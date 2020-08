Mais atualizações

Regulamentos apertados e uma quebra nos preços deram lugar a "uma luta pela sobrevivência" entre os fabricantes chineses de máscaras."Desde abril, as encomendas caíram entre cinco e seis vezes", lamentou em declarações citadas pela Lusa Yang Hao, diretor comercial da CCST, empresa de Shenzhen especializada em purificadores do ar que se adaptou à produção de máscaras de proteção respiratória, no pico da epidemia.A China rapidamente se consolidou como o principal fabricante de máscaras a nível mundial, uma vez declarada a pandemia. Entre março e maio, o colosso asiático exportou mais de 50 mil milhões de máscaras. O que representa dez vezes a produção total deste tipo de equipamento face ao mesmo período de 2019.As autoridades de saúde da Rússia reportaram este domingo 5289 casos de infeção em 24 horas, com o total desde o início da pandemia a atingir os 887.536.É o quarto maior número de casos de infeção pelo novo coronavírus à escala global.Morreram em território russo mais 77 pessoas vítimas da Covid-19. O balanço oficial de mortes fixa-se agora em 14.931.O número de casos confirmados de infeção pelo SARS-CoV-2 na Alemanha aumentou, nas últimas 24 horas, em 555 para um total de 215.891 desde o início da pandemia.O Instituto Robert Koch para doenças infecciosas reportou também mais uma morte, para um total de 9196.A Comissão Nacional de Saúde da China adiantou este domingo que o país registou 23 novas infeções com o novo coronavírus nas últimas 24 horas. Destes, 15 são de contágio local, todos na província noroeste de Xinjiang, onde há mais de três semanas foi detetado um surto.Os oito casos restantes foram diagnosticados entre viajantes do estrangeiro: cinco na província Cantão, dois em Xangai e um em Zhejiang.As autoridades sanitárias chinesas precisaram que, até à meia-noite local (17h00 de sábado, em Lisboa), 45 pacientes tiveram alta.O número de infeções ativas na China continental é de 817, dos quais 43 continuam em estado grave.A Comissão Nacional de Saúde não anunciou novas mortes por Covid-19, mantendo-se o total desde o início da pandemia em 4634, entre as 84.619 pessoas infetadas oficialmente diagnosticadas.A Nova Zelândia atingiu este domingo a marca dos 100 dias sem qualquer contágio local no país por coronavírus.Há atualmente 23 casos de infeção pelo novo coronavírus no arquipélago, todos detetados na fronteira e confinados."Conseguir 100 dias sem transmissão na população é um passo importante, contudo, como todos sabemos, não nos podemos dar ao luxo de qualquer negligência", afirmou o diretor neozelandês da Saúde, Ashley Bloomfield."Temos visto no estrangeiro quão rápido o vírus pode reaparecer e propagar-se em lugares onde anteriormente estava sob controlo, e temos de estar preparados para rapidamente refrear quaisquer novos casos no futuro na Nova Zelândia", acrescentou.A Nova Zelândia, com uma população de cinco milhões de habitantes, teve 1219 casos confirmados de coronavírus desde fevereiro.Segundo o Ministério indiano da Saúde, o total de mortes atingiu 43.379 no país, incluindo mais de 20 mil nos últimos 30 dias.A Índia regista ainda uma média de cerca de 50 mil novos casos diários desde meados de junho.A Índia tem o terceiro maior número de casos do mundo, depois dos Estados Unidos e do Brasil. Tem o quinto maior número de mortes, mas a sua taxa de mortalidade de cerca de dois por cento é muito inferior à dos dois países mais atingidos.O Presidente dos Estados Unidos anunciou nas últimas horas um pacote de ordens executivas de assistência económica, em resposta à crise causada pelo novo coronavírus. Isto depois de republicanos e democratas terem falhado um acordo no Congresso.As medidas anunciadas pela Casa Branca incluem uma prestação adicional de 400 dólares (338 euros) semanais para os desempregados, face aos 600 dólares iniciais (cerca de 507 euros), a suspensão dos impostos sobre os recibos de vencimento e uma prorrogação da moratória sobre os despejos de habitações.

Os Estados Unidos reportaram 1252 mortos e 63.913 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins. O total de mortes é agora de 162.304 e o de casos confirmados de 4.989.976.



O quadro em Portugal

O Norte continua a registar o maior número de mortes (831), seguido de Lisboa e Vale do Tejo (613), do Centro (253), do Alentejo (22), do Algarve (16) e dos Açores (15).

O quadro internacional

O Presidente norte-americano justificou esta iniciativa com o bloqueio das negociações entre republicanos e democratas no Capitólio. Por exemplo, havia já expirado o subsídio adicional de desemprego, que fornecia 600 dólares semanais a desempregados, assim como um programa de proteção para empresas através de cortes nos encargos salariais.Trump assinou, ao todo, quatro ordens executivas.Quanto ao acréscimo ao subsídio de desemprego, o Governo Federal irá garantir 75 por cento da despesa. Os Estados deverão contribuir com os restantes 25 por cento.Outra das ordens executivas suspende até final de 2020 cortes nos encargos salariais para quem tenha um salário anual inferior a 100 mil dólares (84,6 mil euros).Trump assinou ainda duas ordens executivas destinadas a prorrogar a moratória que protege os inquilinos ameaçados de expulsão e um adiamento do reembolso dos empréstimos estudantis.O Presidente norte-americano responsabilizou a ala democrata pelo bloqueio das negociações, acusando-a de insistir em incluir no pacote de medidas questões sem relação direta com a crise do coronavírus, e de promover medidas de "extrema-esquerda".O boletim epidemiológico divulgado no sábado pela Direção-Geal da Saúde reportava mais quatro mortos e 186 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 face à véspera.O número de pessoas internadas era de 357, mais uma do que na sexta-feira, e nos cuidados intensivos encontravam-se 33 pessoas, menos três.Desde o início da pandemia, registaram-se 52.537 casos de infeção fora declarados 1750 óbitos.A região de Lisboa e Vale do Tejo soma 27.041 casos de Covid-19.Em termos percentuais, o aumento no número de casos confirmados foi de 0,35 por cento (de 52.351 para 52.357) e o de mortos representou 0,2 por cento.O número de pessoas dadas como recuperadas da Covid-19 voltou a aumentar para 38.364, mais 277 do que na sexta-feira.Quanto a casos confirmados, a região Norte tem 19.001, mais 49 casos entre sexta-feira e sábado, e a região Centro tem 4513, mais cinco. O Algarve totaliza 926 casos, mais 15 do que na sexta-feira, e o Alentejo tem 762, mais um.A Madeira regista mais um caso, totalizando agora 122 infeções confirmadas, e nenhuma morte, e nos Açores há 170 casos de infeção, mais dois do que na sexta-feira. O número de pessoas que morreram com Covid-19 no arquipélago mantém-se em 15.Foram detetados 45 casos de Covid-19 num lar do Barreiro.Três utentes foram internados no hospital.A pandemia da Covid-19 já provocou perto de 722 mil mortos e infetou mais de 19,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Os Estados Unidos são o país com mais mortos (162.204) e também com mais casos de infeção confirmados (mais de 4,9 milhões).Seguem-se o Brasil (100.240 mortos, mais de 2,9 milhões de casos), México (51.311, mais de 469 mil infetados), Reino Unido (46.566 mortos, mais de 309 mil casos) e Índia (42.518 mortos e mais de 2,1 milhões de infetados).A Rússia, com 14.698 mortos, é o quarto país em número de infetados, depois de Estados Unidos, Brasil e Índia, com mais de 875 mil casos, seguindo-se a África do Sul, com mais de 545 mil casos e 9909 mortos.