Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





08h24 - Província moçambicana quer crianças com máscara ou pode recolhê-las das ruas



As autoridades da província de Manica, no centro de Moçambique, lançaram hoje um apelo para que as crianças que vendem nas ruas usem máscaras para prevenção da covid-19, caso contrário pondera recolhê-las pela polícia.





08h14 - OMS admite que vacina contra a Covid-19 pode estar disponível até ao final do ano





08h02 - República Checa com número recorde de novos casos, 4457 em 24 horas





República Checa está com um dos maiores aumentos per capita de novos casos da Europa





08h00 - Ucrânia cmo um número recorde de novos casos, 4753 em 24 horas





07h59 - Bulgária com um número recorde de novos casos, 436 em 24 horas





07h54- Brasil regista 819 mortes e 41.906 novos casos em 24 horas





07h49 - Trump suspende negociações com democratas sobre novo plano de ajuda



O Presidente dos Estados Unidos suspendeu abruptamente as negociações com os democratas sobre uma nova ajuda para famílias e empresas afetadas pela pandemia do novo coronavírus.



"Pedi aos meus representantes que parassem de negociar até depois das eleições", escreveu na rede social Twitter, acusando a líder democrata Nancy Pelosi de não negociar "de boa fé".



"Assim que eu ganhar, votaremos num grande plano de ajuda que se concentrará nos trabalhadores e pequenas empresas americanas", acrescentou, adiando as negociações para depois da eleição presidencial agendada para 03 de novembro.