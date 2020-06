Mais atualizações

Os Estados Unidos registaram 568 mortes nas últimas 24 horas, elevando para 119.654 o número de óbitos desde o início da epidemia no país, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.



O quadro em Portugal

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, o presidente honorário do BPI e curador da Fundação La Caixa considera que a solidariedade deve ser pedida às grandes empresas.1238778Artur Santos Silva não concorda que apenas a banca tenha de pagar a contribuição adicional de solidariedade.A pandemia da Covid-19 criou um medo de ir aos hospitais entre muitos dos utentes do Serviço Nacional de Saúde. Uma situação que assume contornos de risco, quando se fala de AVC.Miguel Rodrigues, neurologista, da Sociedade Portuguesa do AVC, foi convidado do Bom Dia Portugal deste domingo.O bispo de Setúbal, recém-eleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, afirma em entrevista à agência Lusa que o país não pode continuar confinado e sublinha a importância da ajuda institucional e das comunidades às famílias mais afetadas pela pandemia."Não podemos passar a vida inteira confinados. E há uma questão fundamental que é a solidariedade. Aquilo que se dá em termos de ajuda concreta é fundamental para a emergência. A primeira coisa de que as pessoas precisam é de comer. Mas depois há muito mais. Há uma solidariedade institucional, que é não deixar ninguém sem esses apoios", afirma José Ornelas.O prelado diz também que a Igreja Católica tem uma posição de princípio bem clara e promete não pactuar com eventuais casos de abusos sexuais.José Ornelas garante que a melhor prevenção passa pela criação de condições que permitam evitar este tipo de situações o mais depressa possível.A jornada 28 da Liga arranca este domingo com o jogo entre Gil Vicente e Desportivo da Aves.A RTP acompanhou pela primeira vez os testes de um clube, desde o Estádio Cidade de Barcelos até ao laboratório de análises.O número de mortes em África decorrentes da Covid-19 subiu para 7925, mais 232 que no sábado, em mais de 297 mil casos.De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o número de infetados é hoje de 297.352, uma subida de 11.211 casos nas últimas 24 horas.A África Austral regista o maior número de casos (96.950) e contabiliza 1922 mortos, a grande maioria concentrada na África do Sul, o país com mais casos em todo o continente (92.681) e que regista 1877 vítimas mortais.O Norte de África lidera no número de mortes: 3324 em 79.717 infeções.O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus na Alemanha aumentou em 687 para um total de 189.822, indicam os últimos dados do Instituto Robert Koch para doenças infecciosas.O balanço de mortes foi corrigido para 8882, contra as 8883 reportadas no sábado, sem mais explicações por parte das autoridades alemãs.As autoridades de saúde da China diagnosticaram 26 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, incluindo 22 em Pequim e um oriundo do exterior.Para além dos 22 novos casos detetados em Pequim, mesmo número do dia anterior, a Comissão de Saúde da China informou que foram registados três contágios locais, todos na província de Hebei, próxima da capital chinesa.O único caso importado foi identificado na província de Fujian, no sudeste do país.Na passada terça-feira, Pequim aumentou o nível de emergência, visando conter a disseminação do surto relacionado com o principal mercado abastecedor da cidade, que somou já 227 casos nos últimos nove dias.O Brasil registou 1022 mortes associadas ao novo coronavírus e 34.666 infeções nas últimas 24 horas, segundo informações do Ministério da Saúde.Ao todo, o país sul-americano, que é o segundo mais afetado pela pandemia, a seguir aos Estados Unidos, registou até agora 49.976 mortes e 1.067.579 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus.Pedro Sá Guerra, correspondente da RTP no BrasilA letalidade da Covid-19 no Brasil é agora de 4,7 por cento.O Governo brasileiro informou também que 520.734 pessoas já recuperaram e outras 496.869 continuam a ser acompanhadas.São Paulo continua a ser o Estado brasileiro que concentra o maior número de casos, num total de 215.793 pessoas diagnosticadas e 12.494 vítimas mortais, seguido pelo Rio de Janeiro, com 95.537 infetados e 8.824 óbitos.O Presidente dos Estados Unidos clamou, durante um comício em Tulsa, no Estado norte-americano do Oklahoma, ter solicitado às autoridades sanitárias do país para diminuírem o ritmo de despistagem da Covid-19, por causa do acentuado do número de casos diagnosticados.Os Estados Unidos, recorde-se, são neste momento o país mais atingido pela pandemia do SARS-CoV-2.Donald Trump afirmou perante ao apoiantes da sua reeleição que a despistagem era "uma faca de dois gumes"."Eis o lado mau: quando se faz este volume de testes, encontramos mais pessoas, mais casos", afirmou."Então disse à minha equipa para diminuir o ritmo da despistagem. Eles fazem testes e testes...", acrescentou Trump, sem clarificar se falava a sério ou ironicamente.Um responsável da Casa Branca veio apressadamente afirmar que o Presidente estava "evidentemente a brincar para denunciar a cobertura mediática absurda".Todavia, seis membros da equipa de campanha de Trump receberam testes positivos para a Covid-19 e foram colocados sob confinamento algumas horas antes do início deste comício.Até agora poupado, o Estado do Oklahoma regista agora um aumento de casos.