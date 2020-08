7h00 - Ponto de situação



O presidente das Misericórdias sustenta mesmo que só o Ministério do Trabalho e da Segurança Social poderia ter pedido à Ordem dos Médicos uma tal avaliação.Manuel Lemos considera que os problemas clínicos apontados ao acompanhamento dos utentes são o resultado da ausência de visitas de médicos ao lar.Uma vez que os utentes estão sob a alçada do Serviço Nacional de Saúde, é responsabilidade dos centros de saúde garantir estas visitas.Por sua vez, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social não quis ontem revelar se considera ter ficado fragilizada na pasta por causa da questão de lar de Reguengos. Ana Mendes Godinho diz que tem como missão proteger quem precisa O primeiro-ministro saiu também na terça-feira a público para manifestar confiança na ministra . António Costa disse que não vale a pena pedir a demissão de membros do Governo porque, quando perder a confiança em alguém, saberá o que fazer.Morreram três idosos com Covid-19 num lar do Barreiro. O Lar de São José tem no total 48 casos ativos.A Autoridade Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo adiantou que estão infetados pelo novo coronavírus 35 residentes e 13 profissionais da instituição.Seis idosos encontram-se internados e 29 permanecem no lar.A Casa de Saúde e Repouso da Amoreira, em Odivelas, soma nesta altura 71 casos positivos de Covid-19. São 37 utentes e 34 funcionários. Estão todos assintomáticos e só um idoso está internado.A autoridade de saúde local determinou a criação de alas independentes no lar para separar as pessoas que estão infetadas das outras.A autarquia garante que o surto está controlado.O concelho de Montemor-o-Novo está a partir da meia-noite com o Plano de Emergencia Municipal ativado. Em causa está o surto de Covid-19.O número de infetados no concelho subiu para 25. O plano está em vigor até ao final do mês.###1252661##Em Mora estão confimados, para já, 46 casos de infeção. Na tarde de terça-feira começaram a ser testados os utentes dos lares da Misericórdia e dos cuidados continuadosA RTP apurou que, no lar da freguesia de Cabeção, todos os resultados deram negativo.Foram também testados os funcionários da Câmara Municipal, que continua encerrada.Cinco reclusos do Estabelecimento Prisional de Caxias testaram positivo à Covid-19.O Sindicato da Guarda Prisional revelou que se trata de reclusos que todos os dias saem da prisão para o Hospital Prisional, para ajudarem na preparação das refeições.Este tipo de deslocações foi proibido pelo diretor-geral dos Serviços Prisionais, mas o sindicato revelou que acontecem por exigência do hospital e com conhecimento do subdiretor-geral dos Serviços Prisionais.Aguarda-se agora o resultado dos testes aos reclusos que estiveram em contacto com os infetados e de 27 guardas prisionais.O país voltou na terça-feira a ultrapassar a fasquia dos 200 novos casos confirmados de infeção pelo SARS-CoV-2 por dia.Em 24 horas foram registadas 214 novas infeções e cinco mortes. Lisboa e Vale do Tejo somou 128 novos casos, o correspondente a 60 por cento do total.Os cinco casos mortais de Covid-19 - todos referentes a mulheres - ocorreram na região de Lisboa.A pandemia da Covid-19 já provocou pelo menos 774.832 mortos e infetou mais de 21,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da France Presse, a partir de fontes oficiais.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia, em fevereiro, o Continente Americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.A Organização Mundial de Saúde avisa que a Covid-19 está infetar cada vez mais jovens. Esta mudança regista-se sobretudo na Ásia, onde tem havido ajuntamentos com milhares de pessoas.Em Wuhan, cidade onde começou a pandemia, é tempo de desconfinar: milhares de pessoas juntaram-se num parque aquático para assistir a um festival de música eletrónica.Muitos não usaram máscara e nem se preocuparam com o distanciamento social. A OMS viu as imagens e avisa que é sobretudo na Ásia que a pandemia está a mudar e a atingir mais população jovem.A doença é transmitida por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, detetado no final de dezembro em Wuhan, cidade do centro da China.