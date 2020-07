Acompanhamos aqui os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

8h27 - Índia soma 587 mortos e mais de 37 mil casos em 24 horas



Mais 37.140 casos e 587 mortos em 24 horas na Índia elevaram o número de infetados com a Covid-19 no país asiático para 1.155.191 e o de óbitos para 28.084.



O Ministério da Saúde indicou também que o número de recuperações de pessoas infetadas é de 724.577.



O Conselho Indiano de Investigação Médica apelou aos Estados para que reforcem a capacidade de teste dos laboratórios aprovados.



O país de 1,4 biliões de pessoas está a realizar atualmente dez mil testes por milhão de habitantes.



8h23 - Férias acentuam risco de infeção mas fase seguinte preocupa mais



O diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Carlos Robalo Cordeiro, considera que o período de férias onstitui um fator de risco de infeção por Covid-19, mas entende que a fase seguinte traz preocupações acrescidas.



As férias são uma época em que "as pessoas querem relaxar, encontrar-se com familiares e amigos, estar fora de casa, conviver" e isso gera maiores aglomerações, aumentando o risco de contágio, afirmou Robalo Cordeiro, em declarações à agência Lusa.



8h14 - "Europa unida", proclama Merkel



A chanceler alemã defendeu que o acordo alcançado ao quinto dia de negociações entre os líderes da União Europeia revela uma "Europa unida", num contexto que impunha "respostas extraordinárias".



Angela Merkel reconheceu, todavia, as dificuldades que surgiram: "Não foi fácil, mas no final encontrámo-nos. O multilateralismo está sob grande pressão no momento. A Europa mostrou nesta situação ser capaz de agir".



A chanceler da Alemanha, que assume atualmente a presidência da União Europeia, fez esta declaração ao lado do Presidente francês, Emmanuel Macron, com quem participou em sucessivas reuniões de grupo, juntamente com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



8h09 - China deteta oito novos casos de contágio local no noroeste



A China diagnosticou oito novos casos de contágio local de Covid-19 na região de Xinjiang, no extremo noroeste do país, e três oriundos do exterior, indicaram as autoridades chinesas.



Urumqi, a capital de Xinjiang, com 3,5 milhões de habitantes, detetou um surto na semana passada, interrompendo um período de quase duas semanas sem novos casos na China.



A cidade implementou medidas de prevenção, incluindo a suspensão do metropolitano local e o cancelamento de centenas de voos, e iniciou uma campanha maciça de testes para tentar conter o surto o mais rapidamente possível, noticiou a imprensa local.



Pequim, onde um novo surto detetado no mês passado levou a medidas parciais de confinamento, está há mais de duas semanas sem novas infeções.



As autoridades de saúde acrescentaram que, nas últimas 24 horas, 18 pacientes tiveram alta, fixando o número total de casos ativos no país asiático em 242.



8h06 - Estados Unidos com mais de 60 mil novos casos



Os Estados Unidos registaram nas últimas 24 horas mais de 60 mil casos de Covid-19 pelo sétimo dia consecutivo, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins.



Segundo os números da universidade norte-americana, sediada em Baltimore (leste), até à 1h30 desta terça-feira em Lisboa registaram-se 61.288 novas infeções, elevando o total de contágios desde o início da pandemia a 3,82 milhões.



A doença provocou a morte de 448 pessoas nas últimas 24 horas, com o país a totalizar agora 140.922 óbitos.



Nos últimos sete dias, os Estados Unidos registaram mais de 60 mil casos de Covid-19 por dia, com um máximo de 77.638 novas infeções na sexta-feira.



Os Estados Unidos são o país com mais mortos e mais casos de infeção confirmados.



8h03 - Tribunal de Contas apura insuficiências



O Tribunal de Contas (TdC) detetou “insuficiências” na comunicação dos contratos públicos realizados ao abrigo do regime de exceção lançado por causa da pandemia de Covid-19, segundo um relatório de auditoria.



Num comunicado, em que dá conta dos resultados deste trabalho, relativamente ao período entre 12 de março e 31 de maio, o organismo realçou que se destacam “os contratos que, por força da Lei n.º 1-A/2020, ficaram isentos de fiscalização prévia do TdC (contratos IFP) e que eram todos aqueles que apresentavam um preço contratual igual ou superior a 350.000 euros”.



“A análise de toda a informação permitiu verificar que existiam insuficiências na publicitação e na comunicação dos contratos (publicitados no Portal Base, mas não comunicados ao Tribunal e vice-versa). A titulo exemplificativo, apurou-se que, das 17 adjudicações efetuadas pela SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde ao abrigo do contrato de mandato outorgado com a Administração dos Sistemas de Saúde, IP, e que ascendeu ao valor de 40 milhões de euros, 9 delas, no montante global de 26,6 milhões de euros não tinham sido publicitadas no Portal Base”, referiu o TdC.



Por outro lado, “também se constatou que nem todos os campos disponíveis no formulário de comunicação do Portal Base estavam completos ou apropriadamente preenchidos, designadamente quanto ao tipo contratual, procedimento e local de execução do contrato”, segundo o organismo.



6h58 - Ponto de situação



Os relógios de Bruxelas marcavam as 5h30 (4h30 em Lisboa) quando o Conselho aprovou um acordo tendo em vista a retoma da economia da União em contexto de pandemia da Covid-19. O pacote global ascende a 1,82 biliões de euros.

O que foi aprovado?

O que cabe a Portugal?

Esta foi uma das mais longas reuniões do Conselho Europeu na história da União. Aproximou-se da marca da Nice, onde em 2000 os líderes estiveram mais de 90 horas em conversações.

Quanto ao Quadro Financeiro Plurianual, o presidente do Conselho Europeu tomou por base a proposta que apresentara em fevereiro passado, posteriormente chumbada pelos líderes, mas introduziu-lhe alterações, levando em linha de conta o impacto económico da pandemia.





O quadro em Portugal

De acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de segunda-feira, Portugal registou mais duas mortes e 135 novos casos de infeção pelo novo coronavírus.



Desde o início da pandemia, o país acumula 1690 óbitos. O total de pessoas infetadas ascende a 48.771.



A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a registar 80 por cento dos novos casos.

O quadro internacional



A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 606 mil mortos e infetou mais de 14,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço em permanente atualização por parte da da agência France Presse, a partir de fontes oficiais.



A doença é causada por um novo coronavírus - o SARS-CoV-2 - detetado no final de dezembro em Wuhan, cidade do centro da China.



Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia, em fevereiro, o Continente Americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

Duarte Valente, correspondente da RTP em BruxelasAs negociações para fechar o plano de relançamento económico, assente no orçamento comunitário para 2021-2027 e no Fundo de Recuperação, que se arrastaram desde sexta-feira, foram ásperas e não tiveram um desfecho que agradasse a todos os interlocutores. Mark Rutte, o primeiro-ministro dos Países Baixos, rosto dos Estados-membros ditos frugais é um dos líderes menos satisfeitos.Os chefes de Estado e de governo aprovaram então a proposta global apresentada ao quarto dia de negociações pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel: um orçamento para 2021-2027 de 1,074 biliões de euros e um Fundo de Recuperação de 750 mil milhões - mais de metade em subvenções.Deste Fundo de Recuperação, 390 mil milhões de euros serão atribuídos sob a forma de subvenções, ou seja, transferências a fundo perdido, e os demais 360 mil milhões sob a forma de empréstimos. Para ir ao encontro da posição dos países-membros frugais, o montante das subvenções foi cortado, face aos 500 mil milhões de euros que começaram por ser propostos.Portugal pode vir a encaixar uma verba acima dos 15 mil milhões de euros em transferências a fundo perdido no quadro do Fundo de Recuperação, explicou o primeiro-ministro, António Costa. Esta é uma verba análoga ao que já se encontrava previsto, embora seja significativa a redução - em cerca de 20 por cento - no montante das subvenções a conceder aos Estados-membros.