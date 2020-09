Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





9h50 - Rússia regista 5,195 novos casos e 61 mortes



O total de casos ascende a 1,025,505, o quarto maior registo a nível mundial.





9h20 - EUA registam 805 mortos e mais de 43 mil casos nas últimas 24 horas



Os Estados Unidos registaram 805 mortos e 43.043 infetados nas últimas 24 horas, de acordo com uma contagem independente da Universidade Johns Hopkins.



Com este balanço diário, os EUA elevaram o número de óbitos para 188.501 e o de casos confirmados para 6.242.039.



Apesar de Nova Iorque não ser mais o estado com maior número de infeções, continua a ser aquele com mais mortes, superando França ou Espanha.







8h20 - Índia regista novo máximo diário de infeções com mais de 90 mil casos







A Índia contabilizou 90.632 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo máximo diário no país, que nas últimas semanas tem registado o maior número de infeções, de acordo com o Ministério da Saúde indiano.





Mais de um milhão de casos foram detetados na Índia em menos de duas semanas. As autoridades dizem que os testes diários no país excedem agora um milhão.





Nas últimas 24 horas, a Índia registou 83.341 infeções, acumulando 4.113.811 milhões desde o início da pandemia e aproximando-se do Brasil (o segundo país do mundo com mais casos), com 4.123.000 contágios, segundo os dados oficiais.





Também nas últimas 24 horas o país registou mais 1.065 mortes, elevando o total de óbitos para 70.626.



Covid-19. Melbourne vê confinamento alargado por duas semanas

A grande área de Melbourne entrou numa nova fase de confinamento a 9 de julho, depois de um aumento de casos.







Mais de 25 mil candidaturas às medidas de apoio à manutenção do emprego

Maior número de infeções dos últimos quatro meses

Portugal registou ontem o número mais elevado de infeções dos últimos quatro meses.





O confinamento estrito na cidade de Melbourne foi alargado por mais duas semanas, com as autoridades a dizer que o número de casos não desceu o suficiente. O aliviar de medidas só vai acontecer a partir de outubro.O estado de Vitória tem sido o epicentro da segunda vaga no país, com 90% das 753 mortes na Austrália. O país registou 26000 casos numa população de 25 milhões.A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 875.703 mortos e infetou mais de 26,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.É o número de candidaturas que chegaram ao Ministério do Trabalho. Os dados do Governo referem ainda que foram já aprovadas mais de 19 mil candidaturas relativas a quase 257 mil postos de trabalho, num apoio de quase 230 milhões de euros.O Ministério do Trabalho lembra que as empresas que recorram a estes mecanismos estão impedidas de despedir trabalhadores no período de concessão dos apoios e nos dois meses seguintes.Foram registados mais 486 casos, um aumento de 0,8%. 47% diagnosticados na região de Lisboa e Vale do Tejo e 41% o norte do país.Contam-se ainda mais cinco vítimas mortais.Desde o início da pandemia, contabilizam-se um total de 1.838 mortes e 59 mil 943 casos de infeção.Em internamento estão mais seis doentes do que na sexta-feira, o que eleva o total para 345 o número de pessoas em internamento.