7h40 - Goa decreta novo confinamento, com Índia a rondar um milhão de casos



O estado de Goa, popular destino de férias na Índia, decretou novo confinamento, numa altura em que o país se aproxima de um milhão de casos de covid-19 desde o início da pandemia, foi hoje anunciado.



Goa, um dos estados indianos menos afetados, tinha decidido abrir ao turismo há apenas duas semanas, em 02 de julho, com o Governo da antiga colónia portuguesa a permitir então a reabertura de cerca de 250 hotéis, após mais de três meses de confinamento.



O ministro-chefe daquele estado, Pramod Sawant, anunciou uma quarentena de três dias, com efeito a partir de hoje, e recolher obrigatório durante a noite, por causa do aumento de infeções.



O governante disse que a população não estava a respeitar as normas de distanciamento social.







7h20 - China torna-se na primeira grande economia a crescer







A China tornou-se o primeiro grande país a retomar o crescimento económico, desde o início da pandemia da covid-19, alcançando uma expansão inesperada de 3,2%, no segundo trimestre, foi hoje anunciado.







De acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas chinês, os dados mostraram uma melhoria dramática, em relação à contração de 6,8% registada no trimestre anterior, o pior desempenho da economia do país desde 1970.





No entanto, o crescimento alcançado entre abril e junho foi, ainda assim, no ritmo mais lento desde que a China começou a divulgar dados trimestralmente, no início dos anos 1990.





7h00 - Ponto de situação





O FC Porto sagrou-se campeão esta quinta-feira após vitória sobre o Sporting. Na estação de metro próxima do Estádio do Dragão, os adeptos juntaram-se a festejar.







Presidente do Conselho Europeu lança apelo aos países da UE

Marcelo: "Cada mês de adiamento tem um custo enorme na vida dos europeus"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esperar em julho decisões sobre o plano de recuperação e o quadro financeiro plurianual, sustentando que se a União Europeia perder tempo irá pagar mais caro.







Esta quarta-feira, o primeiro-ministro António Costa veio avisar que o país não aguenta um novo confinamento como aquele que aconteceu no início da pandemia e diz, por isso, que é necessário começar a preparar o Inverno.







Mesmo com autoridades por perto, os adeptos não cumpriram em alguns casos o distanciamento social e muitos não traziam máscara comunitária.Por volta das três da manhã e depois de algumas provocações, a PSP acabou por carregar sobre alguns adeptos.Só depois dessa intervenção é que foi possível normalizar a situação na avenida dos Aliados.Em véspera de Conselho Europeu, o atual presidente desta instituição lançou o tradicional convite aos 27 chefes de Estado e de Governo que vão estar em Bruxelas já esta sexta-feira.O convite escrito por Charles Michel aos países membros começa com o apelo aos 27. Charles Michel lembra que é o primeiro conselho presencial desde o início da pandemia, lembra as muitas vidas perdidas em toda a Europa e o golpe provocado nas economias.Depois deste enquadramento,Para que isso seja possível a agenda da reunião tem dois assuntos de peso: o Quadro Financeiro Plurianual e o Plano de Recuperação.O presidente do Conselho Europeu acrescenta que apresentou uma proposta para ultrapassar as principais dificuldades e construir pontes entre as diferentes posições., porque um acordo é essencial.A proposta que vai estar em cima da mesa são 750 mil milhões de euros, entre ajudas a fundo perdido e créditos, cuja divisão está por definir., afirmou.O chefe de Estado, que respondia a questões dos jornalistas nos jardins do Palácio de Belém, em Lisboa, argumentou que "as contas foram feitas àquilo que já foi vivido na pandemia" de covid-19, mas que "ninguém sabe o que vai ser ainda vivido"."Cada mês de adiamento tem um custo enorme na vida dos europeus, na recuperação das economias e na vida dos europeus", reforçou, defendendo que se impõem "medidas urgentíssimas" por parte da União Europeia.O Presidente da República avisou ainda que é preciso não descurar o combate à pandemia e preparar o futuro.Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que é preciso encontrar uma forma de prevenir uma segunda vaga.Morreram mais oito pessoas, todas com mais de 80 anos. 560 pessoas recuperaram , o que é o número mais elevado dos últimos 50 dias.