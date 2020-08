Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI









8h35 - Rússia regista 4,969 novos casos



O país registou ainda 68 mortes em 24 horas.





8h09 - Venezuela com mais de mil casos pelo quinto dia consecutivo







A Venezuela registou 1.226 novos casos de covid-19, no quinto dia consecutivo com mais de mil infetados, atingindo um total de 32.607 contágios com o novo coronavírus.







"A comissão presidencial para a prevenção e controlo da covid-19 informa que nas últimas 24 horas foram detetados 1.100 casos comunitários e 126 importados, provenientes da Colômbia (107) e do Brasil (19)", indicou a vice-Presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, numa mensagem difundida, no sábado, na rede social Twitter.







Nas últimas 24 horas, as autoridades contaram dez mortes causadas pela covid-19, o que eleva para 276 o número total de óbitos desde o início da pandemia.







Caracas continua a ser a região do país com maior número de infetados (351), acrescentou.



PSD e CDS querem ministras da Saúde e da Solidariedade e Segurança Social no Parlamento

Depois do PSD, também o CDS quer que a ministra do trabalho e da segurança social vá ao parlamento. Um pedido de audição urgente que se estende também à Ministra da Saúde e à Diretora Geral da Saúde.



Os centristas querem Ana Mendes Godinho, Marta Temido e Graça Freitas na Comissão de Saúde e na Comissão de Trabalho e Segurança Social para darem explicações sobre os surtos do novo vírus nos lares de idosos.



O CDS lembra o caso do Lar de Reguengos de Monsaraz, em Évora, onde morreram 18 pessoas e também as declarações da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em que Ana Mendes Godinho disse que não leu o relatório onde foram apontadas várias falhas no lar alentejano.



O



Antes, o PSD tinha também pedido com urgência a presença da ministra da Segurança social e da ministra da Saúde no parlamento.



São pedidos que surgem depois da entrevista que Ana Mendes Godinho deu ao semanário Expresso deste fim de semana.



O gabinete da ministra do trabalho e da segurança social já veio dizer que as declarações de Ana Mendes Godinho foram descontextualizadas de forma grave.



Em causa a parte em que a ministra diz que não está preocupada com o apuramento das responsabilidades dos surtos, mas sim com o apoio às instituições.



O gabinete de Ana Mendes Godinho diz ter sido descontextualizada pelo jornal e que retirar uma parte essencial da frase, dando a entender que o governo não está preocupado, é um ato grave que deve ser desmentido.



O jornal Expresso repudiou entretanto o esclarecimento feito pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Diz que transcreveu as declarações da ministra tal como foram proferidas.

Depois do PSD, também o CDS quer que a ministra do trabalho e da segurança social vá ao parlamento. Um pedido de audição urgente que se estende também à Ministra da Saúde e à Diretora Geral da Saúde.Os centristas querem Ana Mendes Godinho, Marta Temido e Graça Freitas na Comissão de Saúde e na Comissão de Trabalho e Segurança Social para darem explicações sobre os surtos do novo vírus nos lares de idosos.O CDS lembra o caso do Lar de Reguengos de Monsaraz, em Évora, onde morreram 18 pessoas e também as declarações da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em que Ana Mendes Godinho disse que não leu o relatório onde foram apontadas várias falhas no lar alentejano. pedido do CDS é assinado pelos deputados Ana Rita Bessa e João Almeida e surge depois de o presidente Francisco Rodrigues dos Santos ter pedido a demissão da ministra.Antes, o PSD tinha também pedido com urgência a presença da ministra da Segurança social e da ministra da Saúde no parlamento.São pedidos que surgem depois da entrevista que Ana Mendes Godinho deu ao semanário Expresso deste fim de semana.O gabinete da ministra do trabalho e da segurança social já veio dizer que as declarações de Ana Mendes Godinho foram descontextualizadas de forma grave.Em causa a parte em que a ministra diz que não está preocupada com o apuramento das responsabilidades dos surtos, mas sim com o apoio às instituições.O gabinete de Ana Mendes Godinho diz ter sido descontextualizada pelo jornal e que retirar uma parte essencial da frase, dando a entender que o governo não está preocupado, é um ato grave que deve ser desmentido.O jornal Expresso repudiou entretanto o esclarecimento feito pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Diz que transcreveu as declarações da ministra tal como foram proferidas.

Lares com surtos ativos

No Lar de Torres Vedras, já são 28 os doentes hospitalizados devido à covid-19.



Em Sintra, um dos 55 infetados no lar do pessoal da TAP também teve de ser transportado para o hospital.





Portugal registou mais três mortes e mais 198 casos confirmados de covid-19 em relação a sexta-feira, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este sábado.



Desde o início da pandemia até hoje registaram-se 53.981 casos de infeção confirmados e 1.775 mortes.



A região de Lisboa e Vale do Tejo regista hoje mais 94 casos de infeção do que na sexta-feira, com um total de 27.888 casos confirmados.



Regista também duas das mortes ocorridas nas últimas 24 horas. O outro óbito foi registado na região norte.



Portugal regista hoje mais 39.585 casos recuperados, mais 211 do que na sexta-feira. Há 1.263 pessoas a aguardar resultados laboratoriais e 36.268 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, ambos os indicadores com valores abaixo dos registados na sexta-feira.