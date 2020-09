Mais atualizações

A Covid-19 é causada por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, identificado no final de dezembro de 2019 em Wuhan, no centro da China.



A Bélgica transpôs este domingo a barreira dos 100 mil casos de infeção pelo novo coronavírus, após uma aceleração de testes positivos nas últimas semanas.O país de 11,5 milhões de habitantes regista 100.748 casos de Covid-19 e 9944 mortes.A Bélgica figura, juntamente com a Espanha e a Suécia, em particular, no grupo dos Estados europeus com mais contágios.No fim de semana tinha cerca de 8600 casos por milhão de habitantes, em comparação com 6800 em França.No Brasil, milhares de voluntários estão desde julho a testar as vacinas chinesa e inglesa para a Covid-19. Estes voluntários trabalham na linha da frente contra o coronavírus, com alto risco de contaminação.Pedro Sá Guerra, correspondente da RTP no BrasilA RTP acompanhou um fisioterapeuta que já concluiu a segunda fase dos ensaios da vacina chinesa.O antigo diretor-geral da Saúde Constantino Sakellarides considera provável que o país esteja a enfrentar uma nova onda epidémica.O presidente da Associação Portuguesa de Médicos também olha com preocupação para os números e avisa que é importante antecipar as medidas de combate previstas para o inverno.Os britânicos que não respeitem o confinamento em caso de infeção pelo SARS-CoV-2 estão arriscam uma multa que pode atingir as dez mil libras, o equivalente a 11 mil euros, anunciou ontem o Governo do Reino Unido.O primeiro-ministro, Boris Johnson, apresentou no sábado novas restrições para os habitantes das regiões do norte, noroeste e centro de Inglaterra, zonas mais afetadas pela doença.Entre outras medidas, foi decretada uma obrigação legal de auto-confinamento, a partir de 28 de setembro, para pessoas que tenham testado positivo para o novo coronavírus ou a quem o Serviço Nacional de Saúde ordenar que o faça."A melhor maneira de combater o vírus é que cada um siga as regras e que as pessoas em risco de transmitir a doença se isolem", sustenta Boris Johnson em comunicado.Os Estados Unidos registaram 778 mortes causadas pela Covid-19 e 41.661 infetados em 24 horas, segundo a Universidade Johns Hopkins.Desde o início da pandemia, a maior potência mundial contabilizou 199.255 óbitos e 6.764.198 casos.Nova Iorque já não é o Estado com o maior número de infeções, mas continua a ser aquele que acumula mais mortes (33.081), um número superior ao de países como França ou Espanha.Os Estados Unidos são o país com mais mortos e também com mais casos de infeção confirmados.As autoridades de saúde da Índia registaram 1133 mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas e 92.605 novos casos.Desde o início da pandemia, o país reportou mais de 5,4 milhões de infeções, que resultaram em 86.752 óbitos.Por outro lado, a Índia tem também o maior número de doentes recuperados em todo o mundo, com uma taxa de recuperação de cerca de 80 por cento, indicam os dados da universidade norte-americana Johns Hopkins.O surto de Covid-19 num lar de Vimioso, em Bragança, fez no sábado a segunda vítima moral. Há 36 casos entre utentes e funcionários.Em Ourique, o surto que também atingiu um lar propagou-se a familiares de utentes e profissionais de saúde. Já são 43 os infetados pelo novo coronavírus.Segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de sábado, o país registou o número mais elevado de novos casos de Covid-19 desde o último pico, a 10 de abril.Foram reportados mais 849 casos de infeção pelo SARS-CoV-2. O total, desde o início da pandemia, é agora de 68.025.Entre sexta-feira e sábado morreram mais cinco pessoas vítimas da Covid-19, para um total de 1899 óbitos.Há mais 32 doentes internados e mais sete em unidades de cuidados intensivos.A pandemia da Covid-19 já causou pelo menos 953.025 mortes e mais de 30,5 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Após a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia, em fevereiro deste ano, o Continente Americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.Só o México registou 455 mortes e 5167 contágios em 24 horas, adiantaram no sábado as autoridades sanitárias daquele país.Desde o início da pandemia, o país acumula 694.121 casos da doença, que resultaram em 73.258 mortos.O Ministério mexicano da Saúde adianta que 81.424 casos suspeitos aguardam os resultados dos testes efetuados.A Covid-19 é já a quarta causa de morte em solo mexicano, depois das doenças cardíacas, da diabetes e do cancro, segundo o Instituto de Estatística e Geografia.O México é o sétimo país com o maior número de infeções e o quarto em óbitos, atrás de Estados Unidos, Brasil e Índia.