O México atingiu as 46 mil mortes por Covid-19 na quinta-feira e ultrapassou o número de óbitos registado no Reino Unido, tornando-se no terceiro país do mundo com mais vítimas fatais causadas pela pandemia.

8h02 - México é o terceiro país do mundo com mais mortes





A Índia identificou 55.079 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde diário no país, elevando para 1,6 milhões o total desde o início da pandemia.





Só nas últimas 24 horas, o país registou 779 mortos, contabilizando um total de 35.747 óbitos desde que se registou o primeiro caso no país.



Apesar do aumento de infeções nas últimas semanas, o Governo decidiu levantar o recolher obrigatório, instaurado no final de março, a partir deste fim de semana.



A reabertura de ginásios e institutos de ioga está prevista para 05 de agosto.



O metropolitano, cinemas, piscinas, parques de entretenimento, bares, teatros e outros auditórios deverão no entanto permanecer fechados até 31 de agosto.



Ponto de situação



Portugal registou na quinta-feira mais 255 infetados, duas mortes e 265 recuperados nas últimas 24 horas.







A maioria dos novos casos deram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, que conta com mais 176 casos do que na véspera.



Registaram-se ainda mais duas vítimas mortais, ambas em Lisboa e Vale do Tejo, passando o total para 1727 a nível nacional.



Houve mais 265 recuperados, para um total de 36140 em todo o país.





Na quinta-feira, após o Conselho de Ministros, foi anunciado que as 19 freguesias mais afetadas pela Covid-19 em Lisboa vão passar do estado de calamidade para o estado de contingência. O restante território português fica em situação de alerta.



Os bares e discotecas continuam encerrados, mas permite-se que estes possam funcionar como cafés ou pastelarias sem alterar o registo de atividade, ou seja, funcionam apenas noutra categoria e nos horários de cafés e pastelarias.



As várias medidas anunciadas ontem entram em vigor a 1 de agosto.







No mundo, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 667 mil mortos e infetou mais de 17 milhões de pessoas em 196 países e territórios.