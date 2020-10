Mais atualizações

A Índia registou 75.829 casos de infeções nas últimas 24 horas, anunciaram hoje as autoridades, um dia após o país ter ultrapassado as 100.000 mortes causadas pela covid-19.Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou 101.782 mortos e mais de 6,5 milhões de casos, com o número total de infeções a saltar de um milhão em meados de julho para mais de seis milhões em menos de dois meses e meio.A Índia continua a registar o maior número de casos diários a nível mundial, mas com uma taxa de recuperação superior a 83%. O número de pessoas curadas ultrapassou os 5,5 milhões,