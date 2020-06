Mais atualizações

A autarquia pediu a intervenção da GNR para desinfetar todo o edifício.



Lagos é epicentro de surto de Covid-19 no Algarve



Infeções entre bombeiros de Samora Correia



Os serviços externos estão a ser realizados pelos bombeiros de Benavente e de Vila Franca de Xira.



O quadro em Portugal

O quadro internacional

O aumento do número de casos deve-se, em parte, aos números revistos em Bombaim, a cidade mais atingida pela doença gerada pelo SARS-CoV-2, e onde as autoridades acrescentaram 832 mortes ao balanço diário, por causa de "falhas" na contagem.A capital Nova Deli, onde a situação sanitária está igualmente a agravar-se, registou 400 mortes em 24 horas.Confrontado com uma economia enfraquecida, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, levantou no início deste mês a maioria das medidas para travar a propagação da doença, impostas a 1,3 mil milhões de habitantes.O desconfinamento tem lugar numa altura em que a epidemia não mostra sinais de abrandamento. A Índia regista cerca de 11 mil novos casos por dia, contando com um total de mais de 354 mil infeções.Vinte e sete idosos e seis funcionários do lar da Misericórdia de Aljubarrota, em Alcobaça, estão infetados com o novo coronavírus.O presidente da Câmara Municipal de Alcobaça afirma que os números são "preocupantes" e que ainda falta conhecer o resultado de mais de meia centena de testes.Foi determinado o encerramento da creche que estava a funcionar no mesmo edifício do lar.O presidente da Câmara local explica que o surto foi conhecido no fim de semana, quando dois utentes tiveram de ir ao Hospital de Leiria e realizaram o teste para despistar o novo coronavírus.Há 16 casos positivos de infeção pelo SARS-CoV-2 em Lagos, incluindo duas crianças.Duas pessoas, de 27 e 39 anos, estão internadas no Centro Hospitalar e Universitário do Algarve.O foco de contágio terá começado numa festa de aniversário que, a 7 de junho, juntou dezenas de pessoas num clube desportivo.A Câmara Municipal de Lagos explica que estão a ser identificadas as possíveis cadeias de contágio. Até agora, as autoridades de saúde já realizaram mais de uma centena de testes.Em Samora Correia, no concelho de Benavnte, dez bombeiros da corporação local estão infetados com o novo coronavírus.Cinco elementos estão em isolamento no quartel, incluindo o comandante. Os restantes estão em casa, onde permanecem também por prevenção outros elementos da corporação.Os resultados dos testes efetuados a 40 bombeiros foram conhecidos ontem ao final do dia.A corporação acionou o plano de contingência: quartel, viaturas e equipamentos foram desinfetados.De acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de terça-feira, há mais 300 pessoas infetadas com o novo coronavírus em Portugal.Duzentos e trinta e seis casos foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que corresponde a 87 por cento.No total, desde o início da pandemia, o país tem registo 37.336 infetados.Morreram mais duas pessoas, para um total de 1552. Foram dadas como recuperadas da Covid-19 23.212.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 438 mil mortos e infetou mais de oito milhões de pessoas em 196 países e territórios, de acordo com o balanço da agência France Presse, coligido a partir de fontes oficiais.A China, país de origem da pandemia, diagnosticou 44 novos casos nas últimas 24 horas, incluindo 31 em Pequim. Foi num principal mercado abastecedor da capital chinesa que surgiu este novo surto.Pequim aumentou o nível de emergência na terça-feira, visando conter a disseminação do surto, que somou 137 casos nos em seis dias.