8h35 - Anthony Fauci alerta para perigos para a saúde de apressar vacinas



O responsável do Instituto de Alergias e Doenças Infeciosas dos EUA veio alertar para os perigos de uma vacina antes de passar nos testes de segurança e eficácia em ensaios alargados.



Pode, inclusive, que as pessoas acedam a participar nos ensaios.





8h25 - Detetado em Hong Kong o primeiro caso de reinfeção pelo novo coronavírus



Trata-se de um homem infetado pela segunda vez, mas com uma estirpe diferente. Não apresenta sintomas.



Tem 30 anos e tinha estado infetado com o vírus e quatro meses depois voltou a desenvolver a infeção



A reinfeção foi detetada depois de ter regressado de uma viagem a Espanha.



Os investigadores dizem que este é um exemplo de como a imunidade pode funcionar e que não há motivo para alarme.





8h20 - Surto de covid-19 no Hospital de Vila Franca de Xira



Estão infetados cinco doentes e dois funcionários.



Ontem, o Hospital Vila Franca de Xira suspendeu as visitas no serviço de medicina interna.



A suspensão vai manter-se durante os próximos dias, até que a situação esteja devidamente identificada.





8h15 - Exportações do turismo perderam 270,6 mil milhões de euros entre janeiro e maio







O secretário-geral da Organização Mundial do Turismo revelou que foram perdidos cerca de 270,6 mil milhões de euros em exportações do turismo entre janeiro e maio e estão em risco cerca de 120 milhões de empregos diretos.







"Nos primeiros cinco meses deste ano, as chegadas de turistas internacionais diminuíram em mais de metade e cerca de 320 mil milhões de dólares (270,6 mil milhões de euros) em exportações do turismo foram perdidos", disse Zurab Pololikashvili, numa mensagem de vídeo.





8h10 - Índia regista 848 mortos e mais de 60 mil casos nas últimas 24 horas



A Índia registou 848 mortos e mais de 60 mil infetados nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 58.390 e o de casos para 3,17 milhões, segundo as autoridades de saúde.





A taxa de recuperação da Índia atingiu quase 76%, com mais de 2,4 milhões de pessoas infetadas com o novo coronavírus e que receberam alta hospitalar.



O Ministério da Saúde informou ainda que 66.550 pacientes recuperaram nas últimas 24 horas, o maior número num só dia.





7h50 - Aumenta o número de doentes sem dinheiro para comprar medicamentos











Por causa da perda de rendimentos provocada pela pandemia aumentaram 50 por cento os pedidos de apoio a um programa da associação Dignitude destinado a apoiar quem precisa de ajuda para a compra de remédios.

7h40 - Crianças e jovens em risco retirados às famílias estão cumprir 14 dias em isolamento





Têm de cumprir o período de isolamento nas instituições de acolhimento, mesmo que tenham testes ao coronavírus negativos. O jornal Público conta esta manhã que uma associação já apresentou queixa desta situação à Provedoria de Justiça.









Crianças e jovens em risco retirados às famílias estão cumprir 14 dias em isolamento https://t.co/iRn7xEYL1a — RTPNotícias (@RTPNoticias) August 25, 2020 Reunião entre Costa e Ordem dos Médicos com polémica em agenda

Após uma entrevista ao Expresso, já fora da gravação António Costa chamou "cobardes" aos médicos que alegadamente se recusaram a dar apoio ao lar em Reguengos de Monsaraz.



Por causa deste incidente foi marcada para esta manhã uma reunião entre António Costa e Ordem dos Médicos, a pedido da Ordem. Os médicos esperam que o Governo reitere confiança nos médicos. A orientação foi emitida pela direção geral de saúde, mesmo admitindo a DGS que ela pode ser penalizadora para as crianças.Após uma entrevista ao Expresso, já fora da gravação António Costa chamou "cobardes" aos médicos que alegadamente se recusaram a dar apoio ao lar em Reguengos de Monsaraz.Por causa deste incidente foi marcada para esta manhã uma reunião entre António Costa e Ordem dos Médicos, a pedido da Ordem. Os médicos esperam que o Governo reitere confiança nos médicos.





Miguel Guimarães quer dar ao primeiro-ministro mais informação sobre o que se passou no lar de Reguengos, passando-lhe toda a informação que a Ordem tem em seu poder.





Foi já depois de concluída a entrevista que António Costa, numa conversa em off com os jornalistas do Expresso, usou a palavra "cobardes" para se referir aos médicos que alegadamente se recusaram a prestar serviço no lar em Reguengos de Monsaraz.



O vídeo com as palavras do primeiro-ministro acabou difundido nas redes sociais. O Bastonário diz que António Costa ofendeu os médicos.



Ontem mesmo, o secretário de Estado da Saúde, quando questionado pelos jornalistas na conferência de imprensa de atualização do boletim epidemiológico, veio em defesa de António Costa, recusando-se a comentar palavras feitas numa conversa em “off”.

Foi já depois de concluída a entrevista que António Costa, numa conversa em off com os jornalistas do Expresso, usou a palavra "cobardes" para se referir aos médicos que alegadamente se recusaram a prestar serviço no lar em Reguengos de Monsaraz.O vídeo com as palavras do primeiro-ministro acabou difundido nas redes sociais.Ontem mesmo, o secretário de Estado da Saúde, quando questionado pelos jornalistas na conferência de imprensa de atualização do boletim epidemiológico, veio em defesa de António Costa, recusando-se a comentar palavras feitas numa conversa em “off”.





Argumentou que como governante, o primeiro-ministro sempre esteve ao lado dos médicos e que a tensão, a existir, vai ser ultrapassada.



O Fórum Médico, que congrega todas as plataformas representativas dos médicos, manifestou o seu repúdio pelas críticas que têm sido feitas aos profissionais acerca da atuação no surto de covid-19 no lar de idosos de Reguengos.

e que a tensão, a existir, vai ser ultrapassada.O Fórum Médico, que congrega todas as plataformas representativas dos médicos, manifestou o seu repúdio pelas críticas que têm sido feitas aos profissionais acerca da atuação no surto de covid-19 no lar de idosos de Reguengos.