11h19 - Índia regista aumento diário recorde e eleva total de casos para mais de 308 mil



A Índia registou outro aumento diário recorde de infeções pelo novo coronavírus, elevando para mais de 308.000 os casos registados e mais de 8.800 mortes, segundo dados oficiais.



O Ministério indiano da Saúde contabilizou hoje 11.458 novos casos e 386 mortes, elevando o número de óbitos no país para 8.884.



O número total de casos da Índia atingiu os 308.993, o quarto mais alto do mundo, registando também mais de 150.000 recuperações.



Na capital de Nova Deli, a maioria dos hospitais públicos estão cheios e os crematórios e cemitérios lutam para administrar a quantidade de cadáveres por tratar.



O Governo de Deli projetou que os casos na área da capital poderiam aumentar para mais de meio milhão no final de julho e está a considerar a possibilidade de requisitar hotéis e estádios de luxo para convertê-los em hospitais de campanha.







11h05 - Bélgica retoma aulas presenciais em setembro



A Bélgica vai retomar as aulas presenciais nas escolas para todos os alunos em setembro, de acordo com a ministra da Educação da Federação da Valónia-Bruxelas, Caroline Désir.



A ministra explicou que a intenção das autoridades belgas é "restaurar completamente" o controlo da frequência escolar obrigatória.



"A obrigatoriedade escolar será plena a partir de setembro, quaisquer que sejam as circunstâncias", declarou ainda Caroline Désir.



As aulas na Bélgica foram retomadas a 18 de maio, começando com os alunos da primeira e sexta séries e o último ano do ensino médio.



As instruções de segurança iniciais incluíam deixar uma distância de quatro metros quadrados entre os alunos nas salas de aula e 1,5 metros quando saíam para o recreio, além do uso de máscaras para os professores.







10h58 - Proibição de voos extra União Europeia prolongada até final do mês



O Governo prolongou até ao final do mês a proibição de voos de e para países fora da União Europeia, no âmbito das medidas de contenção de propagação da Covid-19, segundo um despacho publicado em Diário da República.



O diploma, assinado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros, da Defesa Nacional, da Administração Interna, da Saúde, e pelo secretário de Estado-Ajunto e das Comunicações, produz efeitos a partir de segunda-feira e até ao último dia de junho.



A "prorrogação da interdição do tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de todos os voos de e para países que não integram a União Europeia" (UE), admite exceções, como é o caso dos países associados ao Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça), os países de expressão oficial portuguesa, bem como o Reino Unido, os Estados Unidos da América, a Venezuela, o Canadá e a África do Sul, dada a presença de importantes comunidades portuguesas.



Relativamente aos países de expressão portuguesa, o diploma salvaguarda que no caso do Brasil apenas serão admitidos os voos provenientes de e com destino a São Paulo e Rio de Janeiro.



As normas constantes neste despacho também não se aplicam a voos que visem a entrada e saída de cidadãos nacionais da União Europeia, de Estados associados ao Espaço Schengen e de países terceiros com residência legal num Estado-membro da União Europeia, assim como a pessoas de países terceiros que viajem por motivos de estudo.



Este diploma aplica-se a voos comerciais, estando excluídas aeronaves de Estado e Forças Armadas, aeronaves integradas no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, bem como voos para transporte exclusivo de carga e correio, ou de caráter humanitário e de emergência médica.







10h53 - África ultrapassa barreira dos seis mil mortos



África superou hoje a barreira dos seis mil mortos por Covid-19, registando 6.040, mais 284 que na sexta-feira, e conta mais de 225 mil infeções, segundo dados oficiais divulgados pela União Africana.



De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de infetados passou de 216.446 para 225.105, isto é, mais 8.659 pessoas doentes.



O número de recuperados subiu nas últimas 24 horas para 102.846, mais 5.778 que na sexta-feira.



A África Austral tornou-se hoje a região com mais casos no continente, superando o Norte de África, ao registar 65.278 casos de infeção pelo novo coronavírus e 1.383 mortos.



A maioria dos casos desta região concentra-se na África do Sul, o país com os números mais elevados em todo o continente africano: 61.927 infetados e 1.354 mortos.



O Norte de África continua a liderar quanto ao número de mortes (2.514), contabilizando 63.552 infeções.







10h46 - China regista onze casos nas últimas 24 horas



A China registou nas últimas 24 horas onze novos casos da Covid-19, cinco dos quais provenientes do exterior e seis localmente, todos na capital Pequim, informou hoje a Comissão de Saúde daquele país asiático.



Em Pequim já se tinha registado um caso de infeção local nas 24 horas anteriores, o primeiro em 55 dias e o primeiro caso de contágio local na China em 18 dias.



Tudo indica que estes novos seis casos em Pequim levarão à retomada de algumas medidas preventivas relaxadas na cidade, onde há uma semana o nível de emergência sanitária foi reduzido, passando de 2 para 3.



Os casos "importados" foram detetados nas cidades de Tianjin (nordeste), Xangai (leste), Cantão (sul), Hainan (nordeste) e Sichuan (sudoeste).







10h33 - México regista 504 mortos nas últimas 24 horas



As autoridades de saúde mexicanas registaram no sábado 504 novas mortes por Covid-19, atingindo 16.448 óbitos desde o início da pandemia.



Segundo dados oficiais, o território mexicano regista um total de 129.184 infeções confirmadas, o que representa um aumento de 5.222 nas últimas 24 horas.



As autoridades de saúde também registam 1.508 mortes suspeitas que estão em processo de estudos de laboratório para confirmar se a causa da morte foi devido à Covid-19.







10h26 - EUA registam 839 mortos nas últimas 24 horas



Os Estados Unidos registaram 839 mortos devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 114.613 mil óbitos desde o início da pandemia, segundo a contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins.



De acordo com os números contabilizados diariamente pela Universidade Johns Hopkins, sediada em Baltimore (leste), até às 20h30 de quinta-feira (01h30 de hoje em Lisboa) os Estados Unidos registam agora 2.044.572 de casos de contágio.



O país continua a registar cerca de 20.000 novos casos diariamente.







O Ministério do Interior e o Ministério dos Negócios Estrangeiros de França anunciaram formalmente a reabertura progressiva das fronteiras externas ao Espaço Schengen, em conjugação com as modalidades estabelecidas a nível europeu. A reabertura será progressiva, precisava a declaração conjunta dos dois Ministérios, e será reavaliada a par e passo, tendo em vista a evolução do quadro de crise sanitária em FrançaFoi hoje encerrado por ordem das autoridades de Pequim um mercado de comércio por grosso de alimentos da cidade de Xinfadi, após a capital chinesa ter registado sete casos da Covid-19 nos últimos dois dias.O mercado, com cerca de 4.000 estabelecimentos comerciais o maior da China, será será submetido a desinfeção, segundo a agência noticiosa oficial chinesa, Xinhua.As praias de Melides, Aberta-Nova, Carvalhal, Comporta, Galé-Fontainhas, Pego, Troia-Bico das Lulas, Troia-Mar e Camarinhas, no concelho de Grândola, distrito de Setúbal, vão ter a presença de nadadores-salvadores, a partir de hoje e até 30 de setembro. Troia-Mar, com a maior lotação autorizada, poderá ter até 3.500 utentes.