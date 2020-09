Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Covid-19. Aulas suspensas em escolas de Lisboa e Penedono

Segunda morte em Carção

Número de mortes sobe

Na Escola Básica de Penedono, em Viseu, as aulas estão suspensas depois de ter sido detetado um caso de infeção pelo novo coronavírus. Uma das três cozinheiras da cantina da escola está infetada.A escola com cerca de 200 alunos vai estar hoje encerrada para trabalhos de desinfeção.O caso foi detetado depois da Autoridade de Saúde ter decidido realizar testes aos assistentes operacionais e técnicos das escolas do concelho.Idêntico cenário numa escola em Lisboa. As aulas do 1º ciclo na escola pública das Laranjeiras, em Lisboa, foram suspensas. Um dos funcionários está infetado com o novo coronavírus.Os outros três vão realizar testes e cumprir isolamento de 14 dias.A direção do Agrupamento sublinha que já pediu à Câmara Municipal de Lisboa a colocação de outros assistentes operacionais na escola.Há uma segunda morte no lar de Carção, no concelho de Vimioso, em Bragança.No total estão 36 pessoas infetadas pelo novo coronavírus. São 27 idosos e nove funcionários. Dois idosos estão internados no Hospital de Bragança.O primeiro caso foi detetado na sexta-feira após a doença ter sido detetada num idoso que morreu.Em Ourique, há 43 casos de Covid-19, com origem no lar da aldeia de Santa Luzia. A maioria dos infetados está assintomática, mas há uma pessoa internada no Hospital de Beja.No concelho já foram testadas centenas de pessoas.O último boletim epidemiológico revela que morreram mais 13 pessoas com Covid-19 em Portugal. É o número mais elevado de mortes desde 9 de julho.Há mais 552 pessoas infetadas. A região Norte ultrapassou Lisboa com 273 casos, cerca de 49% do total nacional.Lisboa, com mais 179 infetados representa 32%.O número de internamentos também subiu, com mais 14 pessoas hospitalizadas.