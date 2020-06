Mais atualizações

As autoridades da China diagnosticaram 19 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, incluindo 13 em Pequim.Todos os casos em Pequim são de contágio local, assim como um caso diagnosticado na província de Hebei, adjacente à capital chinesa.As autoridades asseguraram na terça-feira que o surto em Pequim está na fase final, após medidas de confinamento parcial e testes em larga escala.O novo surto foi detetado em Pequim a 11 de junho num dos maiores mercados abastecedores da região. A cidade aumentou o nível de emergência, visando conter a disseminação do surto, que somou 265 casos até agora.O país registou ainda cinco casos oriundos do exterior, nas últimas 24 horas. A Comissão de Saúde da China não relatou novas mortes.O número de casos ativos fixou-se em 382, entre os quais 15 em estado grave. Desde o início da pandemia, a China registou 83.449 infetados e 4634 mortos.Uma festa de jovens num parque de campismo em Grândola, no distrito de Setúbal, originou um surto de Covid-19. Há já registo de pelo menos 20 pessoas infetadas.A informação foi confirmada pela Autoridade de Saúde Pública do Litoral Alentejano, que está a investigar os contactos dos jovens depois de o grupo ter acampado a 10 e 11 de junho no parque da Galé.Treze contactos dos jovens do concelho de Grândola já realizaram o teste e estão em isolamento preventivo. Os resultados serão conhecidos esta quinta-feira.Os funcionários do parque de campismo também já realizaram o teste e o resultado foi negativo.Em Reguengos de Monsaraz, aumentou o número de casos no lar onde começou o surto. Estão infetados 69 utentes e 22 trabalhadores.Os utentes que não estão infetados foram transferidos na tarde de quarta-feira para casas de familiares ou instalações da Santa Casa da Misericórdia.Na creche da Santa Casa da Misericórdia há um caso e todas as crianças realizaram o teste para despistar o novo coronavírus.Há também três novos casos de Covid-19 em Elvas. A informação foi confirmada pelo autarca deste concelho alentejano.Nuno Mocinha afirma ainda que ontem foram realizados vários testes a pessoas do município para despistar o novo coronavírus. Os resultados serão conhecidos esta quinta-feira.O surto terá sido igualmente originado por um encontro de jovens.Morreu um dos doentes do Serviço de Urgência do Hospital de Torres Vedras, onde foi detetado um foco de contágio. No total há dez casos: oito utentes e dois profissionais de saúde.O surto surgiu no Serviço de Urgência depois de um idoso ter estado internado "com patologias não respiratórias".A administração do Hospital garante que foi testado antes de ter alta e foi validado como negativo.Vinte e quatro horas depois, a situação clínica do doente agravou-se e regressou à urgência com queixas respiratórias. Após um segundo teste, foi internado naNo Fundão, há notícia de mais três casos de infeção pelo SARS-CoV-2. Trata-se de funcionárias de uma creche de Aldeia Nova do Cabo.As crianças que frequentam a mesma sala estão negativas, assim como aquelas que utilizavam o meio de transporte da creche.Ainda no Fundão foi registado um caso positivo no Lar da Santa Casa da Misericórdia.Em Caneças, no concelho de Odivelas, há dois lares com casos de Covid-19. O mais recente surto registou-se no lar Nossa Senhora da Aparecida, onde foram identificados 26 casos de infeção.Na Casa de Repouso da Enfermagem Portuguesa, há 86 pessoas infetadas: 59 utentes e 27 profissionais de saúde.Uma idosa com cerca de 70 anos morreu.Dez utentes estão internados no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.Três funcionárias externas do Hospital Prisional de Caxias estão infetadas com o novo coronavírus. São duas ajudantes de cozinha e uma auxiliar de limpeza. Não apresentam sintomas e já estão em isolamento em casa.Os casos foram detetados na sequência de um programa de testes que estão a ser feitos aos funcionários.Os reclusos e os guardas prisionais identificados como contactos de proximidade estão também a ser testados.Os dados do último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecidos ao início da tarde de quarta-feira, mostrma mais três casos mortais. No total, já morreram 1543 pessoas de Covid-19 em Portugal.Há mais 367 casos para um total de mais de 40 mil - 82 por cento destes novos casos dizem respeito a Lisboa e Vale do Tejo.Já recuperam 27.083 pessoas.A pandemia da Covid-19 já provocou quase 479 mil mortos e infetou mais de 9,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, de acordo com o balanço em atualização permanente por parte da agência France Presse, a partir de fontes oficiais.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia, em fevereiro passado, o Continente Americano é agora o que tem mais casos confirmados de infeção e mais óbitos.Recorde-se que a doença Covid-19 é transmitida por um novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, detetado no final de dezembro em Wuhan, cidade no centro da China continental.