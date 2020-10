Mais atualizações

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

O quadro internacional

Em Portugal

Vai haver um reforço do Serviço Nacional de Saúde até ao final do ano. O Governo pomete contratar 4300 profissionais.

O Presidente e a primeira-dama dos Estados Unidos testaram positivo para o SARS-CoV-2. Donald e Melania Trump estão em confinamento.O diagóstico foi confirmado pelo próprio Trump na rede social Twitter.A decisão de se submeterem ao teste para despiste do SARS-CoV-2 foi tomada depois de uma colaboradora próxima do Presidente norte-americano ter contraído o coronavírus.A assessora viajou com Presidente na terça-feira, quando saíram de Washington para Ohio, onde se realizou o debate presidencial com Joe Biden.O diagnóstico do 45.º Presidente vem lançar a dúvida sobre o calendário do processo eleitoral em curso.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 34 milhões de casos de infeção em todo o mundo, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia, em fevereiro, o Continente Americano mantém-se atualmente como aquele que tem mais casos confirmados e mais mortes.A Covid-19 é a doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, identificado no final de dezembro em Wuhan, cidade do centro da China.O mais recente boletim epidmiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de quinta-feira, reportava mais seis mortes provocadas pela Covid-19.O número de infetados voltou a subir: mais 854 casos, o valor mais alto em cinco dias.Os internamentos continuam também a aumentar: mais 16 pessoas num total de 682.Há 107 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos.Há dois novos surtos em lares de Trás-os-Montes, um em Salto, Montalegre, e outro na Misericórdia de Bragança.Em Alenquer, um homem contagiou outros dez, enquanto jogavam cartas no jardim de uma aldeia.