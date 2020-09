Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

8h58 - Peru supera os 32 mil mortos





O Peru, país com a maior taxa de mortalidade do mundo por covid-19, ultrapassou as 32 mil óbitos nesta sexta-feira, uma média de 98 mortes por 100 mil habitantes, segundo dados oficiais.





Os números, contudo, demonstram também que a taxa de mortalidade continua a diminuir. Pelo segundo dia consecutivo, as mortes diárias caíram para menos de 100 e os registos de óbitos a nível nacional estão próximos de regressar aos níveis normais antes da pandemia.



Os casos confirmados desde o início da pandemia estão perto de atingir os 800 mil, o que mantém o Peru como o quinto país do mundo em número de infetados.



No total, foram mais de 5.600 casos novos nas últimas 24 horas, o que elevou o número de contágios para 794.584.







8h37 - China com 15 casos importados





A China anunciou este sábado 15 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, todos importados, com o país a acumular 41 dias sem registar contágios locais.







8h15 - México com mais 405 mortos e 5.401 casos





O México registou 405 mortos e 5.401 infestados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 75.844 e de casos para 720.858.







O México ocupa o quarto lugar no mundo em número de mortes, atrás dos Estados Unidos, Brasil e Índia, e é o sétimo em número de casos.







8h12 - Argentina regista 443 mortos e 13 mil casos nas últimas 24 horas





A Argentina registou 443 mortos e 12.969 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, anunciaram as autoridades na sexta-feira.







Com este novo balanço, o país elevou o total de óbitos para 15.208 e de casos para 691.235, desde o início da pandemia.





O último balanço indicou que 546.924 pacientes foram dados como recuperados e que 3.595 pessoas permanecem internadas em unidades de cuidados intensivos.







8h00 - EUA ultrapassa os sete milhões de infetados





Os Estados Unidos ultrapassaram na sexta-feira os sete milhões de infetados por Covid-19 e as 203 mil mortes desde o início da pandemia, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.





Só desde 31 de agosto, o país mais afetado no mundo pelo novo coronavírus - com 7.027.348 casos desde o começo da pandemia -, registou um milhão de novos casos e 20 mil mortes.





Na sexta-feira, o número oficial de mortes por covid-19 chegou a 203.549 em todo o país.