Em Portugal, o último balanço aponta para mais três mortos em 24 horas e 157 novos infetados. Recuperaram mais 89 pessoas. Estão internadas 374 pessoas.

Mais atualizações

7h40 - Segurança Social nega apoios a trabalhadores independentes com regras que não constam da lei









É a denúncia feita pela Provedora de Justiça, que exige a revisão de todas as decisões de indeferimento a recibos verdes que enfrentam quebras na atividade. O Instituto de Segurança Social alega que só pode receber apoio quem tenha pago a contribuição no mês imediatamente anterior à quebra de rendimentos. Mas a Provedora de Justiça garante que esse não é um motivo válido para excluir estes trabalhadores.Apesar de estarem a enfrentar quebras acentuadas na actividade profissional, muitos trabalhadores a recibos verdes estão a ficar de fora dos apoios da Segurança Social. Muitas vezes, sem motivos concretos, que permitam contestar esta decisão.Noutras situações, diz a Provedora de Justiça, os trabalhadores independentes estão a ser excluídos com base em regras que não estão de acordo com a legislação em vigor.

7h30 – Protesto nas Artes



A Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos (APSTE) vai organizar hoje um protesto, no Terreiro do Paço, em Lisboa, que pretende sensibilizar o Governo para a necessidade de medidas urgentes para o setor.



O protesto vai decorrer entre as 20:00 e as 22:00 e consiste na colocação de várias instalações compostas por malas de porão, com as insígnias de cada empresa, ocupando o perímetro da Praça do Comércio.



Nas fachadas do Terreiro do Paço serão ainda projetadas imagens, vídeos e frases que refletem o estado do setor.



Segundo um inquérito realizado pela APSTE, em maio, 60% das empresas do setor recorreram ao 'lay-off' e mais de metade (56%) não têm liquidez para pagar os salários nos meses de agosto e setembro.





7h00 - China inclui Portugal em lista de países cujos cidadãos podem solicitar visto



Cidadãos portugueses que possuem autorização de residência na China, por motivos de trabalho ou de reunião familiar, podem a partir de hoje solicitar visto para voltarem a entrar no país asiático, informaram as autoridades chinesas.



A medida abrange cidadãos de 36 países, na maioria membros da União Europeia, e visa "facilitar intercâmbios" entre a China e estas nações, de acordo com um comunicado difundido no portal oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China.





Covid-19. Mais de 20 milhões de pessoas infetadas em todo o mundo

O novo coronavírus já infetou mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo, desde o início da pandemia, mais de metade das quais no continente americano, de acordo com o último balanço feito pela France-Presse (AFP).







A medida deverá entrar em vigor em breve, mas o governo finlandês não adiantou a data.





