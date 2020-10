Mais atualizações

08h05 - Trump à chegada à Casa Branca

Ainda não tinha entrado nas residência e, sem máscara, já gravava um vídeo para meter na rede social Twitter. Aqui, o Presidente dos EUA voltou a afirmar que as vacinas vão chegar a qualquer momento.

08h01 - Mais 323 mortos e 11.946 infetados em 24 horas no Brasil



O quadro internacional

Conselheiros de Estado testados

O quadro em Portugal



O Presidente norte-americano apelou à prevenção, mas pediu também às pessoas que não tivessem medo. Fê-lo num discurso gravado em vídeo e publicado nas redes sociais.O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, considera que houve falta de transparência na comunicação oficial sobre o estado de saúde de Trump. Foi numa entrevista ao canal de televisão norte-americano NBC.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de um milhão e 30 mil mortos e mais de 35,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da France Presse.A doença é causada por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, identificado no final de dezembro de 2019 em Wuhan, no centro da China.Os conselheiros de Estado testaram negativo para a Covid-19. A presidente da Comissão Europeia também teve o segundo teste negativo. Ainda assim, Ursula Von Der Leyen optou por ficar em isolamento até à tarde desta terça-feira.Os conselheiros foram testados depois de António Lobo Xavier, que esteve na reunião da passada terça-feira ter revelado estar infetado.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, explicou que não foi necessário ficar em confinamento porque, desde terça-feira já fez três testes, todos com resultado negativo. Além disso, o contacto com Lobo Xavier não foi considerado de alto risco.Morreram mais 13 pessoas com o novo coronavírus em Portugal entre domingo e segunda-feira: sete na região de lisboa, três no Norte, duas no Centro e uma no Alentejo.Há mais 734 casos positivos de infeção e estão internadas 701, mais 19 do que no dia anterior. Permanecem nos cuidados intensivos 106 doentes. Foram dadas como recuperadas mais 247 pessoas.Há 27.413 casos ativos em portugal, mais 474 face à véspera.Os surtos nos lares continuam a multiplicar-se em todo o país. O Sindicato Independente dos Médicos afirma que a situação que se vive nessas instituições é inqualificável.