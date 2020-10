Mais atualizações

Surto na Universidade do Porto com mais casos

O quadro em Portugal

O quadro internacional

O Presidente da Argentina anunciou, na sexta-feira, o 13.º prolongamento do confinamento, com restrições mais duras em 18 das 24 províncias do país, até 25 de outubro.O anúncio foi feito no mesmo dia em que as autoridades sanitárias argentinas reportaram, em 24 horas, 551 mortos e 15.099 casos de Covid-19, elevando o total de óbitos, desde o início da pandemia, para 23.225 e o de infetados para 871.468.Há unidades públicas de saúde a enfrentar dificuldades crescentes. Com o número de novos casos a aumentar todos os dias, o rastreio de contactos revela-se difícil.De acordo com o semanário, as equipas responsáveis não têm mãos a medir, o que impede que as cadeias de transmissão sejam travadas a tempo.Sintra, Odivelas e algumas unidades de Lisboa estão com sérias dificuldades, além de outras na Região Norte.A prioridade das autoridades de saúde é contactar os infetados, mas está a ser difícil chegar aos contactos que essas pessoas tiveram. Especialistas alertam para a necessidade do reforço das equipas.Em virtude da subida do número de casos, o Presidente da República avisava na sexta-feira que poderia ser necessário "repensar o Natal em família".Marcelo Rebelo de Sousa falou de uma situação grave, ressalvando que não deve haver dramatismo.Subiu para 79 o número de estudantes do programa Erasmus da Universidade do Porto com Covid-19.A instituição avança que foram detetados ontem mais 38 casos positivos, passando de 41 para 79 o número de estudantes infetados.Os casos positivos distribuem-se por várias faculdades e diferentes cursos, mas não foram registados casos de contágio dentro das instalações.Também o Instituto Politécnico do Porto confirma que tem 20 estudantes infetados, sendo que 14 são do programa Erasmus e sete são nacionais.Portugal voltou a ultrapassar na sexta-feira a barreira dos mil novos casos de infeção por dia. Registaram-se 1394 infetados e morreram mais 12 pessoas vítimas da Covid-19.Desde o início da pandemia, já morreram 2062 pessoas.O número de pessoas internadas também subiu. São mais de 800. Nos cuidados intensivos há 125 doentes.Os convívios familiares, como casamentos e batizados, estão na origem de 67 por cento dos novos casos de infeção.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de um milhão e sessenta e três mil mortos e mais de 36,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.O Brasil somou 682 mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas, aproximando-se dos 150 mil óbitos (149.639) desde o início da pandemia.Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério brasileiro da Saúde, está sob investigação a possível relação de 2310 vítimas mortais com a doença causada pelo novo coronavírus.Quanto às infeções, o Brasil totaliza 5.055.888 casos confirmados, sendo que 27.444 foram registados nas últimas 24 horas.Ao todo, 4.433.595 de pessoas diagnosticadas já recuperaram da doença no Brasil, país lusófono mais atingido pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo. Permanecem sob acompanhamento médico 472.654 infetados.São Paulo, o Estado mais rico e populoso do país, com 46 milhões de habitantes, é o foco da pandemia no país. Acumula um total de 1.028.190 casos confirmados.