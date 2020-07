Acompanhamos aqui todos os desenvolvimento sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

9h40 - Autarquia de Leiria tem viaturas a patrulhar o concelho recomendando uso de máscara



A iniciativa, da responsabilidade da autarquia, serve para recomendar à população o uso de máscara, numa altura em que há o registo de aumento de casos no concelho.

9h16 - Bruxelas vigia restrições a Portugal para garantir “tratamento igual” na União Europeia



A Comissão Europeia garante que vai monitorizar as restrições à livre circulação na União Europeia (UE) devido à covid-19, visando assegurar um “tratamento igual” entre os Estados-membros, e admite que Portugal é dos mais afetados pelas ‘listas vermelhas’.



“Temos conhecimento de que alguns Estados-membros estão a colocar restrições às viagens a partir de Portugal e isso deve-se, obviamente, ao elevado número de casos dos últimos dias e semanas, nomeadamente [na região de] Lisboa”, defendeu em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas, o comissário europeu da Justiça, Didier Reynders.



Numa altura em que Portugal está na ‘lista vermelha’ de muitos países da UE devido à evolução da pandemia, essencialmente por causa da subida no número de infeções em Lisboa e Vale do Tejo, o responsável belga argumentou que “o que os outros Estados-membros estão a pedir mais em relação a Portugal é a realização de testes e de quarentena”.



Apontando que “não existe uma situação difícil em todos os locais de Portugal”, Didier Reynders apelou à adoção de “medidas específicas e direcionadas para determinado local, onde exista um aumento do número de casos” e que se evite uma “total interdição” ao país.



“As restrições têm de ser necessárias e proporcionais”, bem como baseadas “numa abordagem científica, análise científica e na situação epidemiológica”, salientou o comissário europeu da Justiça.



Didier Reynders assinalou que a Comissão Europeia vai “continuar a discutir com os Estados-membros”, garantindo que, “se for necessário, [a instituição] irá atuar se entender que certa medida não é necessária ou proporcional”.



“Relativamente [às restrições] à livre circulação, vamos estar novamente muito atentos em agosto. […] Se existe uma situação pior num Estado-membro ou numa região, é normal que estas decisões sejam adotadas, mas vamos monitorizar isso porque temos de ter a certeza que existe um tratamento igual para todas as diferentes situações”, assegurou.



Além disso, “se os países forem mais além e decidirem não deixar que [portugueses] entrem no país isso é demasiado”, adiantou Didier Reynders.







9h00 - Estado australiano com recorde diário de mortes desde início de surto em Melbourne



As autoridades do estado australiano de Victoria contabilizaram dez mortos por covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde diário desde o início do surto na capital regional, Melbourne, foi hoje anunciado.



Entre os dez óbitos conta-se um homem na casa dos 40, a vítima mais jovem na Austrália desde o início da pandemia, segundo as autoridades australianas.



Além disso, nas últimas 24 horas foram ainda diagnosticados 459 novos casos.



No estado de Victoria, há agora 228 doentes hospitalizados, 42 dos quais nos cuidados intensivos.



A Austrália iniciou na segunda-feira uma investigação judicial ao novo surto de covid-19 em Melbourne, para apurar se houve violações das regras de segurança nos hotéis designados para realizar a quarentena obrigatória de viajantes vindos do estrangeiro.







8h45 - China com 46 novos casos, valor diário mais alto em mais de um mês



A China diagnosticou 46 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, valor diário mais alto em mais de um mês, 22 dos quais na região de Xinjiang e 13 na de Liaoning, indicaram hoje as autoridades chinesas.



O país asiático registou 11 casos em viajantes oriundos do exterior, os chamados casos importados, cinco na região da Mongólia Interior, três na província de Cantão, e um também em Fujian, Shandong e Tianjin.



Urumqi, a capital da região autónoma de Xinjiang, no extremo noroeste da China, detetou um surto há mais de uma semana, interrompendo um período de quase duas semanas sem novos casos por contágio local na China.



Xinjiang implementou medidas de prevenção, incluindo a suspensão do metropolitano local e o cancelamento de centenas de voos, e iniciou uma campanha maciça de testes para tentar conter o surto o mais rapidamente possível, noticiou a imprensa local.



Em Dalian, cidade portuária no nordeste do país, as autoridades declararam "estado de guerra", para evitarem novo surto do coronavírus.



As autoridades ordenaram o encerramento de mercados de frutos do mar, após terem detetado os primeiros casos numa fábrica de processamento, segundo o jornal estatal Global Times.



Para impedir que o aglomerado de casos dê origem a um novo surto, o governo local tomou várias medidas, incluindo exigir testes de ácido nucleico a quem usar a linha 3 do metropolitano local, que passa pela planta de processamento afetada.



O governo local ordenou ainda o encerramento de jardins de infância e exigiu a "desinfeção generalizada" de centros comerciais e mercados.



As autoridades de saúde acrescentaram que, até à meia-noite (17:00 de sábado em Lisboa), tiveram alta 19 pacientes, fixando o número total de casos ativos no país asiático em 288.



De acordo com os dados oficiais, desde o início da epidemia a China registou 83.784 infetados e 4.634 mortos devido à covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).







8h30 - México regista 729 mortos e 6.751 novos casos nas últimas 24 horas



O México registou 729 mortos e 6.751 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 43.374 óbitos e 385.036 infeções desde o início da epidemia, indicou o Ministério da Saúde mexicano.



Há ainda 93.433 casos suspeitos à espera de resultados clínicos, de acordo com as autoridades mexicanas.



A Cidade do México e os estados do México, Tabasco, Veracruz e Puebla são as zonas com mais infeções registadas desde o início da pandemia, em fevereiro, representando em conjunto 45 % de todos os contágios no país.



O México é o sexto país do mundo com mais casos de covid-19, ficando apenas atrás dos Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul.



Em número de mortes globais e por milhão de habitantes, o México está em quarto lugar a nível mundial, atrás dos Estados Unidos, Brasil e Reino Unido.







8h10 - Coreia do Norte regista primeiro caso suspeito de coronavírus



Um primeiro caso "suspeito" de coronavírus foi hoje identificado na Coreia do Norte, que entrou em um estado de "emergência máxima", avançou hoje a agência oficial do regime de Pyongyang, KCNA.



Em causa está uma pessoa que "retornou em 19 de julho depois de cruzar ilegalmente a linha de demarcação", que serve de fronteira com a Coreia do Sul, segundo a KCNA.



Pyongyang garantiu que não há nenhum caso de coronavírus e que as fronteiras do país permaneciam fechadas.



No início do mês, os jornais da Coreia do Norte referiam que o líder Kim Jong Un tinha apelado à cúpula do partido para se manter alerta contra o coronavírus, avisando que a complacência poderia conduzir a "riscos inimagináveis e a uma crise irrecuperável".



Apesar do apelo, Kim reafirmou que a Coreia do Norte não registava um único caso de covid-19 acrescentando que o país "impediu completamente a invasão do vírus maligno" apesar da crise sanitária que se regista em todo o mundo.



A nível global, muitos especialistas já demonstraram sérias dúvidas sobre a situação da pandemia na Coreia do Norte devido à proximidade da República Popular da China, onde a doença teve origem, e por causa das infraestruturas sanitárias precárias do país.



A Coreia do Norte encerrou as fronteiras no princípio do ano, proibiu a entrada de turistas e mobilizou os profissionais de saúde a imporem quarentena (14 dias) a todos os cidadãos que apresentassem sintomas da doença.







Ponto da Situação







Mais de 16 milhões de casos do novo coronavírus foram contabilizados a nível mundial desde o início da pandemia, de acordo com um balanço efectuado hoje pela pela agência de notícias France-Presse (AFP).





Segundo dados oficiais da AFP, até às 06:10 de hoje foram comunicados 16.050.223 casos de covid-19 e 645.184 mortes a nível mundial.



Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado do mundo, com 4.178.021 casos, incluindo 146.460 mortes, enquanto a América Latina e Caraíbas registaram 4.328.915 casos e 182.501 mortes desde o início da pandemia.



Juntos, Estados Unidos e América Latina e Caraíbas representam mais de metade das infeções mundiais.



Na Europa, desde o início da pandemia, registaram-se 3.052.108 casos e 207.734 mortes.



O ritmo da pandemia continua a acelerar em todo o mundo, com mais de 5 milhões de novos casos detetados desde 1 de julho, o que representa mais de um terço do total de casos de covid-19 contabilizados desde o início da epidemia.



O número de infeções poderá no entanto refletir apenas parte do total real de casos, já que muitos países não têm recursos suficientes para realizar campanhas de testes extensivas.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.



Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.