoptar daqui em diante. O silenciamento dos dados fora alvo de críticas dos mais diversos quadrantes, que viram nele uma forma de dissimular a catástrofe humanitária em curso no Brasil.









07h07 - Laboratório de Singapura inicia testes de medicamento em seres humanos





O laboratório Tychan vai, segundo a Reuters, iniciar na próxima semana os testes em 23 voluntários saudáveis, para um potencial tratamento da Covid-19 baseado em anticorpos monoclonais. A primeira fase dos testes deverá durar umas seis semanas.

O presidente da Tychan, Ming Kian, declarou: "Vamos continuar a ritmo acelerado o desenvolvimento, por termos consciência de que cada dia poupado é menos um dia de desgraça". A isto acrescentou que a empresa conseguiu chegar à fase de testes humanos após quatro meses de investigação, que normalmente dura 12 a 18 meses.





A incerteza em torno da evolução da pandemia levou a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) a incluir dois cenários no seu relatório de previsões económicas mundiais (Economic Outlook), hoje divulgado. O primeiro cenário é com a pandemia controlada. Já o segundo é caso se registe uma segunda vaga de contágios.Em ambas as situações, as projeções apontam para uma recessão recorde na zona euro, para uma acentuada subida da taxa de desemprego na casa dos dois dígitos e para uma subida do rácio da dívida pública acima dos 100% do PIB.Assumindo que não haverá nova vaga de contágios e necessidade de novo confinamento, a economia da zona euro conhecerá este ano uma recessão de 9,5%, arrastada pela quebra de 9,9% do consumo privado, de 11,6% do investimento e 8,0%% da procura interna.É esperado que estes indicadores entrem em terreno positivo em 2021 e que o conjunto das economias que integram a moeda única avance 6,5%.Segundo a OCDE a taxa de desemprego aumentará para 9,8% este ano, registando um ligeiro decréscimo, para 9,5%, em 2021.Todos estes indicadores serão ainda mais negativos, caso volte a registar-se uma segunda vaga de contágios por Covid-19 e seja necessário avançar com novas medidas de confinamento. Neste cenário, as projeções da OCDE apontam para uma contração do PIB de 11,5% este ano, seguida de um crescimento de 3,5% em 2021.Relativamente ao desemprego, a Organização liderada por Angel Gurría, projeta uma subida da taxa para 10,3% este ano e novo agravamento em 2021, atingindo 11,0%.O Ministério da Saúde argentino registou ontem, terça-feira 1.141 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo notícia da Reuters. O alastramento da pandemia continua a acelerar, mesmo depois de terem sido adoptadas novas e mais rigorosas medidas de confinamento na grande Buenos Aires, que é a região mais atingida.