Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO NO MUNDO. CLIQUE AQUI



8h28 - Índia com recorde diário do número de mortes





A Índia registou na quarta-feira o recorde de mortes diárias, com 904 mortes. O país diagnosticou ainda mais 56.282 infeções nas últimas 24 horas.





O país está perto de atingir um total de 2 milhões de infeções e regista 40.699 mortes desde o início da pandemia, das quais 20 mil ocorreram no último mês.







Goa é um dos estados indianos mais afetados e registou nas últimas 24 horas um novo máximo de 348 novas infeções e quatro mortes.







8h09 - Lufthansa com perdas de 3,6 milhões de euros





A companhia aérea Lufthansa anunciou perdas de 3,6 mil milhões de euros no primeiro semestre do ano devido às consequências da pandemia da Covid-19. A companhia viu o número de passageiros cair 96% no período de abril a junho.







7h44 - Alemanha reporta novos números



O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus na Alemanha aumentou, desde quarta-feira, em 1045 para um total de 213.067 desde o início da pandemia.



Os últimos dados do Instituto Robert Koch para doenças infecciosas registam mais sete mortes causadas pela Covid-19, para um total de 9175.



7h39 - Timor-Leste sob o quarto estado de emergência



Timor-Leste deu hoje início ao quarto período de estado de emergência, que se prolonga durante 30 dias, declarado pelo Presidente da República em resposta à pandemia da Covid-19.



A declaração assinada por Francisco Guterres Lu-Olo foi publicada no Jornal da República na noite de quarta-feira, horas depois de ser autorizada por 20 dos 31 deputados da Comissão Permanente do Parlamento Nacional, que está em recesso.



Este foi um processo acelerado de aprovação parlamentar, que tem agora que ser confirmada pelo plenário previsto para 11 de agosto, com uma sessão acesa na Comissão Permanente, durante a qual o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), segundo maior partido, abandonou a sala.



O novo período de estado de emergência coincide com o aparecimento do primeiro caso positivo desde 15 de maio: um cidadão indonésio que entrou pela fronteira terrestre.



Timor-Leste tem vindo a aliviar medidas de controlo, mantendo, todavia, a proibição de voos comerciais e limites nas entradas terrestres. Quem chega ao país é conduzido a confinamento.



7h26 - Brasil com mais 1437 mortes e 57.152 infeções



As autoridades de saúde do Brasil registaram 1437 mortes e 57.152 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Ao todo, o país registou 97.256 mortes provocadas pelo novo coronavírus e 2.859.073 casos confirmados de infeção.



Foram dadas como recuperadas 2.020.637 pessoas, enquanto 741.180 doentes continuam sob acompanhamento médico, de acordo com o Ministério brasileiro da Saúde.



A Covid-19 está nesta altura presente em 98,2 por cento dos municípios brasileiros - em 5503 cidades de um total de 5570.



O Governo brasileiro anunciou que 3627 municípios (65,1%) já notificaram mortes associadas à Covid-19.



Por sua vez, um consórcio de órgãos de comunicação social adianta que o país somou 54.685 casos da doença nas últimas 24 horas, para um total de 2.862.761 infeções. O mesmo consórcio refere mais 1322 mortes, para um total de 97.418.



7h12 - Redes sociais vedadas a "desinformação" de Trump



O Twitter proibiu a conta da campanha do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (@TeamTrump) de continuar a partilhar informação até remover um vídeo no qual o Presidente assegura que as crianças são virtualmente imunes ao novo coronavírus.



"O tweet viola as regras do Twitter relativas à desinformação sobre a Covid-19", indicou a rede social na quarta-feira. "O proprietário da conta deve remover o tweet antes de poder tweetar novamente", explicou um porta-voz do grupo.



A conta @TeamTrump parece ter cumprido com o pedido da rede social, pois estava ativa na quarta-feira à noite e o vídeo já tinha sido retirado.



O vídeo continha imagens de uma entrevista de Trump ao canal televisivo Fox News, na qual o presidente republicano garantia que as crianças dificilmente podem contrair o novo coronavírus.

Facebook já tinha agido

Pouco antes, a rede social Facebook removera o mesmo vídeo da página de Donald Trump por "violação dos regulamentos sobre desinformação" acerca da pandemia de Covid-19.



Nas últimas semanas, o Presidente norte-americano tem insistido na tese de as crianças serem "quase imunes" ao novo coronavírus, para justificar as suas pretensões de regresso total do ensino presencial nas escolas norte-americanas.



Esta é a primeira vez que o Facebook remove uma entrada sobre a pandemia de Covid-19 colocada na página do Presidente dos EUA.



"O Presidente declarou apenas um facto: as crianças têm menos probabilidades que os adultos de contrair o coronavírus", reagiu a porta-voz da campanha de Donald Trump, Courtney Parella.



Os Estados Unidos registaram 1262 mortos e 54.582 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo uma contagem independente da Universidade Johns Hopkins.



Os últimos números elevam o total de mortes para 157.930 e o de casos confirmados para 4.818.328.



6h40 - Ponto de situação



O Presidente da República manifestou-se ontem satisfeito com o que considera ser a recuperação do sector do turismo no Algarve, atribuindo mesmo uma "positiva muito elevada" a empresários, trabalhadores e autarcas. O Presidente da República visitou, desde o final de junho, os concelhos de Albufeira, Vila Real de Santo António, Tavira, Loulé, Lagoa e Lagos. "No fim de semana será a vez de Silves", anunciou.





Em resposta aos jornalistas, à margem de uma visita ao Zoo de Lagos, Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se a "dar uma nota" ao próprio papel na visibilidade do turismo da região meridional.



"Quem teria uma positiva muito elevada seria quem no Algarve tem feito de tudo para mudar de zero por cento para 50 por cento e em alguns casos 60", vincou o Presidente, para acrescentar que se impõe que essa nota "seja dada pelos portugueses e estrangeiros".



Marcelo apontou "empresários, hoteleiros, trabalhadores, os autarcas e a sociedades civil" que foram "arrancando os motores" para recuperar valores que "eram zero" em junho: "E zero era mesmo zero".