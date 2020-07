Acompanhamos aqui todos os desenvolvimento sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações









7h47 - Bolsonaro denunciado em Haia





Mais de 60 sindicatos e movimentos sociais ―a maioria de profissionais de saúde do Brasil - acusam e pedem a condenação do Jair Bolsonaro por genocídio.







A denúncia foi entregue este domingo no Tribunal Penal Internacional de Haia.







Os denunciantes argumentam que o Presidente do Brasil praticou crimes contra a humanidade por incentivar ações que aumentam o risco de contágio do novo coronavírus.





Para além disso, apontam-lhe falhas na tomada de medidas para proteger o povo brasileiro, em especial as minorias.







7h32 - Mais de 87 mil mortes no Brasil









Segundo o Ministério da saúde brasileiro, foram registados 24.578 infeções e 555 óbitos provocados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas.



O mesmo levantamento destacou que 1.634.274 pessoas já recuperaram da doença e 697.813 ainda estão sob acompanhamento.

O Brasil regista até ao momento 87.004 mortes e 2.419.091 infeções desde que a pandemia chegou ao país há cinco meses, quando o primeiro caso da doença foi notificado.Segundo o Ministério da saúde brasileiro, foram registados 24.578 infeções e 555 óbitos provocados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas.O mesmo levantamento destacou que 1.634.274 pessoas já recuperaram da doença e 697.813 ainda estão sob acompanhamento.





7h30 - Marrocos limita deslocações







O Governo de Marrocos proibiu as deslocações de e para algumas das principais cidades de país, incluindo Casablanca, Marraqueche, Fez, Tânger e Tetuan - por causa do aumento de casos de Covid-19.





Num comunicado oficial ficou a saber-se que a capital marroquina, Rabat, é a única grande cidade que escapa às novas restrições, que não têm prazo para terminar, motivadas por um número recorde de novos casos diários registado no sábado (811), que domingo baixou para 633.



Mais de metade dos novos casos verificaram-se nas cidades de Tânger, Fez e Berrechid, cidade do norte do país onde no sábado foi detetado um surto de covid-19 numa fábrica de cabos elétricos, com centenas de pessoas contagiadas.



Ponto de situação





Portugal ultrapassou no domingo um total de 50 mil casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. O último boletim registou mais um morto e 209 infetados. Portugal totaliza, 1717 óbitos e 50164 casos de infeção



A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem mais surtos ativos.









"Quanto à prevenção, ela sofreu, há que dizer, de facto, sofreu com a pandemia. Os meses que eram meses cruciais da transição da primavera para o verão foram meses acabados por não existir", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas durante uma visita ao lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, em Loulé, no distrito de Faro.







O facto de as pessoas não poderem sair, devido ao confinamento, ou estarem muito limitadas entre março e junho, acabou por ser "uma limitação, que obriga agora que o combate seja um combate, esperemos que à altura do que tem sido, mas em condições difíceis", acrescentou.





No mundo, a pandemia já provocou a morte de 645.715 pessoas e infetou 16.072.290 em 196 países, das quais 9.061.300 já foram dadas como curadas, segundo o último balanço feito pela Agência France-Presse.