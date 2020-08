Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





Hospital de Vila Franca de Xira pede que doentes sejam encaminhados para outras urgências

Governo reunido

Uma avaliação que surge numa altura de crescimento constante do número de infetados. O número de novos casos de Covid-19 teve uma subida acentuada.





Pandemia custou 2.316 ME ao Estado até julho

Estado encaixa menos 3.662,8 ME em impostos até julho

Comissário demite-se na sequência de polémica

O Hospital de Vila Franca de Xira, com mais de 40 pessoas infetadas com covid-19, pediu hoje o encaminhamento temporário de doentes que chegam às urgências desta unidade através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes para outros hospitais.O hospital acrescenta que a medida é "temporária" e "decorre da necessidade de garantir resposta nos serviços de internamento que, atualmente, se encontram com capacidade limitada".O pedido surge na sequência da morte de um dos doentes que estava internado no hospital de Vila Franca de Xira, com Covid-19. A idosa que morreu tinha 90 anos e sofria de outras doenças graves.O surto no hospital tem já 42 casos: 19 doentes e 23 profissionais de saúde.Na Comporta, há um outro foco de Covid-19 com 21 infetados. O surto foi detetado em dois dos mais concorridos restaurantes, que entretanto foram encerrados.Os restaurantes são do mesmo proprietário e têm alguns funcionários em comum.Há 18 trabalhadores e 3 familiares infetados.Na Póvoa de Santarém, os utentes do lar com teste negativos já começaram a regressar à instituição. No lar há 30 pessoas infetadas, 24 idosos e seis funcionários.Ontem à tarde, a GNR desinfetou o edifício.Num lar em Setúbal, morreu mais um utente infetado com o novo coronavírus.Na instituição há 76 casos ativos. 54 são utentes do Centro Geriátrico e 22 são funcionários.O Governo reúne-se hoje para avaliar a situação da Covid-19 no país.O Conselho de Ministros vai analisar as medidas que estão em vigor para fazer face à evolução da pandemia.Há mais 362 novas infeções. Há mais de um mês que não se registava um número tão elevado.Lisboa e Vale do Tejo tem 214 novos casos, 59% do total. No Norte são 109 , cerca de 30%O número de casos ativos também está a subir há mais de uma semana. São 13.283, mais 197 que no dia anteriorMorreram mais duas pessoas com mais de 80 anos, ambas na região de Lisboa.A pandemia de covid-19 custou 2.316 milhões de euros (ME) ao Estado até ao final de julho, devido a quebras de receita de 672,1 ME e aumentos de despesa de 1.643,9 ME, divulgou hoje a Direção-Geral do Orçamento (DGO)."Até julho, a execução das medidas adotadas no âmbito do combate e da prevenção da covid-19, bem como aquelas que têm por objetivo repor a normalidade, conduziu a uma redução da receita de 672,1 milhões de euros e a um aumento da despesa em 1.643,9 milhões de euros", pode ler-se na Síntese da Execução Orçamental hoje divulgada pela DGO.O valor registado até julho relativo à pandemia de covid-19 é inferior aos 3.774 milhões de euros de perdas relativas a aumento da despesa e redução da receita registados até junho.O Estado arrecadou menos 3.662,8 milhões de euros em impostos até julho, correspondente a uma quebra de 14,6% face ao mesmo período de 2019, indica a síntese de execução orçamental, hoje divulgada."A receita fiscal líquida acumulada do subsetor Estado continua a ser afetada pelos efeitos da pandemia provocada pela covid-19 na economia portuguesa, registando no final de julho uma queda de 3.662,8 milhões de euros (-14,6%) face aos primeiros sete meses de 2019", assinala a Direção-Geral do Orçamento (DGO).O montante global da receita de impostos arrecadada nestes primeiros sete meses de 2020 é de 21.830,9 milhões de euros. No mesmo período de 2019, a receita fiscal do Estado totalizava 25.571,3 milhões de euros.Julho é o segundo mês consecutivo em que a receita fiscal regista uma quebra homóloga na ordem dos 14%.A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse hoje aceitar a demissão do comissário europeu do Comércio, o irlandês Phil Hogan, que esteve envolvido em polémica por ter violado regras de contenção para a covid-19."O comissário europeu Phil Hogan apresentou a sua demissão. Respeito a sua decisão", informou Ursula von der Leyen numa declaração divulgada esta noite em Bruxelas.A reação surgiu minutos depois de Phil Hogan ter tornado público que pediu a Von der Leyen a sua demissão, após ter violado regras de contenção contra a covid-19, ao ter participado num jantar na Irlanda com mais de 80 pessoas."Esta noite apresentei a minha demissão como comissário europeu para o Comércio à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen", anunciou Phil Hogan num discurso publicado pelo executivo comunitário."Estava a tornar-se cada vez mais claro que a controvérsia relativa à minha recente visita à Irlanda estava a ser uma distração do meu trabalho como comissário europeu e iria afetar o meu papel nos importantes meses que se seguiriam", justificou o responsável irlandês.O irlandês Phil Hogan visitou o seu país entre 31 de julho e 21 de agosto e, na quarta-feira da semana passada, participou num jantar de comemoração dos 50 anos do clube de golfe do parlamento irlandês, com 82 convidados, entre os quais o então ministro da Agricultura, Dara Calleary, que se demitiu do cargo na sexta-feira.