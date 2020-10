Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Ministros aguardam resultados dos testes à covid-19

"Em consequência, todos os membros do Governo que participaram na reunião do Conselho de Ministros da passada quinta-feira estão a ser testados, mesmo os que não tiveram um contacto próximo" com o ministro, acrescenta o gabinete de António Costa.





Na quarta-feira, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior foi ouvido no parlamento, mas participou na audição por Skype, porque no fim de semana anterior tinha estado em contacto com um elemento da Universidade de Aveiro que testou positivo a infeção com o novo coronavírus.







No último domingo, dia 04 de outubro, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior esteve presente, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Siza Vieira, num encontro sobre ciência e inovação que decorreu em Lisboa.



Depois de ter estado, no dia 29 de setembro, no Conselho de Estado com António Lobo Xavier, que testou positivo, no dia 05 o Presidente da República indicou ter realizado três testes à covid-19 nos dias que se seguiram àquela reunião, todos com resultaado negativo.



Entretanto, no domingo à noite, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática informou que foi cancelado, "por motivos de imperativo de agenda", o evento nas antigas minas de carvão de São Pedro da Cova, em Gondomar, onde estava prevista a presença do ministro João Pedro Matos Fernandes.



As autoridades de saúde confirmaram hoje mais um caso de covid-19 na Universidade de Aveiro (UA), elevando para 32 o número de alunos infetados, informou fonte académica.



Numa nota enviada à comunidade académica, o reitor da UA, Paulo Jorge Ferreira, refere que atualmente existem 32 alunos que testaram positivo, sendo 30 do primeiro contágio identificado no dia 07 e dois casos isolados, mas nenhum teve de ser hospitalizado.



Portugal contabiliza pelo menos 2.080 mortos associados à covid-19 em 86.664 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).







