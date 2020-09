Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





Novo surto de Covid-19 na Unidade de Cuidados Continuados do hospital de Lousada

A administração não adianta quantas pessoas estão infetadas, mas informa que já foi acionado o plano de contingência para que todos os utentes e funcionários sejam testados.







Adianta ainda que para já todos os doentes estão em situação clínica estável.

23 surtos ativos em lares

Um protocolo entre a Segurança Social e a Cruz Vermelha garante 11 funcionários, um médico e dois enfermeiros para darem assistência aos utentes positivos.





Marcha contra Festa do Avante!

Em Póvoa de Santarém, todos os utentes do lar que não têm Covid-19 começaram já transferidos para um lar em Fátima.No lar da póvoa de Santarém ficam os utentes infetados. Foram identificados 55 casos. Nos últimos dois dias, surgiram mais 24 infeções.Em Vila Nova de Famalicão, um lar para pessoas com deficiência tem 12 casos.Dois utentes estão internados e dez estão a ser acompanhados no lar residencial "A Minha Casa" que faz parte da Associação Famalicense de Prevenção e Apoio à Deficiência. Em quarentena, estão 14 funcionárias.A Maternidade Alfredo da Costa em Lisboa tem cinco profissionais infetados. São dois enfermeiros e três assistentes operacionais.Em Arouca, já há 149 casos. Para além das famílias da comunidade, o surto tem duas cadeias de transmissão: o lar de Santa Cruz de Alvarenga onde há 68 casos positivos e os bombeiros voluntários.De acordo com o último boletim epidemiológico, morreram mais três pessoas em 24 horas. As infeções voltaram a disparar. Há 390 novos casos. É o terceiro número mais elevado dos últimos 56 dias.Nos hospitais há menos 13 doentes internados e menos três nos Cuidados Intensivos.Um grupo de moradores do Seixal convocou para hoje uma marcha lenta em automóvel na freguesia da Amora, de forma a mostrar o descontentamento pela realização da Festa do Avante! no concelho, no distrito de Setúbal."Nós estamos bastante indignados com a situação que o evento pode trazer com muitas pessoas a afluir ao Seixal", explicou à Lusa Sónia Alves, uma das organizadoras do movimento "Seixal Sim Covid Não", constituído por moradores do concelho.A marcha é "apartidária" e vai iniciar-se pelas 18:00 no Complexo Desportivo Carla Sacramento, terminando na rua Infante D. Augusto, na Amora, a freguesia onde também se vai realizar o evento comunista, entre 4 a 6 de setembro.