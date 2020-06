Mais atualizações

A intervenção do gabinete visa a supressão da infeção e controlo do foco da doença.



O Brasil registou 1274 mortos e 32.913 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 39.680 óbitos e 772.416 infetados desde o início da pandemia no país.Segundo o Ministério brasileiro da Saúde, a letalidade da Covid-19 no país está agora em 5,1 por cento.Até ao momento, o Brasil registou a recuperação de 325.395 pessoas, sendo que 407.341 doentes continuam sob acompanhamento.O Brasil, segundo país do mundo com mais casos e o terceiro com mais vítimas mortais da Covid-19, soma 19 mortes e 367 casos por cada 100 mil habitantes, numa nação com uma população estimada de 210 milhões de pessoas.São Paulo continua a ser o foco da pandemia, concentrando oficialmente 156.316 pessoas diagnosticadas e 9862 vítimas mortais, seguindo-se o Rio de Janeiro, com 74.373 infetados e 7138 óbitos.Os Estados Unidos ultrapassaram os dois milhões de infetados pelo novo coronavírus, segundo a contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins, continuando a ser o país com mais casos no mundo.Até às 24h30 de quarta-feira (5h30 de hoje em Lisboa), os Estados Unidos registaram 2.000.464 casos de contágio. O país continua a contabilizar cerca de 20 mil novos casos diariamente.Desde que a pandemia começou, os Estados Unidos registaram ainda perto de 113 mil mortos.Cerca de 520 mil pessoas foram dadas como curadas.O Governo anunciou ontem a criação de um Gabinete Regional de Intervenção para a região de Lisboa e Vale do Tejo, que continua a concentrar as preocupações das autoridades sanitárias do país.O Gabinete Regional de Intervenção para a supressão da Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo, adiantou a ministra da Saúde, foi nomeado na terça-feira e "é coordenado pelo doutor Rui Portugal, médico de saúde pública da equipa de saúde desta região"."Integrará todas as autoridades regionais e locais de saúde", acrescentou Marta Temido na conferência de imprensa para o balanço diário dos números da Covid-19 em Portugal.