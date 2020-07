Acompanhamos aqui todos os desenvolvimento sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

7h35 - Laboratórios prometem 60 milhões de vacinas ao Reino Unido





O laboratório francês Sanofi e o britânico GSK anunciaram hoje que chegaram a acordo com o Governo britânico para fornecer 60 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.



Os dois grupos, que afirmam que a vacina que estão a desenvolver poderia ser autorizada já na primeira metade de 2021, informaram em comunicado que "estão em curso conversações ativas com a Comissão Europeia, com França e Itália na equipa de negociação, e com outros governos, para garantir o acesso global".





Apesar de reconhecer que "não há garantia" de que se encontre uma vacina contra o novo coronavírus, o ministro para os Negócios, Energia e Estratégia Industrial do Reino Unido, Alok Sharma, citado no comunicado, defendeu que "é importante" garantir "acesso rápido a uma vasta gama de promissores candidatos a vacinas".





Este é o quarto acordo deste tipo garantido pelo Reino Unido, após acordos semelhantes com a AstraZeneca, Valneva e BioNTech/Pfizer. O país assegurou já um total de 250 milhões de doses.







7h30 - Cabo Verde prepara-se para reabertura de fronteiras em agosto







Cabo Verde vai retomar voos comerciais internacionais na segunda quinzena de agosto e "muito provavelmente" vai exigir a apresentação de testes antecipados à Covid-19 aos visitantes e turistas, informou o ministro do Turismo.







Cabo Verde não recebe voos comerciais internacionais desde 19 de março, devido à pandemia da covid-19, tendo inicialmente anunciado a retoma em 30 de junho.



Entretanto, com o recrudescer de casos, tanto na Europa como nas ilhas, a retoma dos voos comerciais foi adiada para agosto, mas ainda sem um dia exato, com o ministro a garantir que não será nos primeiros 15 dias do próximo mês.







7h20 - China deteta 101 casos nas últimas 24 horas





A China diagnosticou mais 101 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, incluindo 89 na região de Xinjiang, oito na província de Liaoning e um em Pequim, indicaram as autoridades chinesas.







Os casos registados nestas três regiões são todos de transmissão local. Até domingo, a capital chinesa completou 21 dias sem registar novos casos.



Foram ainda diagnosticados mais três casos em viajantes oriundos do exterior, os chamados casos "importados".



O número representa uma tendência crescente nos últimos dias: 68 novos casos na segunda-feira, 61 no domingo, 46 no sábado e 34 na sexta-feira.







7h15 - México ultrapassa os 400 mil casos





O México registou 852 mortes devido à covid-19 e 7.208 casos nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 44.876 e de infetados para 402.697, informaram as autoridades.







Os dados do Ministério da Saúde apontaram para 87.538 pacientes que ainda são considerados suspeitos porque aguardam resultados de testes laboratoriais.







O número de pessoas recuperadas é de 261.457.

7h00 -EUA com quase 1.500 mortos e 60 mil casos num dia







Os Estados Unidos registaram 1.497 mortos e 60.085 infetados com o novo coronavírus só nas últimas 24 horas, segundo uma contagem independente da Universidade Johns Hopkins.







Os últimos números elevam o total de mortes para 149.085 e o de casos confirmados para 4.346.748.