Portugal passará a integrar a lista de corredores aéreos do Reino Unido a partir de sábado, 22 de agosto. À Comunidade portuguesa no Reino Unido e aos visitantes britânicos: bem-vindos, welcome back!https://t.co/tOoL33chVx — António Costa (@antoniocostapm) August 20, 2020

Vacinas

O quadro em Portugal

Barcos fundeados a norte

O quadro internacional

A partir de sábado, os turistas britânicos que aterrem em Portugal deixam de estar sujeitos a confinamento obrigatório quando regressarem ao Reino Unido.Portugal saiu dados corredores aéreos do Reino Unido.Desde que as viagens foram retomadas, Portugal esteve sempre fora da lista de países seguros elaborada por Londres.O primeiro-ministro reagiu no Twitter. António Costa frisou que Portugal passará a integrar a lista de corredores aéreos do Reino Unido a partir de 22 de agosto.António Costa deixou também um voto de boas vindas à comunidade portuguesa no Reino Unido e aos visitantes britânicos.Também estão dispensados de confirnamento no regresso ao Reino Unido os viajantes proveninentes de Polónia, Grécia, República Checa, Hungria, Malta, Roménia, Belgica, Países Baixos, Dinamarca e Chipre.Países como a Croácia, Áustria ou Trinidad e Tobago, que antes estavam fora da, foram agora incluídos.Portugal vai comprar quase sete milhões de vacinas contra a Covid-19 até final do ano. O Governo aprovou em sede de Conselho de Ministros um investimento de 20 milhões de euros para esse fim.O produto em causa está a ser produzido por um laboratório francês e em fase de testes.Recorde-se que a Comissão Europeia reservou 300 milhões de doses desta potencial vacina. A distribuição será feita de acordo com o número de habitantes por país.A vacina poderá chegar ao país a partir de dezembro.De acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, Portugal registou mais 291 casos de infeção e duas mortes entre quarta e quinta-feira.Em Lisboa e Vale do Tejo foram identificadas 170 novas infeções, o que corresponde a 58 por cento do total do o país. A Região Norte, com mais 93 casos, atingiu o número mais elevado desde há mais de três meses.Os casos ativos estão a subir há cinco dias consecutivos No total são cerca de 13 mil.No Alentejo, os focos da Covid-19 estão centrados em Mora e Montemor-o-Novo, com 51 e 28 casos, respetivamente.Há quatro doentes internados nos cuidados intensivos do Hospital de Évora.Na Póvoa de Varzim e Vila do Conde, há cinco embarcações paradas por causa dos casos de infeção detetados nos últimos dias. Quase 50 pescadores estão impedidos de ir ao mar.No início da semana foram diagnosticados nove casos do novo coronavírus.A Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar defende que sejam testados todos os trabalhadores da Póvoa de Varzim e Vila do Conde.A pandemia da Covid-19 já provocou pelo menos 787.918 mortos e infetou mais de 22,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Os casos de Covid-19 voltaram a aumentar em França. Nas últimas 24 horas ocorreram 4700 novas infeções no país.Também na Alemanha os novos casos cresceram em 1700 num só dia. Mas é em Espanha que a situação parece mais grave.A doença é transmitida por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, detetado no final de dezembro em Wuhan, cidade do centro da China.