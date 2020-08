Mais atualizações

Last month, over 1 billion students were affected by #COVID19 school closures.



Even before the pandemic, the world was facing a learning crisis.



We must take bold steps now, to create inclusive, resilient, quality education systems fit for the future. https://t.co/fD4nwEkqUg pic.twitter.com/71ksZO2DHP — António Guterres (@antonioguterres) August 4, 2020

Timor-Leste registou o primeiro caso de Covid-19 desde 15 de maio. É também o 25.º desde o início da pandemia. Trata-se de um cidadão indonésio que entrou pela fronteira terrestre e está em quarentena em Díli, apurou a agência Lusa.



O quadro em Portugal



A praxe em Coimbra deverá decorrer com o início do ano letivo e o regresso das aulas presenciais, adiantou esta terça-feira o responsável pelo Conselho de Veteranos, para acrescentar que vai ser determinado o uso obrigatório de máscara nestas atividades."As praxes deverão decorrer à mesma, visto que passa a haver aulas presenciais", afirmou oMatias Correia, ouvido pela agência Lusa.A decisão foi tomada "em articulação com a reitoria da Universidade de Coimbra".Os hospitais privados afirmam ter experimentado um recuo para metade nos casos de urgência por causa da pandemia da Covid-19. Todavia, no final de julho deu-se uma "recuperação muito significativa" nas consultas de especialidade.Os dados da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) mostram que, nas cirurgias, os valores de fevereiro (cerca de 17 mil) foram recuperados em julho (extrapolando a partir de dados obtidos até ao dia 22), depois de em abril não terem chegado às três mil.A APHP recorda que, com o decreto do estado de emergência, "houve uma quebra abrupta na atividade de todos os hospitais portugueses a partir da segunda quinzena de março, que se agravou em abril".No caso dos hospitais privados, "a atividade chegou a cair cerca de 67 por cento em abril, face ao mesmo mês do período homólogo".Nas consultas de especialidade, os privados adiantam ter passado de cerca de 700 mil em fevereiro para menos de 400 mil em março e cerca de 150 mil em abril, valores que começaram a inverter em maio.Em julho, extrapolando para o total do mês a partir dos dados obtidos até dia 22, os privados conseguiram recuperar nas consultas de especialidade para um valor próximo das 650 mil."Nota-se, no entanto, ainda uma quebra da ordem dos 50 por cento nos episódios de urgência", admite a APHP.África soma esta terça-feira 20.612 mortos e está a 32 mil casos de chegar a um milhão de infetados.Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o número de mortos é de 20.612, mais 324 que nas últimas 24 horas, enquanto que o de infetados é de 968.020, mais 10.985.O número de pessoas recuperadas é agora de 629.726, mais 17.769 nas últimas 24 horas.O maior número de casos e de mortes causadas pela Covid-19 continua a registar-se na África Austral, com 541.809 infetados e 9063 óbitos. Nesta região, a África do Sul, o país mais afetado do continente, conta 516.868 infetados e 8539 óbitos.A região da África do Norte, a segunda mais afetada pela pandemia, tem agora 164.208 infetados e 6817 mortos e na África Ocidental o número de casos subiu para 131.680, com 1953 vítimas mortais.Já na África Oriental há registo de 81.103 casos e 1835 mortos. A região da África Central acumula 49.220 casos e 944 mortos.O Egito é o segundo país com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, somando 94.640 infetados e 4888 óbitos, seguindo-se a Argélia, que conta agora com 31.416 casos e 1226 vítimas mortais.Entre os cinco países mais afetados, estão também a Nigéria, que regista 44.129 infetados e 896 óbitos, e o Sudão, com 11.738 casos e 752 vítimas mortais.As Nações Unidas apelaram esta terça-feira a todos países para que seja dada prioridade à reabertura das escolas sempre que haja controlo da transmissão local dos contágios de Covid-19. A organização avisa mesmo que o encerramento prolongado pode dar lugar uma "catástrofe geracional"."Vivemos um momento decisivo para as crianças e jovens de todo o mundo. As decisões que os governos venham a tomar agora vão ter um efeito duradouro em centenas de milhões de jovens, assim como nas perspetivas de desenvolvimento dos países, durante décadas", advertiu o secretário-geral da ONU em mensagem de vídeo.António Guterres apresentou um relatório elaborado pelas Nações Unidas para analisar o impacto do fecho de escolas, institutos e universidades.Nos termos deste trabalho, já se verificava uma "crise na educação" no mundo antes da pandemia do SARS CoV-2, com mais de 250 milhões de crianças que não estavam escolarizadas."Agora enfrentamos uma catástrofe geracional que pode vir a desperdiçar um potencial humano incalculável, minar décadas de progresso e exacerbar desigualdades instaladas", afirmou o antigo primeiro-ministro português.O Ministério da Saúde de Timor-Leste apela à população para que se mantenha calma, na sequência da deteção de um novo caso de Covid-19 e para que aplique as medidas de prevenção."Apelamos à população para que não entre em pânico, para que mantenha as medidas de prevenção da Covid-19, usem máscaras, continuem a manter a distanciamento físico e evitando grandes aglomerações", afirma Narciso Fernandes, vice-coordenador geral da Comissão Executiva para a Covid-19 do Ministério da Saúde.Mais de 28 mil pessoas já assinaram uma petição para que o Governo do Reino Unido coloque Portugal na lista de destinos seguros.A iniciativa partiu do jornal, com sede no Algarve, e são muitos os britânicos a assinar esta petição.Marta Pacheco - Antena 1O abaixo-assinado vai ser enviado ao primeiro-ministro Boris Johnson, para acabar com a quarentena imposta, por exemplo, aos cidadãos britânicos após as férias em território português. Uma decisão que muitos dizem não fazer qualquer sentido.Muitos colégios estão a mudar o regulamentos para o próximo ano letivo e colocam-se à defesa face a um possível novo encerramento por causa da pandemia.O objetivo é evitar reduções nas mensalidades, caso as aulas presenciais venham a ser suspensas.Rita Fernandes - Antena 1As novas cláusulas nos contratos de inscrição já estão a ser comunicadas aos encarregados de educação, porque estes estabelecimentos não querem ser privados de receitas para o futuro.O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus na Alemanha aumentou, desde segunda-feira, em 879 para um total de 211.281 desde o início da pandemia.O país viu também o número de óbitos crescer em oito para um total de 9156, de acordo com os dados do Instituto Robert Koch para doenças infecciosas.Em declarações ao jornal, a presidente do Marburger Bund, sindicato que representa os médicos na Alemanha, Susanne Johna, afirma que o país está já a debater-se com uma segunda vaga do novo coronavírus, embora "superficial", correndo mesmo o risco de deitar a perder os resultados positivos que obteve inicialmente no combate à pandemia.No total, o país registou 48.012 óbitos e 443.813 contágios confirmados desde o início da pandemia.A Cidade do México e os Estados do México, Tabasco, Guanajuato e Veracruz são as regiões do país com o maior número de casos, representando cerca de 45 por cento do total de infeções.Metade dos 32 Estados mexicanos está classificada como zona de risco máximo de contágio e a outra metade como zona de alto risco, de acordo com os novos critérios de resposta à Covid-19, que começaram a seres aplicados na segunda-feira.De acordo com a Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, o México é o terceiro país do mundo com o maior número de mortes causadas pela Covid-19, só ultrapassado por Estados Unidos e Brasil. É também o sexto país com mais casos.O Governo dos Açores prepara-se para reorganizar a zona de testes à Covid-19 no aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada. O objetivo é "agilizar" os procedimentos no momento do desembarque em São Miguel."Através das conversas que têm sido feitas com a ANA, contamos num curto prazo ter uma nova reorganização relativamente àquela zona e ao procedimento de testagem à chegada à região", afirmou o secretário da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Berto Messias, referindo-se ao aeroporto de Ponta Delgada.O governante falava aos jornalistas no final da reunião do conselho de Ilha de São Miguel, que decorreu ao final do dia de segunda-feira, no concelho de Nordeste, integrada na visita de trabalho do Executivo açoriano àquela ilha.Questionado sobre se a reorganização vem confirmar que o modelo atual tem vindo a acarretar elevados tempos de espera na testagem, Berto Messias salientou que, na altura, foi necessário criar "rapidamente" uma "estrutura" para "responder à reabertura do espaço aéreo" na região.Os passageiros que chegam aos Açores têm de apresentar um teste negativo à Covid-19 realizdo nas últimas 72 horas antes do voo ou ser testados à chegada.As autoridades de saúde da China registaram 36 novos casos confirmados de coronavírus na segunda-feira, 28 dos quais contágios locais na região oeste de Xinjiang, onde um surto surgiu há três semanas.Todos os casos em Xinjiang ocorreram por contágio local, tal como outros dois, em Liaoning, na província nordeste da China, o outro surto ativo no país.A China identificou ainda seis casos entre viajantes oriundos do exterior.Até à meia-noite local (17h00 de segunda-feira em Lisboa), tiveram alta 17 pessoas, pelo que o número total de casos ativos na China continental se fixou em 800, entre os quais 36 permanecem em estado grave.As autoridades locais não anunciaram novos óbitos por Covid-19, mantendo-se o total desde o início da pandemia em 4634, entre as 84.464 pessoas infetadas.Os Estados Unidos registaram 532 mortos e 48.463 infetados pelo SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.Os últimos números elevam o total de óbitos para 155.366 e o de casos confirmados para 4.711.323.O balanço das 20h00 de segunda-feira (1:00 desta terça-feira em Lisboa) avançadao pela agência Efe refere que, apesar de Nova Iorque ter deixado de ser o Estado com o maior número de infeções, é ainda o mais atingido em termos de mortes, com 32.719 - só na cidade de Nova Iorque morreram 23.550 pessoas.O Estado de Nova Iorque é seguido pela vizinha Nova Jérsia, com 15.846 mortos, Califórnia, com 9441, e pelo Massachusetts com 8.648.Outros Estados com grande número de mortes são o Illinois com 7723, Pensilvânia com 7224, Florida com 7157, Texas com 7003 e Michigan, com 6467.Em termos de infeções, a Califórnia apresenta 516.839, seguida da Florida com 491.884, do Texas com 456.277 e de Nova Iorque com 416.843.O número de casos da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, na América do Sul e nas Caraíbas superou, nas últimas horas, a fasquia dos cinco milhões. É o que mostra a contagem em permanente atualização por parte da agência France Presse, a partir de fontes oficiais.O Brasil é o país mais atingido da região, tendo acumulado 561 mortes e 16.641 casos em 24 horas, de acordo com o Ministério da Saúde. As autoridades brasileiras têm agora registo de 94.655 casos mortais e de 2.750.318 infeções pelo SARS-CoV-2 desde o início da pandemia.Por sua vez, um consórcio de órgãos de comunicação social avança com um balanço de 18.043 casos no último dia, para um total de 2.751.665.À escala internacional, a pandemia da Covid-19 já causou mais de 689 mil mortes e infetou mais de 18.1 milhões de pessoas em 196 países e territórios.O Continente Americano continua a ser aquele em que os números de óbitos e casos são mais agudos. Os Estados Unidos são o país com mais mortos (154.860) e mais casos de infeção (acima dos 4,6 milhões).A Organização Mundial da Saúde veio ontem avisar que pode nunca vir a existir uma "bala de prata" contra a Covid-19.Pela primeira vez em quatro meses e meio, não morreu ninguém em Portugal com Covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado na segunda-feira.O Governo esclareceu ontem que não há qualquer orientação para que se realize um menor número de testes em Portugal.Foram confirmados 106 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2, o número mais baixo em três meses. Desde o início da pandemia, já contraíram o vírus em Portugal 51.569 pessoas.Há mais 12 pessoas internadas, para um total de 390, das quais 42 em unidades de cuidados intensivos. Recuperaram da doença mais 127 pessoas.