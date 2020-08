Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





9h00 - Passageira recusa usar máscara num avião



Uma mulher, que se recusou a usar máscara num avião, acabou por entrar em confronto fisico com outra passageira. O vídeo foi gravado por um passageiro do voo nos Estados Unidos, entre as cidades de Los Angeles e Charlotte.



O avião da Companhia American Airlines ainda não tinha descolado quando o incidente aconteceu.



A mulher acabou por ser levada pela polícia para fora do aparelho.

8h40 - Peru já soma mais de 12.000 casos nas prisões



O Peru contabiliza já mais de 12.000 casos de detidos com covid-19 nos estabelecimentos prisionais desde o início da pandemia, anunciou hoje a ministra peruana da Justiça e dos Direitos Humanos, Ana Neyra.



Segundo a governante, foram já efetuados cerca de 27 mil testes de diagnóstico do novo coronavírus nas prisões, registando-se uma taxa de 44% de positivos. Contudo, a meta do governo é testar toda a população prisional do país, que tem mais de 90.000 pessoas encarceradas em 68 estabelecimentos, bem como os 11 mil guardas e funcionários prisionais.



"Fizemos cerca de 27 mil testes até à data e temos 12.294 pessoas infetadas. Os nossos objetivos são três: testes, mas também tratamento farmacológico e observação clínica", afirmou a ministra à RPP News, citada pela EFE.



Ana Neyra tem acompanhado o processo de testagem nas prisões, que já chegou à prisão de Lurigancho, que detém o maior número de prisioneiros em toda a América Latina, com mais de 9.300 presos e aproximadamente 700 funcionários.



Situado na capital Lima, este estabelecimento prisional serviu de modelo para outras prisões do país com a estratégia empreendida pelo Instituto Penitenciário Nacional (Inpe) de formar os próprios reclusos para identificar possíveis casos de covid-19 e encaminhá-los para a área médica. Lurigancho acolhe também um hospital provisório para evitar a transferência de reclusos doentes para os hospitais.



"Um dos objetivos é a realização dos testes, mas também temos trabalhado no tratamento. Dentro das prisões, temos reclusos capacitados para detetar casos para prevenir a propagação. É nisto que estamos a trabalhar", explicou Neyra.



Até à primeira semana de junho tinham morrido 212 presos e 15 guardas prisionais devido ao SARS-CoV-2. Apesar do anúncio de vários óbitos nos estabelecimentos prisionais nas últimas semanas, as autoridades peruanas não voltaram a atualizar os números a nível nacional.



O Peru é o sexto país do mundo e o segundo da América Latina (apenas atrás do Brasil) com mais casos confirmados de covid-19, com totais acumulados acima das 576 mil infeções e 27 mil mortes, registando ainda uma das mais altas taxas de mortalidade a nível mundial.







8h25 - México ultrapassa os 60 mil mortos e 550 mil casos



O México ultrapassou no sábado as 60 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus e os 550 mil casos desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço das autoridades mexicanas.



Só nas últimas 24 horas, o país registou 644 mortes causadas pela doença e 6.482 infeções, elevando o total desde que o primeiro o caso foi diagnosticada, em finais de fevereiro, para 60.254 óbitos e 556.216 casos.



As 60.000 mortes representavam "o cenário catastrófico" antecipado em junho pelo responsável mexicano pelas políticas contra a pandemia, o subsecretário da Prevenção e Promoção da Saúde, Hugo López-Gatell.



As autoridades sanitárias informaram ainda que há 83.146 casos suspeitos à espera do resultados de testes laboratoriais.



A capital mexicana e os estados do México, Guanajuato, Tabasco e Veracruz têm o maior número de casos confirmados desde o início da epidemia, representando, em conjunto, cerca de 40 % do total do país.



O México é o terceiro país do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, depois dos Estados Unidos e Brasil, e o sétimo com mais casos confirmados, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.







8h15 - Argentina com 53 mortes e 7.759 casos nas últimas 24 horas



A Argentina registou 53 mortes provocadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, além de 7.759 novos casos confirmados, anunciaram as autoridades argentinas.



O país, com 44 milhões de habitantes, contabilizou 336.802 casos de covid-19 desde o início da epidemia, que resultaram em 6.848 mortes.



A cidade de Buenos Aires continua a ser o principal foco de transmissão, mas várias províncias aumentaram o número de infeções diárias nos últimos dias, alertaram as autoridades sanitárias.



"Temos um número significativo de províncias que continuam a relatar casos diariamente, temos cada vez mais zonas com transmissão comunitária", informou no sábado a secretária de Acesso à Saúde daquele país, Carla Vizzotti, citada pela agência de notícias espanhola Efe.



A província de Jujuy, no norte do país, cujo sistema de saúde se encontra em nível crítico, registou 212 novas infeções nas últimas 24 horas. Santa Fé (centro) contabilizou 294 casos, Mendoza (oeste) 245, Córdoba 219 e Salta (norte) 150.



A província de San Juan (noroeste), a primeira a retomar as aulas no país, graças ao até aqui reduzido nível de infeções, regressou na sexta-feira à fase 1 do isolamento preventivo durante 14 dias, após a deteção de 27 pessoas infetadas com covid-19 em 48 horas, tendo diagnosticado três novos casos nas últimas 24 horas.







8h06 - PM irlandês convoca Parlamento para discutir jantar polémico que violou restrições



O primeiro-ministro da Irlanda vai convocar o Parlamento para discutir um jantar que violou as restrições instauradas contra a pandemia e pediu ao comissário europeu para o Comércio, o irlandês Phil Hogan, para considerar a demissão.



O líder do executivo, Michael Martin, e os parceiros de coligação, o vice-primeiro-ministro Leo Varadkar e o ministro Eamon Ryan, "chegaram a acordo para que o Parlamento seja convocado", anunciou no domingo um porta-voz do Governo, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).



Em causa está um escândalo político que já levou à demissão do ministro da Agricultura irlandês, na sexta-feira, depois de ter sido divulgada a sua presença num jantar com mais de 80 pessoas, oferecido pelo clube de golfe do parlamento, que violou as restrições ligadas à covid-19.



Dara Calleary, no cargo há apenas um mês, esteve na festa realizada na quinta-feira, num hotel, com muitas outras figuras políticas, como foi o caso do comissário europeu para o Comércio, Phil Hogan.



Eleito para o Parlamento irlandês de 1987 a 2014 e ministro do Ambiente entre 2011 e 2014, Hogan admitiu ter participado no evento, garantindo no entanto que acreditava "que os organizadores e o hotel em questão [...] cumpririam as recomendações governamentais" para prevenir a propagação da covid-19.



O primeiro-ministro e o vice-primeiro-ministro, líder do Fine Gael, partido pelo qual Phil Hogan foi deputado, disseram no sábado que "falaram com o comissário Hogan" e lhe pediram "que assumisse as suas responsabilidades". Um porta-voz do comissário europeu disse ao canal de televisão irlandês RTE que o comissário "iria considerar" o pedido.



As autoridades irlandesas decidiram na terça-feira alargar as restrições às reuniões de pessoas para fazer face a um aumento do número de infetados com o novo coronavírus.



De acordo com as novas regras, as reuniões em espaços fechados só podem juntar um máximo de seis pessoas (até terça-feira eram 50) e em espaços abertos um máximo de 15 (eram 200), com exceção de serviços religiosos, como missas ou casamentos.



De acordo com o Irish Examiner, durante o jantar do clube de golfe do parlamento os convidados foram divididos em duas salas com menos de 50 pessoas, mas ficaram pelo menos 10 em cada mesa. Além disso, a divisão entre as duas salas foi removida durante os discursos, segundo acrescentou o jornal Irish Times.



Em comunicado enviado um dia depois à imprensa, o primeiro-ministro irlandês considerou que o jantar não deveria ter-se realizado.



"Em todo o país, a população tem feito sacrifícios pessoais muito difíceis na vida familiar e nas atividades profissionais para cumprir as regras relacionadas com a covid-19", lembrou o primeiro-ministro, sublinhando que o evento contrariou "as decisões anunciadas na terça-feira pelo Governo".



No dia 15 de agosto, a presidente da agência responsável pela promoção do turismo na Irlanda, Catherine Martin, demitiu-se depois de ser revelado que foi de férias para Itália, apesar dos apelos para que as viagens sejam feitas apenas dentro do país.



A Irlanda registou até agora 1.776 mortes devido à covid-19 e mais de 27.000 casos confirmados.









7h44 - Casos na Índia ultrapassam os três milhões



A Índia registou 69.239 novas infeções de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde indiano, ultrapassando os três milhões de casos confirmados desde o início da pandemia.



O total de infeções é agora de 3.044.940, de acordo com o último balanço da Universidade Johns Hopkins.



A doença provocou já 56.706 mortes no país, 912 das quais nas últimas 24 horas.



Cerca de 2,2 milhões de pessoas recuperaram da doença desde que o primeiro caso foi diagnosticado no país, em finais de janeiro.



A Índia tem o terceiro maior número de casos de covid-19, depois dos Estados Unidos e Brasil, e é o quarto país com o maior número de mortes no mundo.











Números em Portugal



De acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, Portugal registou mais 241 casos de infeção e quatro mortes entre sexta-feira e sábado.







Desde o início da pandemia registaram-se 55.452 casos de infeção confirmados e 1.794 mortes.





Lisboa e Vale do Tejo foi a única região do país a registar óbitos por Covid-19, com duas mortes.



Esta região continua a registar o maior número de novos casos, mais 127. Lisboa e Vale do Tejo conta com um total de 28.706 casos confirmados e 645 mortes por Covid-19.



A região Norte registou ontem 67 novos casos, totalizando 19.860.



Apesar de não registar qualquer novo óbito, mantém-se como a região com o total de mortes mais elevado do país (842).



Houve mais 179 doentes recuperados, totalizando 40.473 casos de recuperação.



O boletim revela também que há menos cinco doentes internados (de um total de 316), mas houve um aumento de um doente em cuidados intensivos em relação a sexta-feira.



A região Centro contabiliza 4.648 casos confirmados (mais 14), o Alentejo regista 885 casos confirmados (mais 17), e o Algarve 1.014 casos (mais sete).



No que respeita a óbitos registados, o Centro mantém 253 mortes, o Alentejo 22 e o Algarve 17.



Nos Açores, há sete novos casos, totalizando 199 desde o início da pandemia, e, na Madeira, há duas novas infeções, de um total de 140, continuando sem registar qualquer óbito por covid-19.



Números no mundo





A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 800 mil mortos e infetou mais de 23 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias FRance-Presse (AFP).



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.



Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.