Mais atualizações

O México reportou 266 mortes e 3571 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo as autoridades de saúde do país.Desde o início da pandemia foram registados 57.023 óbitos e 525.733 infeções.O México é o terceiro país do mundo com mais mortes causadas pela Covid-19, depois dos Estados Unidos e Brasil, e o sétimo com mais casos confirmados.De acordo com um epidemiologista australiano, 99 por cento dos casos no novo surto de Covid-19 no Estado de Victoria terão começado em hotéis designados para o confinamento de viajantes internacionais, em Melbourne."É provável que uma grande proporção, aproximadamente 99 por cento dos atuais casos de Covid-19 em Victoria, tenham tido origem [nos hotéis] Rydges ou Stamford", afirmou Charles Alpren, epidemiologista do Ministério da Saúde daquele durante uma investigação judicial, noticiou o canal público de televisão australiano ABC.Detetado no final de junho, o surto de Melbourne acumulou já mais de 17.200 infeções, tendo provocado até à data 351 mortes e levado ao confinamento dos cinco milhões de habitantes da cidade até meados de setembro.Ainda segundo o epidemiologista, a sequência do genoma indica que 90 por cento dos casos do surto estarão ligados a uma família de quatro pessoas que regressou à Austrália a 9 de maio e esteve confinada no Hotel Rydges.A epidemia em Victoria, que registou esta terça-feira 222 novos casos de Covid-19 e 17 mortes, terá já atingido o pico.O Estado vizinho de Nova Gales do Sul reportou três novas infeções nas últimas 24 horas.A Austrália, que registou quase 24 mil casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, além de 438 mortes, relançara já a economia. Até ao recrudescimento da Covid-19 em Melbourne.Os Estados Unidos reportaram mais 434 mortes causadas pela Covid-19, além de 34.741 novos casos, segundo o balanço da Universidade Johns Hopkins, de Baltimore.A contagem, desde o início da pandemia, ascende agora a 5.435.908 infeções, além de 170.453 óbitos.Nova Iorque deixou de ser o Estado com o maior número de infeções, mas continua a ser o que contabiliza mais mortes: 32.846.Só na cidade de Nova Iorque morreram 23.634 pessoas.Seguem-se Nova Jérsia, com 15.916 mortes, Califórnia, com 11.296, Texas, com 10.423, e Florida, com 9539.Em infeções, a Califórnia registou 629.415, desde o início da pandemia, seguida da Florida, com 576.094, do Texas, com 560.890, e de Nova Iorque, com 425.916.Os Estados Unidos são o país com mais mortos e mais casos de infeção confirmados.O diretor da Administração Regional de Saúde do Alentejo admitiu à RTP que pressionou médicos que denunciaram a falta de condições no lar de Reguengos de Monsaraz. Garante, no entanto, que só o fez para garantir que não se recusavam a prestar os cuidados aos utentes.No lar de Regengos morreram 18 pessoas com Covid-19.José Robalo admite ainda à RTP que foi por duas vezes ao lar, mas que não esteve em contacto com os utentes, pelo que desconhece se havia más condições.A Administração Regional de Saúde do Alentejo considera que o relatório da Ordem dos Médicos que denuncia más condições no lar de Reguengos não tem qualquer fundamento.Acusa mesmo a redatora do documento de ter sido a responsável pela falta de médicos na instituição. Considera ainda que a metodologia utilizada para elaborar o relatório é obscura, enganosa e tendenciosa.A reação da ARS do Alentejo surgiu depois de um pedido de esclarecimento da ministra da Saúde, Marta Temido, que se mostrou preocupada com o relatório.