Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI















08h14 - A China atingiu hoje 33 dias consecutivos sem infeções locais de covid-19, mas registou 32 casos oriundos do exterior, nas últimas 24 horas, um aumento relativamente a quinta-feira.







08h12 - Estados Unidos com 928 mortos e 44.254 casos nas últimas 24 horas





08h09 - Índia com 1.174 mortos e mais de 96 mil casos nas últimas 24 horas





08h00 - México com 201 mortos e 3.182 novos casos nas últimas 24 horas





07h50 - O Brasil somou 829 mortes e 36.303 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, informaram hoje as autoridades de Saúde, que investigam ainda a eventual relação de 2.396 óbitos com o novo coronavírus.



De acordo com o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, 324 das 829 mortes ocorreram nos últimos três dias, mas só foram incluídas nos dados de hoje, após confirmação da causa de óbito.



O país sul-americano totaliza agora 134.935 vítimas mortais e 4.455.386 casos diagnosticados desde o início da pandemia no país, registada oficialmente em 26 de fevereiro.







Nas últimas horas





O primeiro-ministro convocou com caráter de urgência, para hoje, em São Bento, uma reunião do gabinete de crise para o acompanhamento da evolução da covid-19 em Portugal.



O encontro, que deve começar às 11:30, surge na sequência do "contínuo aumento" de novos casos diários de infeção com o novo coronavírus e pela necessidade de "reforçar a sensibilização dos cidadãos para a adoção de medidas de prevenção e de segurança contra a covid-19".



Do gabinete de crise, que se reuniu pela última vez em 29 de junho, em São Bento, fazem parte os ministros de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, de Estado e da Presidência, Marina Vieira da Silva, de Estado e das Finanças, João Leão, da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, da Administração Interna, Eduardo Cabrita, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, da Saúde, Marta Temido e das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.



Integram ainda este gabinete de crise os secretários de Estado dos Assuntos Parlamentares, Adjunto do Primeiro Ministro, Adjunto e da Defesa, da Juventude e Desporto e da Mobilidade.







Portugal contabilizou no último relatório mais 10 mortos relacionados com a covid-19 e 770 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).



Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.888 mortes e 66.396 casos de infeção.



A DGS indica que cinco mortes foram registadas na região Norte, duas na região de Lisboa e Vale do Tejo, duas na região Centro e uma na região do Algarve.



Em vigilância estão 37.804 contactos, mais 517 do que na quarta-feira.



O número de casos é o mais alto desde 16 de abril, quando foram registados 750.



Quanto às mortes este é o número mais elevado desde 03 de julho, dia em que foram registadas 11 mortes em Portugal por Covid-19.



Os dados indicam ainda que 480 pessoas com covid-19 estão internadas nos hospitais (menos duas em relação a quarta-feira), das quais 59 (menos duas) em unidades de cuidados intensivos.



Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se verifica o maior número de infeções no país, foram notificados 373 novos casos, contabilizando 33.960 casos de infeção e 711 mortes desde o início da pandemia.



A região Norte regista hoje mais 255 casos, somando agora um total de 23.984, com 864 mortos.



Na região Centro registaram-se mais 97 casos, tendo agora 5.480 infeções e 256 mortos contabilizados desde o início da pandemia.



No Alentejo foram registados mais 14 casos de covid-19, totalizando 1.231 casos e 23 mortos até agora.



A região do Algarve tem hoje notificados mais 27 casos de infeção, somando um total de 1.304 casos e 19 mortos por covid-19.



Na região autónoma dos Açores foi registado um novo caso nas últimas 24 horas, somando 241 infeções 15 mortos desde o início da pandemia.



A Madeira regista mais três casos, contabilizando 196 infeções, sem óbitos até hoje.



Nas últimas 24 horas 266 doentes recuperaram, pelo que 44.794 pessoas já superaram da infeção desde o início da pandemia em Portugal.



Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.



No total, o novo coronavírus já afetou em Portugal pelo menos 29.987 homens e 36.409 mulheres, de acordo com os casos declarados.



Do total de vítimas mortais, 952 eram homens e 936 mulheres.



O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.