Mais atualizações

08h41 - Rússia regista mais 6632 novos casos de Covid-19, para um total de 674.515.



168 pessoas morreram nas últimas 24 horas





08h39 - EUA bate recorde diário de casos com mais de 60 mil infetados em 24 horas





08h38 - China com o registo de três novos casos de Covid-19, sendo que apenas um se trata de contágio local





08h37 - Liga grega de futebol regista primeiro caso positivo de Covid-19





08h30 - PR com críticas sobre a decisão do Reino Unido de ter deixado Portugal de fora da lista de países com autorização de entrada





Marcelo Rebelo de Sousa recorda que Portugal já apoiou Reino Unido em momentos difíceis.







08h20 - Brasil ultrapassa 1,5 milhões de casos de infeção





08h14 - Mais de 70 por cento dos portugueses consideram "muito importante" a Liga dos Campeões em Portugal





08h10 - Rui Rio considera que as "reuniões do Infarmed começam a ter pouca utilidade"









Na distribuição dos novos casos, Lisboa e Vale do Tejo continua a registar o maior número, com mais 300 casos. Segue-se o norte do país, com mais 40, o centro com mais 16, o Algarve com mais 10 e o Alentejo com mais 8.



A DGS alerta no entanto que "os dados referentes à ARSLVT têm como fonte os dados agregados dos respectivos ACES. Optou-se por esta fonte porque a não notificação laboratorial no SINAVE LAB por um parceiro privado em 3 dias da semana em curso originou cerca de 200 notificações cuja distribuição ainda carece de nálise".



Portugal registou esta sexta-feira mais 11 mortos, mais 374 casos confirmados e mais 327 casos de pessoas que recuperaram. De acordo com a DGS, desde o início da pandemia Portugal teve 43156 casos de infeção por Covid-19.Com mais 11 vítimas mortais, Portugal regista nesta altura 1598 vítimas mortais de Covid-19.Há a referir que do total de infetados confirmados, 28424 recuperaram.O número de pessoas internadas diminuiu. Passou de 510 para 495. Também baixou o número de pessoas em cuidados intensivos. Ontem eram 77, hoje 72 pessoas.