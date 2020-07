Mais atualizações

8h21 - China deteta mais de 100 casos pelo segundo dia consecutivo



A China identificou nas últimas 24 horas mais de 100 casos de covid-19 pelo segundo dia consecutivo, números que não se registavam no país asiático desde abril.



No total, o país somou 105 novos casos, na quarta-feira. A região de Xinjiang, no extremo noroeste do país, contou 96. Na província de Liaoning, no nordeste da China, foram diagnosticados mais cinco. Também em Pequim foi detetado um novo caso, pelo terceiro dia consecutivo.



Quase todos os casos ocorreram por contágio local.



7h55 - Colômbia, o novo foco na América Latina

O último balanço feito pelas autoridades elevou o total de óbitos para 9.454, e o de infeções para 276.055, após identificarem mais 8.670 casos positivos.



7h21 - Renault com perdas recorde



O construtor automóvel francês sofreu a maior perda líquida da sua história no primeiro semestre do ano, de 7,3 mil milhões de euros, anunciou hoje a empresa.



Em comunicado, a Renault justificou as perdas com a crise sanitária e os resultados do parceiro japonês Nissan, que por sua vez registou perdas de 4,8 mil milhões de euros.

O impacto negativo da Covid-19 nas margens operacionais do grupo terá representado cerca de 1,8 mil milhões de euros.

Este grupo, que já estava em dificuldades antes da pandemia do novo coronavírus, tinha anunciado no final de maio a supressão de 15 mil postos de trabalho em todo o mundo, 4.600 dos quais em França.

7h20 - Índia com recorde diário de mais de 50 mil casos



A Índia registou 775 mortes nas últimas 24 horas e, pela primeira vez, mais de 50 mil pessoas infetadas com o coronavírus num só dia.



O aumento recorde de 52.123 casos elevou o total nacional para 1.583.792.



O Ministério da Saúde indicou também que o número total de mortes subiu para 34.968. O número de recuperados na Índia ultrapassou um milhão.



A Índia é o terceiro país mundial com o maior número de casos, depois dos Estados Unidos e do Brasil.







7h17 - Japão levanta restrições à entrada de residentes estrangeiros





O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão anunciou que o país vai levantar a partir de 5 de agosto a proibição de entrada de residentes estrangeiros.



Atualmente, cerca de 90 mil residentes estrangeiros no Japão, incluindo trabalhadores e estudantes, estão retidos fora do arquipélago, que impede a entrada a nacionais de mais de uma centena de países.





As pessoas elegíveis devem obter um certificado emitido pelas autoridades consulares do Japão no país onde se encontram e apresentar um teste negativo de covid-19 realizado nas 72 horas anteriores.



Ponto de situação





Registaram-se mais três vítimas mortais, 203 novos casos e 249 recuperados na última quarta-feira em Portugal.





Desde o início da pandemia registaram-se 50.613 casos de infeção confirmados, 35.626 recuperados e 1.725 mortes no país.



Há ainda registo de 403 internamentos, dos quais 41 nos cuidados intensivos.



A região de Lisboa e Vale do Tejo, onde continua a haver mais surtos ativos, totaliza hoje 25.763, mais 146 do que no dia anterior (ou seja, 72 por cento do número total de novos casos).





No resto do mundo, os Estados Unidos ultrapassaram ontem a barreira das 150 mil mortes devido à pademia. O país, de longe o mais atingido pela pandemia, tinha anunciado no final de fevereiro a primeira morte relacionada com o novo coronavírus.



Desde o início da pandemia, os Estados Unidos registaram mais de 4,38 milhões de casos de infeção.





Com 150.034 mortes, os Estados Unidos estão à frente do Brasil, do Reino Unido, do México e de Itália.





Já o Brasil ultrapassou os 90.000 mortos e 2,5 milhões de pessoas infetadas pela covid-19, cerca de cinco meses após o primeirco caso do novo coronavírus no país.