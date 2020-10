Mais atualizações

"Há várias semanas que o SIM vem alertando para a gravíssima insuficiência de médicos nas equipas dos Serviços de Urgência, em especial nas áreas metropolitanas", lê-se no texto.

Tendas reativadas no Porto

Mais casos na segunda vaga

O quadro em Portugal

O quadro internacional



O Presidente dos Estados Unidos já não corre o risco de contagiar terceiros com a Covid-19, garante o médico Sean Conley, nove dias depois de Donald Trump ter testado positivo para o novo coronavírus."Esta noite [sábado], é com satisfação que anuncio que, além de o Presidente preencher todos os critérios para o fim em segurança do isolamento, à luz dos padrões atualmente reconhecidos, também já não corre o risco de transmitir (o vírus) a outras pessoas", afirmou o médico da Casa Branca.Conley referia-se aos critérios dos Centros de prevenção e de luta contra as doenças, principal agência federal norte-americana em matéria de saúde pública.Os Estados Unidos registaram 735 casos mortais de Covid-19 e mais 51.069 infeções em 24 horas, segundo a Universidade Johns Hopkins.Este último balanço, das 20h00 de sábado (1h00 de domingo em Lisboa), elevou o total de óbitos para 214.305 e o de casos para 7.709.628 desde o início da pandemia.O Sindicato Independente dos Médicos apelou nas últimas horas ao Governo para que se concentre meios na busca de soluções para a resposta à pandemia da Covid-19, "em vez de maquilhar a realidade". A estrutura entende mesmo que a preparação de recursos foi negligenciada."O SIM responsabiliza mais uma vez o Ministério da Saúde que, com a permanente preocupação em adornar a realidade, negligenciou a preparação e aprovisionamento em recursos humanos (que não só os médicos), quer dos hospitais, quer dos cuidados de saúde primários, quer das unidades de saúde pública, tendo tido tempo para tal desde março e sabendo que com a entrada no outono/inverno a situação agravar-se-ia", afirma em comunicado o SIM.Apontando ao boletim epidemiológico de sábado, que reportou o maior número de novos infetados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia - "1642 novos casos, equivalentes a mais de cinco mil na Alemanha ou oito mil em Espanha" - , a estrutura sindical reitera o apelo para que o Governo "se concentre na organização de soluções".Marta Temido assegurou no sábado que têm sido tomadas decisões para melhorar as condições em que os médicos trabalham.A ministra da Saúde destacou o regime excepcional criado no início de março e que permitiu a contratação a prazo de mais de quatro mil profissionais.O Hospital de São João, no Porto, reativou as tendas de triagem à Covid-19, por causa do aumento de casos suspeitos. São quatro tendas de adultos e duas de crianças.Em caso de necessidade, há ainda a possibilidade de reativar um conjunto de contentores que não são usados desde o fim de maio.Só na sexta-feira o São João recebeu 150 suspeitos de infeção.Ouvido no, o infecciologista António Silva Graça alertou no sábado que a segunda vaga da pandemia vai ter mais casos do que a primeira.O especialista salienta que dois terços das camas destinadas a doentes com Covid-19 estão já ocupadas.Portugal registou ontem o maior aumento diário de novos casos desde o início da pandemia. Em 24 horas, contaram-se 1646 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, elevando para 85.574 o total desde o início da pandemia.Registaram-se ainda mais cinco mortes, para um total de 2067.Dos novos casos de infeção, 920 surgiram na região Norte, 155 no Centro, 546 em Lisboa e Vale do Tejo, oito no Alentejo, oito no Algarve, dois nos Açores e sete na Madeira.Houve também 639 novas pessoas dadas como recuperadas da doença, elevando para 52.803 o total no país.Deram-se 20 novos internamentos hospitalares e três outros em unidades de cuidados intensivos.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de um milhão e sessenta e nove mil mortos e perto de 37 milhões de casos de infeção em todo o mundo, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia, em fevereiro, o Continente Americano mantém-se atualmente como aquele que tem mais casos confirmados e mais mortes.A Covid-19 é a doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de dezembro em Wuhan, no centro da China.O Brasil ultrapassou no sábado os 150 mil casos mortais (150.198) de Covid-19, depois de reportar 559 óbitos em 24 horas.As autoridades brasileiras de saúde investigam ainda a eventual relação de 2347 mortes com a doença.Quanto a casos confirmados, o Brasil contou 26.749 novas infeções, elevando para 5.082.637 o total de pessoas diagnosticadas desde o início da pandemia, registada oficialmente no país a 26 de fevereiro.