Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





Dois casos positivos no Atlético de Madrid antes de viajar para Lisboa







O Atlético de Madrid anunciou que se registaram dois casos positivos de covid-19 entre os membros da equipa espanhola que preparava a deslocação a Lisboa, para disputar a fase final da Liga dos Campeões de futebol.

Em Portugal, o último boletim epidemiológico revela que o país registou seis mortes, 131 casos confirmados de infeção e 147 recuperados em 24 horas.





Sem especificar se são jogadores, treinadores ou outros elementos da estrutura, o clube madrileno revelou que todos foram submetidos no sábado a testes à covid-19, dos quais resultaram dois casos positivos, de pessoas que já estão "isoladas nos respetivos domicílios".O clube da capital espanhola fez o anúncio a quatro dias do jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões, na quinta-feira, em que o Atlético de Madrid vai defrontar os alemães do Leipzig, a uma só mão, no estádio José Alvalade, em Lisboa."Entre os resultados hoje conhecidos há dois positivos de covid-19, que estão isolados nos respetivos domicílios. Foram comunicados de imediato às autoridades sanitárias espanhola e portuguesa, à UEFA, à Real Federação Espanhola de Futebol, à Federação Portuguesa de Futebol e ao Conselho Superior do Desporto", refere a nota do clube.Foi ativado o protocolo de atuação para estes casos, o que implica a realização de novos testes à covid-19 aos elementos do clube que devem viajar para Lisboa, entre os quais deverá estar o avançado internacional português João Félix, bem como aos contactos mais próximos dos casos positivos.O Atlético explica que foram testadas um total de 93 pessoas, ou seja, toda a primeira equipa de futebol e as pessoas que trabalham diretamente com ela.Num lar no Barreiro onde foram detetados 45 casos, a situação mantém-se estável. As autoridades acreditam que o surto está sob controlo e a maior parte dos casos é assintomática.Três utentes foram internados. Os restantes permanecem em vigilância nas instalações da Santa Casa da Misericórdia, em pisos separados e com as visitas suspensas.Além dos 31 casos entre os utentes, há 14 funcionários com teste positivo.