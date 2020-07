Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h45 - Merkel admite ser "possível" que não haja acordo



A chanceler alemã, Angela Merkel, afirma ser "possível" que os líderes europeus, reunidos em Bruxelas pelo terceiro dia, não cheguem a acordo sobre a recuperação económica após a crise da Covid-19, apesar de salientar a "boa vontade".



Merkel falava à entrada da cimeira extraordinária de chefes de Governo e de Estado da União Europeia, em Bruxelas.



Tendo sido a primeira a chegar ao edifício do Conselho Europeu, três horas antes do início da reunião, a chanceler descreveu o dia como "decisivo", embora admitindo não conseguir determinar se "será encontrada uma solução".



Recorde-se que os líderes europeus partem para o terceiro dia de cimeira em Bruxelas ainda distantes de um compromisso sobre o plano de relançamento europeu.



8h27 - Brasil regista mais de 78 mil mortos e 2,07 milhões de infetados



O Governo brasileiro reportou que a pandemia da Covid-19 provocou 78.772 mortos e 2.074.860 infeções no país desde 26 de fevereiro, quando o primeiro caso foi registado.



Um portal com dados atualizado pelo Ministério da Saúde brasileiro confirmou 921 mortes e 28.532 novos casos de Covid-19 em 24 horas.



O mesmo levantamento informou que 1.342.362 pessoas já recuperaram da doença e 653.726 ainda estão sob acompanhamento.



O Estado de São Paulo, o mais populoso do Brasil, com cerca de 46 milhões de habitantes, continua a ser a região com o maior número de infeções (412.027) e mortes (19.647).

Luiz Henrique Mandetta em entrevista à RTP



O ex-ministro da Saúde do Brasil Luiz Henrique Mandetta antecipou há quatro meses o cenário de pandemia que se vive agora em território brasileiro. Por causa disso, entrou em rota de colisão com o Presidente Bolsonaro e foi demitido.



Em declarações à RTP, faz uma avaliação sobre a tragédia que está a ser a Covid-19 no Brasil e o comportamento do Presidente.

Holanda, Áustria, Suécia e Dinamarca, esporadicamente seguidas pela Finlândia, conservam exigências que, na prática obviam o escopo do plano.

O quadro em Portugal

O número de pessoas internadas subiu para 452 e nos cuidados intensivos estão agora 65 doentes.

O quadro internacional



Reportagem do correspondente no Brasil, Pedro Sá Guerra.As autoridades sanitárias da China diagnosticaram 16 novos casos de Covid-19, dos quais 13 de contágio local na região de Xinjiang, no extremo noroeste do país.A Comissão de Saúde da China adiantou que foram também identificados três casos importados, detetados em viajantes oriundos do exterior.Urumqi, a capital de Xinjiang, com 3,5 milhões de habitantes, onde os primeiros casos foram detetados esta semana, implementou medidas de confinamento e anunciou na sexta-feira a suspensão do metropolitano local e o cancelamento de centenas de voos.Xinjiang pôs ainda em marcha uma campanha alargada de testes para tentar conter o surto o mais rapidamente possível.Pequim, onde um novo surto detetado no início de junho levou a medidas parciais de confinamento, está há 13 dias sem novas infeções.Até às 17h00 de sábado em Lisboa, 17 pacientes tiveram alta na China, fixando o número total de casos ativos no país asiático em 251, três dos quais em estado grave.Este domingo é o terceiro dia da reunião de chefes de Estado e de Governo, em Bruxelas, dedicada à procura de um acordo para um plano comum de relançamento económico, perante os danos de monta causados pela pandemia da Covid-19. Entendimento que se mantém quase tão distante como na passada sexta-feira, quando a cimeira principiou.Na origem deste arrastar das negociações está o grupo dos denominados países frugais, com a Holanda do primeiro-ministro Mark Rutte ao leme. Em causa estão um orçamento da União Europeia para 2021-2027 dotado de 1,07 biliões de euros e um Fundo de Recuperação de 750 mil milhões de euros.Houve avanços tímidos desde o primeiro dia das negociações na Bélgica. A Holanda, por exemplo, já admite carimbar a proposta de um "mecanismo-travão" à autorização de pagamentos para casos extraordinários, sempre que surjam dúvidas sobre algum país-membros está a pôr em marcha as necessárias reformas. Mas os obstáculos continuam a ser em maior número.Hungria e Polónia mantêm-se avessas ao texto que enquadra a condicionalidade das ajudas ao respeito pelo Estado de Direito.Todavia, é mesmo no dinheiro que reside o principal pomo da discórdia. É que os desentendimentos sobre montantes vão desde o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2021 ato Fundo de Recuperação, além dos valores dos apoios a facultar por via de subvenções, ou seja, subsídios a fundo perdido, ou empréstimos.Os países do sul da Europa têm vindo a assinalar o facto de os esforços para atender às preocupações dos frugais estarem a revelar-se insistentemente infrutíferos.E o que quer o grupo encabeçado pela Holanda? Um orçamento plurianual e um Fundo de Recuperação menos ambiciosos, com menos subsídios a fundo perdido. Exige também um reforço dos respetivosnas contribuições para os cofres europeus.O início do terceiro dia de negociações está previsto para as 11h00 de Lisboa. Como nos dias que o antecederam, o plenário não deverá começar sem que se realizem múltimplos encontros de bastidores entre diferentes interlocutores.O boletim epidemiológico divulgado no sábado pela Direção-Geral da Saúde reportava mais duas mortes e 313 novos casos de infeção pelo novo coronavírus face a sexta-feira, dos quas 241 na região de Lisboa e Vale do Tejo.Desde o início da pandemia, o país reportou 48.390 casos de infeção e 1684 mortes.Lisboa e Vale do Tejo é ainda a região onde a progressão é mais significativa, contabilizando 77 por cento dos novos casos. Os dois casos mortais ontem reportados ocorreram em Lisboa, tratando-se de duas pessoas com mais de 80 anos.Em número de casos, Lisboa e Vale do Tejo lidera com 24.047, seguindo-se a Região Norte (18.328, com 35 novos casos), o Centro (4.354, 14 casos novos), o Algarve (780 e 16 casos novos) e o Alentejo (627, mais quatro casos).Nos Açores registou-se mais um caso de Covid-19, passando um total de 153, mantendo-se o número de óbitos em 15. A Madeira teve um aumento de dois casos - são agora 101 - e continua sem mortes.Apesar dos aumentos diários de mortes em Lisboa e Vale do Tejo, é o Norte que continua a registar o maior número de (827). Surge depois a Grande Lisboa (557), o Centro (251), Alentejo (19), Algarve (15) e Açores (15).Por faixas etárias, o maior número de óbitos concentra-se nas pessoas com mais de 80 anos (1129, mais dois no sábado), seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (325), entre 60 e 69 anos (150) e entre 50 e 59 anos (55). Há 20 mortos registados entre os 40 e 49 anos, três entre os 30 e 39 e dois entre os 20 e 29 anos de idade.Em termos de infeções, os jovens entre os 20 e os 29 anos foram os que registaram um maior aumento de casos em relação a sexta-feira, com 61 novos diagnósticos.As autoridades de saúde mantên sob vigilância 35.113 contactos de pessoas infetadas e 1617 casos aguardam resultado laboratorial.O número de doentes dados como recuperados aumentou em 363 para 33.153.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 596 mil mortos e infetou mais de 14 milhões de pessoas em 196 países e territórios, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse, a partir de fontes oficiais.A doença é causada por um novo coronavírus, identificado como SARS-CoV-2, detetado no final de dezembro em Wuhan, cidade do centro da China.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia, em fevereiro, o Continente Americano soma atualmente o maior número de casos confirmados. Acumula também o maior número de casos mortais.