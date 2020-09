Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

08h30 - OMS espera aumento do número de mortes na Europa em outubro e novembro



A Organização Mundial da Saúde (OMS) espera um aumento no número de mortes por covid-19 na Europa durante os meses de outubro e novembro, que serão "mais duros" por causa da pandemia, revelou o diretor regional da organização para a Europa.



"Vai ficar mais difícil. Em outubro e novembro veremos uma mortalidade maior", disse Hans Kluge em entrevista à Agência France Prece (AFP), quando o número de casos registados disparou no velho continente, mas com um número de mortos diário quase estável.





07h50 - Regresso à escola





As escolas públicas podem começar a abrir portas a partir de hoje e voltar a receber os alunos do 1.º ao 12.º ano, que regressam ao ensino presencial, interrompido em março devido à pandemia de covid-19.



No novo ano letivo, que começa entre hoje e quinta-feira, professores, estudantes e funcionários vão experienciar uma escola diferente, em relação aos anos anteriores, com um conjunto de regras e normas de funcionamento que foram implementadas para ajudar a manter a escola aberta o máximo tempo possível.



Ao contrário do que aconteceu em março, quando todas as escolas foram encerradas para conter a propagação do novo coronavírus, o ensino presencial vai ser a regra e o encerramento uma medida de último recurso, tomada apenas em situações de "elevado risco", segundo a Direção-Geral da Saúde.



Para isso, o uso de máscaras vai ser obrigatório para todos a partir do 2.º ciclo, o distanciamento físico será, sempre que possível, de pelo menos, um metro e entre os diferentes espaços da escola, que serão higienizados frequentemente, estão definidos circuitos de circulação.



Estas são algumas das principais regras que foram definidas pelo Ministério da Educação e pela Direção-Geral da Saúde, mas na organização e funcionamento das escolas, os diretores foram mais além.





Uma festa privada que estava a decorrer na madrugada de hoje a bordo de duas embarcações no Estoril, foi interrompida pela Polícia Marítima por o ajuntamento de pessoas ser superior ao permitido no quadro da pandemia covid-19.



Contactada pela agência Lusa, fonte da Autoridade Marítima Nacional indicou que as duas embarcações partiram da marina de Cascais e fundearam juntas em frente ao Estoril, onde foram abordadas pelo comando-local da Polícia Marítima de Cascais.







07h45 - Brasil com mais de quatro centenas de mortos





O Brasil registou 415 mortos e 14.768 novos infetados com covid-19 nas últimas 24 horas, informaram hoje as autoridades de Saúde do país, acrescentando ainda que estão a investigar a relação de 2.474 óbitos com a doença.



O Brasil totaliza agora 131.625 vítimas mortais e 4.330.455 casos confirmados desde o início da pandemia, registada oficialmente no país no final de fevereiro.









Portugal regista mais sete óbitos



O último boletim epidemiológico da DGS revela que Portugal registou mais sete vítimas mortais devido à covid-19, contando também mais 673 casos confirmados. Assim, o país regista perto de 64 mil casos confirmados da doença e um total de 1867 óbitos.



Existem mais 175 pessoas recuperadas, num total de 44 mil pessoas, 452 pessoas estão internadas, sendo que 57 estão nos cuidados intensivos.



A DGS indica que seis mortes foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo e outra na região do Norte. Em vigilância estão 36.398 contactos, mais 343 em relação a sábado.