Mais atualizações

O que decidiu o Conselho de Ministros



É o nono dia consecutivo sem registo de novos casos de contágio local no país asiático, onde a doença foi detetada pela primeira vez, em dezembro passado.A Comissão de Saúde da China indicou que os novos casos foram detetados em viajantes oriundos do exterior, os chamados casos importados.As autoridades de saúde acrescentaram que 19 pacientes tiveram alta, fixando o número total de casos ativos no país asiático em 284, três dos quais se encontram em estado grave.De acordo com os dados oficiais, desde o início da epidemia, a China registou 83.611 infetados e 4634 mortos devido à covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.Os Estados Unidos registaram 850 mortes causadas pela Covid-19 e 63.262 novas infeções nas últimas 24 horas, indicou a Universidade Johns Hopkins.Desde o início da epidemia no país, o total de óbitos eleva-se a 136.432, enquanto os casos identificados ultrapassaram já os 3,42 milhões, de acordo com os números contabilizados pela universidade norte-americana, sediada em Baltimore (leste), até à 1h30 desta quarta-feira em Lisboa.A primeira potência mundial sofreu nas últimas semanas um aumento de infeções no sul e oeste do país, de longe o mais afetado do mundo em termos absolutos, tanto em número de mortos como de casos.Só o Estado da Florida (sudeste), um dos primeiros a sair do confinamento, registou 132 mortos e mais de nove mil casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.Esta situação levou alguns estados a recuarem na abertura de comércios e serviços, como a Califórnia (costa oeste), e muitos tornaram o uso de máscara em locais públicos obrigatório.Um grupo de artistas e intelectuais brasileiros pediu a destituição do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, num documento que vai ser entregue à câmara dos deputados do país por parlamentares da oposição.Entre as personalidades brasileiras que assinaram o documento estão artistas como Chico Buarque e Lucélia Santos, o ex-jogador de futebol Walter Casagrande e o ex-ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira.Representantes de movimentos sociais, de centrais sindicais e de partidos de oposição reuniram-se em frente ao congresso brasileiro, na tarde de terça-feira, para divulgar as razões para o pedido de destituição de Bolsonaro.O advogado Gustavo Ramos, que assina a petição, apresentou os quatro os eixos que compõem o documento: crimes de responsabilidade que teriam sido cometidos pelo presidente contra o livre exercício de direitos políticos, sociais e individuais; contra a probidade da administração pública; ameaça a outros poderes; e crimes contra a segurança interna do país, relativamente à pandemia da Covid-19."Por vezes, um desprezo absoluto à própria existência da pandemia, e por outras, a negação, a resistência, o boicote a medidas preventivas que seriam essenciais", alegou o advogado, citado pelo portal de notícias da câmara dos deputados.Entre os cidadãos que se manifestaram em frente ao congresso estavam indígenas e membros do movimento LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Transgéneros).Durante o protesto foram erguidas faixas, bandeiras, cartazes e cruzes de madeira para lembrar os mais de 70 mil mortos devido à Covid-19 no país. Na semana passada, o Presidente confirmou estar infetado.As autoridades já multaram 421 pessoas ou estabelecimentos comerciais por violação das regras implentadas por causa da Covid-19. Os números foram avançados à RTP pelo Ministério da Administração Interna.Nas 19 freguesias que estão em calamidade foram levantados 159 autos - 82 relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas na via pública.Vinte e três foram por causa do incumprimento das regras de ocupação nos locais abertos ao público. Dezanove pessoas não estavam a usar máscara nos transportes públicos.A nivel nacional foram detidas 25 pessoas, quase metade nas freguesias em situação de calamidade. Setenta estabelecimentos comerciais foram encerrados e 23 ficaram com a atividade suspensa.A final da Taça de Portugal e a fase final da Liga dos Campeões sem públicoA decisão foi confirmada na reunião do Conselho de Ministros que reavaliou também o deconfinamento.Na zona Norte da Área Metropolitana de Lisboa, devido ao numero de casos, mantêm-se as recomendações em vigor. No resto do país, o Governo determina a reabertura dos carrosséis, mediante um conjunto de regras.Em relação ao tráfego aéreo, os passageiros que venham de países de risco têm de apresentar um teste negativo realizado nas últimas 72 horasA ANA - Aeroportos de Portugal também terá de medir a temperatura a todas as pessoas que cheguem a Portugal.Estas regras não são aplicam aos aeroportos da Madeira e dos Açores.