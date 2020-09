Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

10h14 - Áustria enfrenta uma segunda vaga do novo coronavírus



A Áustria entrou na "segunda vaga" de infeções pelo novo coronavírus, declarou este domingo o chanceler Sebastian Kurz, numa altura em que o número de casos positivos continua a aumentar no país.



De sexta-feira para sábado, este país de nove milhões de habitantes registou perto de 870 novos casos, mais de metade dos quais na capital.



No total, a Áustria conta com 33.000 casos de covid-19 e 750 mortes desde o início da pandemia.



"Nós estamos no início da segunda vaga", declarou, num comunicado, Sebastian Kurz, advertindo que o país atingirá brevemente cerca de mil novos casos por dia.



O chanceler apelou à população que respeite estritamente as medidas antivírus e que reduza ao máximo os contactos.







10h09 - Algarve. Comerciantes e turistas contestam medidas de contingência



Em Albufeira, comerciantes e turistas estão descontentes com as medidas de contingência decretadas pelo Governo para combater a pandemia. Contestam as limitações no consumo de álcool e nos horários de bares e restaurantes.

10h06 - PSP dispersou ajuntamentos no Bairro Alto e no Cais do Sodré



A PSP voltou ontem, à noite, a dispersar ajuntamentos em Lisboa, no Bairro Alto e no Cais do Sodré. A polícia tem feito ações de sensibilização todos os dias nestas zonas da capital portuguesa.



Nesta ação, que a RTP acompanhou, estiveram duas equipas de intervenção rápida e elementos da primeira divisão e da esquadra do Bairro Alto.



Ontem à noite, foram aplicadas multas a dois estabelecimentos por incumprimento de horários.



A partir de terça-feira, ficam proibidos os ajuntamentos superiores a 10 pessoas.

09h37 - Imigrantes com empregos precários mais atingidos pela crise e abusos



Os imigrantes com empregos precários começaram cedo a sentir o impacto da pandemia em Portugal, perdendo os trabalhos ou fazendo mais por menos dinheiro e ficando com a casa em risco e dependentes da ajuda alimentar, segundo uma associação.



Nilzete Pacheco, fundadora e diretora da Associação Lusofonia Cultura e Cidadania, uma organização com sede em Lisboa de apoio aos imigrantes, disse à agência Lusa que esta organização não tem tido mãos a medir com os pedidos de ajuda, desde que a covid-19 chegou a Portugal.



Ao todo, esta associação de apoio aos imigrantes já ajudou perto de 400 famílias que, numa primeira fase, ali acorreram para receber os únicos alimentos que consumiam.



"Tinham fome. Muitos não comiam mais nada a não ser os bens alimentares que lhes entregávamos", disse, referindo-se aos capazes feitos com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e o Banco Alimentar Contra a Fome.







09h33 - África com 146 mortos e 7.487 novos casos em 24 horas



África registou 146 mortos devido à covid-19 nas últimas 24 horas, passando a um total de 32.502 em 1.346.658 casos de infeção, de acordo com os números mais recentes da pandemia no continente.



Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas registaram-se, nos 55 Estados-membros da organização, mais 7.487 novos casos de infeção com o novo coronavírus, metade dos quais no norte de África, e houve mais 7.231 recuperados, para um total de 1.083.438.



O maior número de casos e mortos continua a registar-se na África Austral, que passou hoje as 700 mil infeções (701.396) e regista 16.486 óbitos. Só a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza 648.214 casos e 15.427 mortos.



O norte de África, a segunda zona mais afetada pela pandemia, tem agora 269.575 pessoas infetadas e 9.409 mortos e na África Ocidental o número de infeções subiu para 168.020 e o de vítimas mortais para 2.509.



Na região da África Oriental, há 151.501 casos e 2.979 mortos, e na África Central estão contabilizados 56.170 casos e 1.059 óbitos.



O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 5.627 mortos e 100.856, seguindo-se a Argélia, com 1.605 mortos e 48.010 casos.



Marrocos contabiliza 84.435 infetados e 1.553 vítimas mortais.



Nos seis países mais afetados estão também a Nigéria, com 56.177 infetados e 1.078 mortos, e a Etiópia, com 63.888 infetados e 996 mortos.







08h51 - Pandemia obriga pela primeira vez a reunião virtual da Assembleia Geral da ONU





A 75.ª Assembleia-Geral terá lugar a partir de 3ª feira, mas pela primeira vez a reunião realiza-se, com muito poucas excepções, com os líderes mundiais a participarem virtualmente, sem saírem dos respectivos países.



Houve um convite expresso da organização a que os participantes ficassem "em casa" e se dirigissem à assembleia com discursos pré-gravados, a transmitir depois, ao longo de vários dias entre 22 e 29 de setembro.



Dos 193 Estados-membros da ONU, os Estados Unidos destacam-se até agora pelo anúncio de que o seu presidente, Donald Trump, tenciona usar fisicamente a tribuna da Assembleia-Geral, a curta distância das eleições presidenciais norte-americanas. Mas Trump apenas tem de deslocar-se a Nova Iorque para fazer o discurso e ficará, de qualquer modo, dentro do seu país.

08h27 - Infecciologista brasileiro desmente Bolsonaro





Em declarações à agência Lusa, David Urbaez, médico e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, não vê esboçar-se qualquer queda sustentada nos índices de mortos e contágios pela covid-19 no Brasil. Urbaez criticou governos estaduais e prefeituras por uma obsessão economicista que relega para segundo plano a proteção da saúde dos cidadãos.



O infecciologista admitiu que "neste momento temos uma ligeira queda nos índices da covid-19", mas negou que se trate de algo significativo. "Temos muitas variáveis completamente soltas, sem qualquer ação de controlo por parte das autoridades, que são fundamentais", explicou em seguida.



"Trata-se de uma queda muito lenta, e se acontecer qualquer modificação no meio desse caminho, como a reabertura de algumas atividades, como espetáculos culturais ou a permissão de publico nas bancadas de jogos desportivos, onde há uma grande quantidade de pessoas a circular, voltará a haver uma elevação no número de contágios e mortes, certamente", acrescentou ainda.



O Brasil continua a ser o segundo país com maior número de mortos em todo o mundo (131.210) e o terceiro com mais casos (4,3 milhões).





06h50 - Índia com 1.114 mortos e 94.372 infeções nas últimas 24 horas



Segundo um balanço independente da Universidade Johns Hopkins citado pela Lusa, a Índia registou 1.114 mortes de Covid-19 nas últimas 24 horas, além de mais 94.372 novos casos.



Desde o início da pandemia, contam-se no país 4,75 milhões de infeções e 78.586 mortos.



Em todo o mundo, a Índia encontra-se apenas atrás dos Estados Unidos no número de infeções, e atrás dos Estados Unidos e do Brasil no número de mortes.

06h26 - Trump infringe regras antipandémicas para fazer campanha no Nevada





A campanha do candidato presidencial Donald Trump violou ontem as limitações decretadas no Estado do Nevada para as presenças em locais públicos, que não deveriam exceder 50 pessoas. Trump falou a milhares de pessoas, a maioria sem máscara, no aeroporto da pequena localidade de Minden.