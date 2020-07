Acompanhamos aqui todos os desenvolvimento sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI



VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO NO MUNDO. CLIQUE AQUI



9h03 - Alemanha divulga números atualizados



Os mais recentes dados do Instituto Robert Koch para doenças infecciosas mostram que o número de casos confirmados de infeção pelo SARS-CoV-2 na Alemanha subiu em 815, em 24 horas, para um total de 204.183 desde o início da pandemia.



O número de casos mortais de Covid-19 aumentou em dez para 9111.



8h38 - China reporta mais 15 casos de contágio local



A China diagnosticou mais 21 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, dos quais 13 na região de Xinjiang, dois em Dalian e seis oriundos do exterior.



Urumqi, a capital da região autónoma de Xinjiang, no extremo noroeste da China, detetou um surto na semana passada, interrompendo um período de quase duas semanas sem novos casos por contágio local na China.



Xinjiang pôs em prática medidas de prevenção, incluindo a suspensão do metropolitano local e o cancelamento de centenas de voos, e deu início uma campanha maciça de testes para tentar conter o surto o mais rapidamente possível, noticiou a imprensa local.



Em Dalian, cidade portuária no nordeste do país, as autoridades declararam "estado de guerra", para evitarem novo surto do coronavírus, após a confirmação de pelo menos três casos de Covid-19 nos últimos dois dias.



As autoridades ordenaram o encerramento de mercados de frutos do mar, após terem detetado os primeiros casos numa fábrica de processamento, segundo o jornal estatal Global Times.



7h22 - Estudo em Santa Maria revela baixa percentagem da infeção em grávidas



Um estudo realizado pelo Serviço de Obstetrícia do Centro Hospitalar Universitários Lisboa Norte (CHULN), em abril e maio, revelou uma percentagem baixa de grávidas em trabalho de parto positivas à Covid-19 e todas sem sintomas da doença.



O trabalho, publicado no Journal of Maternal-Fetal & Neonatal, revela que das 428 grávidas assintomáticas que deram entrada no Hospital Santa Maria, entre 3 de abril e 31 de maio, e que realizaram o teste à covid-19, apenas duas deram positivo (0,47 por cento).





Imunidade portuguesa em números



O quadro em Portugal

O quadro internacional

O diretor do Serviço de Obstetrícia do CHULN, que integra o Hospital Santa Maria, Diogo Ayres de Campos, afirmou, em declarações à agência Lusa, que os resultados deste trabalho traduzem "um pouco da realidade da região de Lisboa e Vale do Tejo, em que a maior parte das mulheres em idade reprodutora estão assintomáticas"."Algumas são portadoras, mas não têm a doença (Covid-19), e na maior parte dos casos a repercussão que isso tem sobre a gravidez, sobre o parto, e sobre o recém-nascido é muito baixa", adiantou o diretor do serviço, que foi dos primeiros a permitir a presença de acompanhantes na sala de partos.Na altura da elaboração deste relatório, o país tinha registado 37.036 casos (prevalência de 0,36 por cento) e 1520 mortes associadas."As preocupações com a segurança da prestação de cuidados de saúde materna levaram à implementação do rastreio universal da Sars-CoV-2 a todas as mulheres admitidas no Serviço de Obstetrícia a partir de 3 de abril", lê-se no artigo.A 27 de abril, começaram a ser rastreados "todos os acompanhantes para permitir que a grávida fosse acompanhada durante o trabalho de parto e tivemos também uma incidência baixa de pessoas positivas e também todas assintomáticas", adiantou.As duas mulheres que testaram positivo tiveram um parto normal sem complicações. Os bebés realizaram o teste nas primeiras 24 horas de vida e deram negativo.Já dos 221 acompanhantes assintomáticos que realizaram o teste, três tiveram resultados positivos (1,36 por cento).O Governo quer apostar nas exportações e atrair mais investimento estrangeiro. O objetivo é aumentar em 25 por cento o número de exportadores nacionais.Apesar da crise provocada pela pandemia, sectores que atraem investimento estrangeiro, como centros de inovação e de serviços, não registaram nenhum retrocesso.Agora o objetivo é aumentar a procura em quatro por cento.O Governo quer que, até 2030, as exportações cheguem aos 53 por cento do PIB.Para já, há 300 mil portugueses imunes à Covid-19. Essa taxa representa três por cento da população.O número é seis vezes superior ao total de casos confirmados.De acordo com o jornal, o resultado foi apurado pelos peritos do Instituto Ricardo Jorge, no âmbito do primeiro inquérito à imunidade da população.De acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, Portugal somou três casos mortais de Covid-19, 229 infeções e 370 pessoas dadas como recuperadas de quarta para quinta-feira.Com esta atualização de dados, o total de óbitos ocorridos desde o início da pandemia ascendeu a 1705. O número de casos confirmados de infeção é agora de 49.379 e o de doentes recuperados de 34.369.Lisboa e Vale do Tejo, onde há mais surtos ativos, acumulava ontem 24.857 casos, mais 17 do que na véspera, e mais dois casos mortais de Covid-19. O terceiro óbito ocorreu na Região Norte.Aguardam, neste momento, resultados laboratoriais 1454 pessoas. O número de contactos sob vigilância das autoridades de saúde do país é de 34.966.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 627 mil mortos e infetou mais de 15,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse, a partir de fontes oficiais.A doença é causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, identificado no final de dezembro em Wuhan, cidade do centro da China.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia, em fevereiro, o Continente Americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.