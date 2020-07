Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h15 - Venezuela prolonga quarentena por mais 30 dias







O Governo venezuelano prolongou sexta-feira, até 13 de agosto, o estado de exceção em vigor desde março, o que permite ao executivo decretar "decisões drásticas" para combater a pandemia da Covid-19 no país com 8.803 casos confirmados e 83 mortes.







Nas últimas duas semanas o Governo venezuelano reforçou as restrições em todo o país, devido ao aumento de casos confirmados.



Os voos nacionais e internacionais estão restringidos.











Índia e Estados Unidos batem recordes de novos casos



Nos Estados Unidos, o país do mundo que regista maior número de casos confirmados e de vítimas mortais, registaram-se 65.305 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.







Este é o novo máximo diário de novas infeções desde o início da pandemia, numa altura em que grande parte dos Estados continua a desconfinar.





Desde quarta-feira que o país tem vindo a registar recordes diários de infeções, sobretudo devido à evolução dos surtos na Florida, Texas, Califórnia, Arizona e Geórgia.



Nas últimas 24 horas o país registou ainda 863 mortes. Os Estados Unidos são, de longe, o país no mundo com mais mortos e mais casos de infeção confirmados.





No total, o país contabiliza 133.969 óbitos e mais de três milhões de casos confirmados.







Também a Índia registou nas últimas 24 horas um novo recorde de casos diários, com 27.114 novas infeções. Um ressurgimento de casos fez saltar os casos de 600.000 para mais de 800.000 em apenas nove dias.







Se inicialmente o país não foi afetado pela pandemia em larga escala, a Índia é agora o terceiro país com mais casos do novo coronavírus depois de Estados Unidos e Brasil.







Oito dos 28 estados indianos, incluindo os mais atingidos Maharashtra, Tamil Nadu e Nova Deli, são responsáveis por quase 90% de todas as infeções.





A nova situação levou várias regiões a imporem um novo confinamento. Por exemplo, no estado mais populoso do país, Uttar Pradesh, foi implementado um confinamento que dura o fim de semana: todas as lojas devem fechar, excepto farmácias, supermercados ou estabelecimentos de venda de produtos alimentares.







No total, desde o início da pandemia, a Índia registou 820.916 casos do novo coronavírus e 22.123 mortos, 519 dos quais só nas últimas 24 horas.