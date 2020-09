Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

9h35 - Rússia ultrapassou um milhão de casos confirmados







Rússia ultrapassou hoje um milhão de casos confirmados de covid-19, tendo sido registadas 4.729 novas infeções, informaram as autoridades de saúde do país.





Com um total de 1.000.048 casos relatados, a Rússia tem o quarto maior número de casos do mundo, depois dos EUA, Brasil e Índia.

Especialistas dizem que o verdadeiro número de vítimas da pandemia é muito maior do que todos os números relatados, devido aos testes limitados, casos perdidos e ocultação de casos por alguns governos, entre outros fatores.







No mês passado, o Presidente Vladimir Putin anunciou que uma primeira vacina "bastante eficaz" havia sido desenvolvida na Rússia, mas o anúncio foi visto com ceticismo no resto do mundo, pois a fase final dos testes ainda não havia começado.





9h30 - Ensaio clínico da Sanofi com resultados inconclusivos



O laboratório francês Sanofi anunciou hoje que o ensaio clínico internacional de fase 3, que testou a eficácia do seu medicamento Kevzara no tratamento de formas graves de covid-19, não obteve resultados conclusivos.



Este ensaio de fase 3, ou seja, o estágio de teste massivo, "não atingiu o seu desfecho primário ou secundário, em comparação com o placebo", disse o grupo francês em comunicado.



Por enquanto, a Sanofi e o laboratório americano Regeneron, que co-desenvolveu este medicamento lançado em 2017 para tratar a artrite reumatoide, "não pretendem realizar outros estudos clínicos sobre o Kevzara no tratamento da covid-19", é referido na nota.





9h10 - Aumento de consumo de antidepressivos em Portugal









A taxa de consumo é o dobro da de países como a Itália ou a Eslováquia.



O médico António Sampaio esteve no Bom Dia Portugal onde analisou o estudo e o que 2020 e a pandemia significam.





8h57 - Linhas de apoio às entidades artísticas e de adaptação de espaços abertas até dia 4



As linhas de apoio do Ministério da Cultura às entidades artísticas e de adaptação dos espaços às medidas de prevenção de contágio da covid-19 ficam abertas até ao final desta semana, recordou hoje o gabinete da ministra Graça Fonseca.



Permanece também aberta a linha de apoio social, adicional aos apoios concedidos pela Segurança Social a trabalhadores independentes da área da Cultura, que se destina a "artistas, autores, técnicos e outros profissionais da cultura", operacionalizada através do orçamento do Fundo de Fomento Cultural.



O comunicado do Ministério da Cultura é divulgado no dia em que se realiza uma ação de protesto, convocada na semana passada pela plataforma Convergência pela Cultura, que argumenta a falta de respostas para o setor. O protesto está marcado para as 15h00, junto ao Palácio da Ajuda, em Lisboa, onde se encontra o Ministério da Cultura.





8h45 – Apresentada oficialmente a App Stay Away Covid



É hoje apresentada oficialmente a aplicação que deteta se alguém à nossa volta está infetado com covid-19. A "stay away covid" foi desenvolvida pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores.





8h35 - França. “Não tenham medo”, diz o ministro da Educação





Hoje, 12.4 milhões de crianças voltam à escola em França. O ministro da Educação deixa a mensagem para os encarregados de educação: “Não tenham medo”.







Esta segunda-feira, França registou pouco mais de três mil novos casos de infeção, um número muito inferior aos registados na semana passada.





O regresso às salas de aula, interrompido há quase seis meses pela pandemia da covid-19, começa em vários países da Europa, incluindo França, Bélgica, Ucrânia e também a Rússia, enquanto outros, como a Grécia, estão ainda a definir as regras.







Para evitar contágios pelo novo coronavírus, na Bélgica o regresso às aulas começa com uso de máscara obrigatório para adultos e estudantes com mais de 11 anos, além de outras medidas de segurança e higienização de salas.



Também em França o início do ano letivo se faz com obrigatoriedade do uso de máscara nas escolas básicas e liceus, assim como na Ucrânia.







8h00- Pandemia ajuda a disparar receitas da empresa de videoconferências Zoom



As receitas da empresa norte-americana Zoom têm crescido exponencialmente durante a pandemia da covid-19, sendo cada vez maior o número de utilizadores pagantes que recorrem a esta ferramenta para realizar as suas reuniões virtuais.







Segundo a agência AP, a Zoom divulgou na segunda-feira que o número de clientes pagantes permitiu-lhe quadruplicar a sua receita durante o período de maio a julho para os 555,6 milhões de euros.







A empresa norte-americana, sediada no Estado da Califórnia, fechou o segundo trimestre com 370.200 clientes, com pelos menos 10 trabalhadores, o que representa um ganho de 105.000 clientes no final de abril.







Há um ano a Zoom tinha apenas 66.300 clientes com pelo menos 10 trabalhadores pagantes.



Regras para o início do ano letivo vão ser divulgadas na próxima segunda-feira

Três mortos e 244 novas infeções associadas à covid-19 foram registados nas últimas 24 horas em Portugal, estando agora contabilizados 58.012 casos desde o início da pandemia, segundo o mais boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.





A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 847.071 mortos e infetou mais de 25,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



É para esse dia que está marcada a reunião de peritos para avaliar a situação do país. Nessa altura, a Direção-Geral da Saúde dará a conhecer quais as diretrizes para as aulas presenciais.A diretora-geral realça que as normas ainda estão a ser ultimadas enquanto o Presidente da República pressiona para que sejam divulgadas as regras nas escolas.Marcelo Rebelo de Sousa voltou ontem a insistir nessa divulgação, argumentando que quanto mais cedo forem conhecidas as medidas, melhor. E espera que sejam regras claras e entendíveis.As escolas queixam-se de ambiguidade das normas.As escolas querem orientações "claras e coerentes" para o início do ano letivo. As organizações escolares alertaram para a incerteza em relação aos professores em grupos de risco que podem condicionar o começo das aulas.O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde avisou que a reabertura das escolas e o regresso da atividade económica deve ser feita de forma prudente. Se assim não for, pode tudo resultar num desastre.Tedros Adhanom condenou a desvalorização da morte de idosos por covid-19 e disse que essa desvalorização é uma verdadeira “bancarrota moral”.Outro aviso destacado pelo diretor geral foi em relação a espetáculos e situações de ajuntamento de pessoas no mesmo espaço.A OMS defende eventos sem público, nomeadamente o futebol.