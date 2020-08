Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações









9h25 - Costa admite subida de Salário Minino, progressões nas carreiras, mas IVA não desce



O primeiro-ministro surge este sábado numa entrevista ao jornal Expresso revelando uma série de medidas para o próximo ano. Apesar dos efeitos negativos da pandemia na economia, António Costa refere a possibilidade de haver um aumento do salário mínimo, ainda que seja menor do que o programada e mais pequeno que a última actualização.



Quanto à carga fiscal António Costa fala mesmo em “muito improvável” alterar os escalões do IRS em 2021.

9h05 - México com 504 mortes e 5.928 casos nas últimas 24 horas



O México registou 504 mortes provocadas pelo novo coronavírus e 5.928 novos casos nas últimas 24 horas, segundo as autoridades de Saúde mexicanas.



Desde o início da pandemia, o país contabilizou 59.610 óbitos e 549.734 infeções de covid-19.



As autoridades sanitárias informaram ainda que há 82.953 casos suspeitos à espera do resultado de testes laboratoriais.



Com uma população de 130 milhões de habitantes, o México é um dos países que faz menos testes à covid-19, três por 100 mil habitantes, o que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), pode indicar que a epidemia no país esteja subestimada.



O México é o terceiro país do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, depois dos Estados Unidos e Brasil, e o sétimo com mais casos confirmados, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.







8h55 - Argentina ultrapassa os oito mil casos diários pelo segundo dia consecutivo



A Argentina registou 8.156 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, anunciaram as autoridades sanitárias daquele país, ultrapassando os oito mil infetados pelo segundo dia consecutivo, e registando mais 214 mortes.







O país, com 44 milhões de habitantes, totaliza agora 329.043 casos do novo coronavírus desde o início da pandemia, que resultaram em 6.730 mortes.



A província de Buenos Aires é responsável por 62% dos contágios nacionais, com 205.069 infetados (82.805 só na capital), mas a pandemia está em rápida expansão no resto do país.



Cerca de 61% de todos os casos confirmados na Argentina devem-se a transmissão comunitária, detetada em 15 dos 24 distritos do país.



A subida do número diário de infeções ocorre quatro dias depois de uma nova marcha no centro de Buenos Aires para reclamar o fim das medidas de confinamento, que os manifestantes consideram uma restrição à liberdade individual.







8h40 - Número de casos diários na Alemanha ultrapassa os dois mil



O número de novos casos de contaminação pelo novo coronavírus na Alemanha ultrapassou os 2.000 nas últimas 24 horas, o nível mais alto desde o final de abril, disseram hoje as autoridades locais.



O instituto de vigilância sanitária alemão RKI registou 2.034 novos casos, elevando o número de infetados desde o início da pandemia para 232.082. Registaram-se também sete novas mortes, o que neste caso eleva o número de óbitos no país para 9.267.



O número de novos casos diários aumentou acentuadamente nos últimos dias. As autoridades explicam esta situação pelo retorno de muitos turistas alemães do estrangeiro das férias de verão de áreas de risco.



Alguns especialistas também destacam um número crescente de testes entre a sua população.



"A tendência no número de casos que estamos a testemunhar agora é preocupante", disse na sexta-feira o porta-voz da chanceler alemã Angela Merkel, Steffen Seibert.



"Esta situação deve preocupar-nos", acrescentou, exortando a população a mostrar responsabilidade, respeitando os gestos de distanciamento social e a usar máscara onde for necessário.







8h25 - China regista novamente 22 casos nas últimas 24 horas



A China registou nas últimas 24 horas, pelo segundo dia consecutivo, 22 casos de covid-19, todos importados, tal como no dia anterior, anunciou hoje a Comissão de Saúde do país.



Os casos foram diagnosticados em viajantes na cidade de Xangai (13), Hebei (três) e nas províncias de Shandong (três), Shaanxi (dois) e Fujian (um).



As autoridades de saúde adiantaram que, nas últimas 24 horas, 59 pacientes tiveram alta, pelo que o número total de infetados ativos na China continental é agora de 454, incluindo 19 em estado grave.



A Comissão de Saúde chinesa não anunciou novos óbitos causados pela covid-19, com o número de mortos a manter-se nos 4.634, entre os 84.939 infetados desde o início da pandemia.



Em relação aos assintomáticos, as autoridades chinesas registaram um novo caso, com um total de 366 infetados sem sintomas sob observação.







8h10 - Coreia do Sul alarga restrições a todo o país



O Governo da Coreia do Sul anunciou hoje que vai alargar a todo o país uma série de restrições em vigor até aqui apenas na capital, Seul, devido ao aumento de casos de covid-19.



A decisão de aplicar restrições a nível nacional foi anunciada pelo ministro da Saúde, Park Neung-hoo, defendendo que o país se encontra num "ponto crítico" na propagação da covid-19.



As restrições, que correspondem ao nível 2 de uma escala de 3, incluem o encerramento de espaços públicos e estádios desportivos e a redução do número de alunos até um terço do total.



Além disso, o executivo ordenou também o encerramento de cafés e salas de `karaoke` e o cancelamento dos serviços religiosos dominicais.



As reuniões em espaços fechados com mais de 50 pessoas e com mais de uma centena em espaços ao ar livre também passam a estar proibidas a nível nacional.



Estas medidas, impostas no ínicio da pandemia em todo o país, seriam mais tarde progressivamente abandonadas, tendo sido novamente instauradas em meados deste mês na capital e arredores, por causa de novos surtos da doença.



As autoridades sul-coreanas informaram hoje que nas últimas 24 horas contabilizaram 332 novos casos de coronavírus, o pior balanço diário desde 8 de março, elevando para 17.002 o total de contágios desde o início da pandemia, que resultaram em 309 mortes.







7h50 - Federações enviam contributos de clarificação de documento à DGS



As cinco federações das modalidades de pavilhão analisaram hoje a proposta de orientação referente ao desporto e competições desportivas e enviaram à Direção-Geral da Saúde (DGS) alguns contributos de clarificação do documento.



"As cinco federações reuniram-se hoje, por videoconferência, para dar continuidade ao trabalho conjunto que vem sendo desenvolvido, em particular analisar a proposta de orientação referente ao desporto e competições desportivas ontem (quinta-feira) recebida da Direção-Geral da Saúde", pode ler-se no comunicado conjunto.



A nota acrescenta que o documento "foi alvo de análise numa reunião hoje de manhã do Grupo de Trabalho das cinco federações e, à tarde, numa reunião dos presidentes das federações", após as quais "foram enviados à DGS alguns contributos de clarificação do documento, na expectativa de que a orientação seja publicada com a urgência pretendida (hoje) e merecida pelos agentes desportivos".



"Este nunca poderá ser considerado um trabalho finalizado", conclui o comunicado, no qual as cinco federações mantêm a disponibilidade total para colaborar em prol do desporto em Portugal.



Suspensos desde março deste ano devido à pandemia de covid-19, os desportos de pavilhão (andebol, basquetebol, futsal, hóquei em patins e voleibol) aguardam pelas regulamentações para que possam regressar em segurança sanitária à competição, numa altura em que estes já têm datas definidas e sorteios realizados.



Ponto da situação







Portugal integra desde as 4h00 a lista dos países com "corredores de viagem" para Inglaterra, cujos passageiros ficam isentos de cumprir uma quarentena de duas semanas devido à pandemia de Covid-19.



A medida foi tomada quinta-feira pelas autoridades britânicas, que a justificaram com os números apresentados por Portugal no controlo da pandemia no seu território.



Segundo o ministro dos Transportes britânico, Grant Shapps: "os dados também mostram que agora podemos adicionar Portugal aos países incluídos nos corredores de viagens".



Portugal junta-se assim a um grupo reduzido de países que foram adicionados à lista de "corredores de viagem" com o Reino Unido desde meados de julho, que incluem a Estónia, Letónia, Eslováquia, Eslovénia, o arquipélago de São Vicente e Granadinas, Brunei e Malásia.



O ministro dos Transportes, Grant Shapps, explicou na semana passada que os países com mais de 20 casos por 100.000 habitantes numa média móvel ao longo de sete dias passam a ser considerado de risco, mas que abaixo deste valor são considerados seguros.







Números em Portugal



De acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, Portugal registou mais 219 casos de infeção e quatro mortes entre quinta e sexta-feira.



Em Lisboa e Vale do Tejo foram identificadas 125 novas infeções. A Região Norte, com mais 63 casos.



Os casos ativos estão a subir há seis dias consecutivos No total são cerca de 13 mil.





Números no mundo







A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 793.847 mortos e infetou mais de 22,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.



Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.